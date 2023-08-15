Штурм лавры, жажда репараций, потери ВСУ растут. Главное на Украине на 13.00 15 августа - 15.08.2023 Украина.ру
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Штурм лавры, жажда репараций, потери ВСУ растут. Главное на Украине на 13.00 15 августа
Штурм лавры, жажда репараций, потери ВСУ растут. Главное на Украине на 13.00 15 августа - 15.08.2023 Украина.ру
Штурм лавры, жажда репараций, потери ВСУ растут. Главное на Украине на 13.00 15 августа
Украина.ру, 15.08.2023
2023-08-15T13:25
2023-08-15T13:25
эксклюзив
сергей шойгу
всу
потери всу
украина
вс рф
россия
донецк
владимир рогов
запорожье
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Полиция штурмует корпуса Киево-Печерской лавры, ВСУ обстреливают Донецк. В Киеве мечтают о репарациях, а Россия в условиях СВО быстро наращивает производство боевой техники и боеприпасов.Сотрудники украинской полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть монахов, срезали замки, начался штурм помещений. Об этом сообщили 15 августа в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Уточняется, что штурмуют 54, 57 и 58 корпуса лавры.Напомним, суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Гонения на каноническую УПЦ осуществляются по всей стране — захватывают храмы, подвергают арестам священников, обвиняя их в "связях с Россией".Что касается России. Киевский режим уже как будто и не отвергает саму перспективу мирных переговоров с Москвой, но по-прежнему ставит при этом невыполнимые условия.Так, в случае мирных переговоров с Россией, Украина намерена обсуждать перспективы российского ядерного арсенала. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point.По его словам, "нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям". Также советник ОП заявил, что необходимо будет разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ.При этом Подоляк отметил, что мирные переговоры невозможны до тех пор, пока ВС РФ не покинут территорию Украины в границах 1991 года.Понятно, что Россия на это не пойдет, новые территории уже включены в российскую Конституцию. В Москве не раз заявляли, что цели спецоперации должны быть выполнены.Попытки продвижения ВСУ в ходе разрекламированного "контрнаступа" терпят провал, потери украинской стороны растут.На Запорожском направлении ВСУ задействовали уже две трети подготовленных для наступления резервов, и значительная их часть уже потеряна в боях, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.Всего, по данным МО РФ, обнародованным 4 августа, в ходе контрнаступления за июнь-июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих и более 4,9 тысяч единиц вооружения, в том числе западного производстваНа Западе говорят об еще больших потерях. NYT со ссылкой на подсчеты западных чиновников и аналитиков сообщает, что ВСУ потеряли более 150 тысяч человек убитыми и ранеными.Издание также сообщает о том, что в связи с этим для Киева сейчас остро стоит вопрос комплектования войск. При этом подлежащие мобилизации украинцы пытаются избежать призыва.Тем временем ВСУ продолжают обстреливать Донецк. В результате обстрела Куйбышевского района получили ранения два мирных жителя, об этом 15 августа сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информацию мэра города Алексея Кулемзина.По данным СЦКК ДНР, всего за истекшие сутки территория Донецка 41 раз подверглась нападению со стороны вооруженных формирований Украины. Указывается, что в направлении Киевского, Кировского, Петровского и Куйбышевского районов было совершено 32 обстрела снарядами 155 калибра, четыре из которых — кассетного типа.Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.Он сообщил также, что в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников.По словам Щойгу, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, передает РИА Новости.Министр также отметил, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия сегодня на поле боя нет", техника даже советского производства во многих случаях превосходит западные образцы. По словам Шойгу, в МО готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с партнерами РФ.Глава МО заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, несмотря на всестороннюю помощь Запада.Что касается ситуации в целом, Шойгу подчеркнул: поражение поддерживаемым Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму так же, "как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире".
https://ukraina.ru/20230815/1048685962.html
https://ukraina.ru/20230814/1048683857.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сергей шойгу, всу, потери всу, украина, вс рф, россия, донецк, владимир рогов, запорожье, михаил подоляк, сво, переговоры, киево-печерская лавра, упц
Эксклюзив, Сергей Шойгу, ВСУ, потери ВСУ, Украина, ВС РФ, Россия, Донецк, Владимир Рогов, Запорожье, Михаил Подоляк, СВО, переговоры, Киево-Печерская лавра, УПЦ

