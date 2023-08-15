Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов - 15.08.2023 Украина.ру
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Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов
Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов - 15.08.2023 Украина.ру
Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов
После серии коррупционных скандалов с украинскими военкомами, Зеленский решил подытожить пиар-акцию по борьбе с продажными военными и сменить весь этот аппарат. Областные военкоматы должны пройти очистку и получить новых начальников.
2023-08-15T10:56
2023-08-15T10:56
эксклюзив
военкоматы
мобилизация
украина
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В чем суть этих перемен, что с украинской мобилизацией будет дальше и почему так много уклонистов, которые готовы платить за белый билет огромные деньги и незаконно обогащать военкомов – анализировали эксперты.Юрист и общественный деятель Татьяна МонтянЗеленский объявил о решении СНБО уволить всех военкомов, и вместо них назначить новых. Примечательно, что подбор кандидатур доверили главкому ВСУ Залужному, тогда как традиционно это прерогатива Минобороны, которое возглавляет пока Алексей Резников. Его, кстати, вполне вероятно в ближайшее время уволят. Собственно, он и так засиделся на своей должности. После громкого коррупционного скандала его невероятными усилиями удержал Ермак, чтобы не потерять свое влияние на Минобороны, которое приносит едва ли не самый большой гешефт в нынешние времена. Теперь, видимо, это угроза устранена, и Резникову придется выйти вон.Интереснее здесь другое: тот факт, что военкомов выводят из зоны ответственности Минобороны и переподчиняют командованию ВСУ. Цель у этого очень проста: снять с Минобороны и Офиса президента всякую ответственность за столь неблаговидное дело, как отправку граждан Украины на смерть. Тем более что, по слухам, в самое ближайшее время ожидается по-настоящему масштабная мобилизация, которая будет существенно превосходить по масштабам и жесткости действий военкомов все, что мы видели в Украине до этого. И вот благодаря этому решению весь связанный с этим негатив можно будет повесить на Залужного, а зелебобики смогут лицемерно разводить руками и делать бровки домиком — мол, мы-то тут причем? Залужный их поставил, ему и предъявляйте!Заодно, возможно, удастся уменьшить и негативный эффект гиперпопулярности Залужного в рядах наиболее подверженного пропаганде населения — побочный результат ура-патриотической накачки в СМИ. Ведь медиамиф о поразительной эффективности, с которой воюют ВСУ, автоматически превращает Залужного в эдакую помесь Наполеона, Суворова и Александра Македонского, и в политтехнологических кругах уже давно говорят о вероятности запуска с подачи западных кураторов "Военной партии" во главе с этим самым Залужным, которая может сильно потеснить зелебобиков с занятых теми командных высот. Выборы в Салорейхе волею Вашингтонского обкома назначены на следующую весну, а значит, за неимением громких побед зелебобики попытаются максимально скомпрометировать даже теоретических оппонентов, которых им не дадут физически устранить западные кураторы.Ну а простым людям, которые все еще не успели спетлять из Салорейха, пока остается только гадать, какими "при Залужном" станут "тарифы" на пересечение границыВоенный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь)Недавний скандал с военкомами на Украине подошел к логичной кульминации. Зеленский сообщил, что увольняет глав территориальных центров комплектования во всех 24 областях страны. За последние несколько недель было заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК, арестовано 33 должностных лица. В большинстве случаев это было взяточничество за "откос" от призыва, либо помощь в выдаче липовых справок о недееспособности, благодаря которой было возможно покинуть страну. Такая зачистка дает уникальную возможность режиму Зеленского: с одной стороны — показать западным партнерам свою готовность к реформам и мнимой борьбе с системной коррупцией, с другой — назначить на новые должности "правильных" людей, которые будут куда более сговорчивыми. Однако даже если на место проворовавшихся чиновников будут ставить опытных фронтовиков, они со временем тоже станут частью системы. В коррупционную вертикаль также вовлечены медики и пограничники, и что самое главное — сами контролирующие органы, которым просто невыгодно отказываться от такой "золотой жилы" — они просто не умеют жить иначе. Для простых же украинцев данные изменения едва ли сулят что-то хорошее: следует ожидать новой волны мобилизации, и в этот раз за набором "пушечного мяса" будут следить куда жестче. Чем выше потери ВСУ на фронте, тем сильнее закручиваются гайки в тылу: пограничная служба Украины сообщила, что не менее 20 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть страну нелегальными методами.