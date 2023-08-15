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Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации
Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации - 15.08.2023 Украина.ру
Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации
СБУ раскрыла схему, с помощью которой украинские уклонисты становились "многодетными отцами", чтобы избежать мобилизации и иметь возможность выехать за границу. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства
2023-08-15T10:28
2023-08-15T10:28
2023-08-15T10:28
новости
украина
уклонение
мобилизация
отец
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Сообщается также, что один из организаторов этой схемы мошенничества - 38-летний житель Киева - задержан. Его поймали во время передачи поддельных свидетельств о рождении на двух несуществующих детей.По информации следствия, в его банде работали жители столичного региона и нескольких западных областей. Клиентов они находили с помощью объявлений в интернете.Заведено уголовное дело, задержанному грозит до девяти лет тюрьмы.Накануне британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230814/1048668562.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонение, мобилизация, отец
Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации
СБУ раскрыла схему, с помощью которой украинские уклонисты становились "многодетными отцами", чтобы избежать мобилизации и иметь возможность выехать за границу. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства
"Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала функционирование очередной схемы, с помощью которой мужчины избегали призыва на военную службу и могли выезжать за границу. Досудебным расследованием установлено, что схема заключалась в изготовлении поддельных свидетельств о рождении ребенка и справок о многодетном составе семьи. Стоимость такого "документа" составляла четыре тысячи долларов США", – говорится в публикации СБУ.
Сообщается также, что один из организаторов этой схемы мошенничества - 38-летний житель Киева - задержан. Его поймали во время передачи поддельных свидетельств о рождении на двух несуществующих детей.
По информации следствия, в его банде работали жители столичного региона и нескольких западных областей. Клиентов они находили с помощью объявлений в интернете.
Заведено уголовное дело, задержанному грозит до девяти лет тюрьмы.
Накануне британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.
Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.