Штурм лавры, жажда репараций, потери ВСУ растут. Главное на Украине на 13.00 15 августа

13:25 15.08.2023
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Полиция штурмует корпуса Киево-Печерской лавры, ВСУ обстреливают Донецк. В Киеве мечтают о репарациях, а Россия в условиях СВО быстро наращивает производство боевой техники и боеприпасов.
Сотрудники украинской полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть монахов, срезали замки, начался штурм помещений. Об этом сообщили 15 августа в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Уточняется, что штурмуют 54, 57 и 58 корпуса лавры.
Напомним, суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Гонения на каноническую УПЦ осуществляются по всей стране — захватывают храмы, подвергают арестам священников, обвиняя их в "связях с Россией".
Что касается России. Киевский режим уже как будто и не отвергает саму перспективу мирных переговоров с Москвой, но по-прежнему ставит при этом невыполнимые условия.
Так, в случае мирных переговоров с Россией, Украина намерена обсуждать перспективы российского ядерного арсенала. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Point.
По его словам, "нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям". Также советник ОП заявил, что необходимо будет разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ.
При этом Подоляк отметил, что мирные переговоры невозможны до тех пор, пока ВС РФ не покинут территорию Украины в границах 1991 года.
09:00
Безответственность США, разрушения предприятий, зеленый свет порно. Главное на Украине на утро 15 августа
Понятно, что Россия на это не пойдет, новые территории уже включены в российскую Конституцию. В Москве не раз заявляли, что цели спецоперации должны быть выполнены.
Попытки продвижения ВСУ в ходе разрекламированного "контрнаступа" терпят провал, потери украинской стороны растут.
На Запорожском направлении ВСУ задействовали уже две трети подготовленных для наступления резервов, и значительная их часть уже потеряна в боях, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
Всего, по данным МО РФ, обнародованным 4 августа, в ходе контрнаступления за июнь-июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих и более 4,9 тысяч единиц вооружения, в том числе западного производства
На Западе говорят об еще больших потерях. NYT со ссылкой на подсчеты западных чиновников и аналитиков сообщает, что ВСУ потеряли более 150 тысяч человек убитыми и ранеными.
Издание также сообщает о том, что в связи с этим для Киева сейчас остро стоит вопрос комплектования войск. При этом подлежащие мобилизации украинцы пытаются избежать призыва.
Тем временем ВСУ продолжают обстреливать Донецк. В результате обстрела Куйбышевского района получили ранения два мирных жителя, об этом 15 августа сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информацию мэра города Алексея Кулемзина.
По данным СЦКК ДНР, всего за истекшие сутки территория Донецка 41 раз подверглась нападению со стороны вооруженных формирований Украины. Указывается, что в направлении Киевского, Кировского, Петровского и Куйбышевского районов было совершено 32 обстрела снарядами 155 калибра, четыре из которых — кассетного типа.
украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Он сообщил также, что в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, а также беспилотников.
По словам Щойгу, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, передает РИА Новости.
Министр также отметил, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия сегодня на поле боя нет", техника даже советского производства во многих случаях превосходит западные образцы. По словам Шойгу, в МО готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с партнерами РФ.
Глава МО заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, несмотря на всестороннюю помощь Запада.
Что касается ситуации в целом, Шойгу подчеркнул: поражение поддерживаемым Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму так же, "как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире".
 
ЭксклюзивСергей ШойгуВСУпотери ВСУУкраинаВС РФРоссияДонецкВладимир РоговЗапорожьеМихаил ПодолякСВОпереговорыКиево-Печерская лавраУПЦ
 
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