И несмотря на то, что "белый билет" стоит в среднем от 10 до 15 тысяч долларов, погибать за украинский режим "добровольно" хотят немногие.Политический эксперт Елена МаркосянВоенкомов Украины приказано уволить. Конечно, показали команде с Банковой видео о количестве денег, в квартирах и маетках командиров призывных команд, и им реально поплохело. Столько бабла и мимо кассы. Они там, бедняги, выпрашивая у Запада деньги, уже окривели от стояния в позе зю, а этим рекрутам несут и несут. Есть, конечно, нюансы: призывать кого-то минуя военкомов, вроде как незаконно, но кого это волнует. А тут другая проблемка нарисовалась: за возможность легально покинуть нэньку навсегда, активные бизнес-патриоты готовы платить реальные деньги. Большие. И причем, платить ТАМ. А это интересный момент. Поэтому, вполне логично с военкомами разобраться, а собственную власть укрепить новой схемой легальной эмиграции "для своих и богатых".Один из прЭданных борцов с Россией вроде как уже получил билет на выход. Это министр обороны Резников. Пишут, что он с одобрения вышестоящих товариСЧей поедет в далёкий Лондон послом. Банковая не в накладе, да и Туманный Альбион получит свой очередной откат от профессионального торговца политической родиной.В целом, схемка складывается вполне себе рабочая: послы, которых отзывали, домой не возвращаются, обслуга посольств тоже и на их место можно назначать кого душа пожелает или партнеры по непримиримой борьбе с российской силой попросЮть. А там ещё и иностранные компании в сфере IT подключатся. Так что, военкомы не нужны. От них один дискомфорт: бедным и середнячкам из простых помогают. А кто воевать за Банковую будет?Директор Института международных политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРешение Зеленского об увольнении всех областных военкомов Украины "за коррупцию" — с заменой на прошедших боевые действия людей — выглядит как жест отчаяния. Подобрать "проверенных людей" на замену коррумпированным чиновникам поручено главкому ВСУ Залужному. Возможно, Зеленский не в курсе, но облвоенкомы — это не верхушка коррупционной вертикали. Поэтому новый кадровый состав будет примерно таким же, как и прежний. Уволенных военкомов, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправят на фронт. И кажется, они станут первыми клиентами новых военкомов по признанию себя негодными к службе.С военной точки зрения, замена всего среднего звена мобилизации выглядит ещё более странно. Уволенные начнут прикрывать свои коррупционные дела, уничтожать базы данных, прятать документы... Всю структуру придётся выстраивать заново, а значит пострадает всеукраинский конвейер по отлову призывников.Горевать об этом мы не будем.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаУволят военкомов... Смешно. Коррупция не в военкомах - они СЛЕДСТВИЕ... Коррупция в ЗАКОНАХ. Если Закон ПРОТИВЕН подавляющему большинству - оно всегда найдет путь... Стричь военкомов - это как стричь траву... Забавно... и дорого. Если Закон справедлив и легитимен - т.е. поддерживается ГРАЖДАНАМИ то коррупции не будет.Если Закон только легален - т.е. просто требование власти к Народу, но НЕ легитимен - т.е. НЕ поддерживается Народом... будет коррупция...Коррупция - это ИНДИКАТОР легитимности Законов...Это лучшая социология... Может дело не в койках, а в заведении?Народу (наплевать) на статки военкомов... народу хочется знать сколько стоит КУПИТЬ ЖИЗНЬ... проголосовав ранее против Порошенки...Политтехнолог Олег ПастернакТотальную мобилизацию сейчас обсуждают в СМИ, активно комментируют юристы и военные. Причем гражданские и военные, разумеется, реагируют по-разному. Военные резонно апеллируют к тому, что нынешним бойцам нужна передышка, реабилитация и восстановление после 1,5 лет войны, поэтому задают вопрос о замене. Многих из них, мягко говоря, выбивает беззаботное и рассудительное поведение части гражданских в неприфронтовых городах, некоторые из которых почему-то думают, что война – это для "лохов" и бедняков. А еще коррупционные скандалы, в которые попадают власти и оппозиция. В их сознании возникает объективный вопрос: разве за это жизнь нужно отдавать?Публично была организована дискуссия сообщениями Дмитрия Кухарчука - командира 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр и Мирослава Гая - офицера ВСУ. Последний готовит украинцев к тому, что воевать придется всем и война может занять следующие 10 лет. Вынесем за скобки персоналии, потому что сейчас начнут искать политическую мотивацию. Хотя некоторым политическим силам действительно выгодно косвенно из-за определенных лидеров мнений содержать тему бескомпромиссной войны для того, чтобы эффектно выстроить свою электоральную стратегию в случае возможных переговоров с Россией, если осенью власти пойдут на них.Гражданская публика апеллирует к аргументам о необходимости содержания во время войны работающей экономики, которая должна кормить армию, некоторые юристы – к отсутствию состояния объявленной войны и нормы законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Нет смысла обсуждать уместность этих тезисов с критикой идеи тотальной мобилизации, однако они звучат и находят поддержку у части общества. Цензуру во время войны так и не ввели, поэтому нужно также это учитывать. Считаю, что военные имеют право так задавать вопросы. Они не железные работы, и у них есть свои семьи и дети. Жизнь и ценность их семей ничем не отличается от жизни и ценности семей гражданских мужчин призывного возраста, которые наблюдают за войной по телевизору и наслаждаются жизнью. Поэтому идея тотальной мобилизации вызвана чувством уязвленной справедливости. И к ней нужно относиться с пониманием. Еще в прошлом году я писал о том, что рано или поздно разграничение между военными на фронте (не путать с некоторыми медийными военными, которые не расстаются с соцсетями в спокойном тылу) и гражданским украинством войдет в конфликтное поле. Первые признаки уже есть. Поэтому наиболее трезвым, честным, справедливым поведением для гражданских должна стать физическая, медицинская, психологическая подготовка к длительной войне. Учеба, физическая подготовка, помощь фронту ресурсами. Работа в экономических секторах, уплата налогов, из которых формируется обеспечение военных и поддержка армии. Это лишним никогда не будет. Только бы, честно говоря, хотелось бы, чтобы армейские чиновники не воровали...Чувствую, что история с заменой министра обороны готовится как раз под этот коррупционный шум, недавно вновь возникший в связи с закупкой курток.Читайте историю Украины: Россия была, есть и будет вечной угрозой существованию Украины. Вечной. История с распадом РФ – это пока далекий "черный лебедь". Если кто-то надеется на чудо в виде победы в войне без участия каждого (физического, материального, информационного), то тот плавает в розовых облаках и действительно увлекся барбиманией. Кина не будет. Будет трудная работа.
https://ukraina.ru/20230813/1048660444.html
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эксклюзив, военкоматы, мобилизация, украина
Эксклюзив, военкоматы, мобилизация, Украина

Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов

10:56 15.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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После серии коррупционных скандалов с украинскими военкомами, Зеленский решил подытожить пиар-акцию по борьбе с продажными военными и сменить весь этот аппарат. Областные военкоматы должны пройти очистку и получить новых начальников.
В чем суть этих перемен, что с украинской мобилизацией будет дальше и почему так много уклонистов, которые готовы платить за белый билет огромные деньги и незаконно обогащать военкомов – анализировали эксперты.
Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян
Зеленский объявил о решении СНБО уволить всех военкомов, и вместо них назначить новых. Примечательно, что подбор кандидатур доверили главкому ВСУ Залужному, тогда как традиционно это прерогатива Минобороны, которое возглавляет пока Алексей Резников. Его, кстати, вполне вероятно в ближайшее время уволят. Собственно, он и так засиделся на своей должности. После громкого коррупционного скандала его невероятными усилиями удержал Ермак, чтобы не потерять свое влияние на Минобороны, которое приносит едва ли не самый большой гешефт в нынешние времена. Теперь, видимо, это угроза устранена, и Резникову придется выйти вон.
Интереснее здесь другое: тот факт, что военкомов выводят из зоны ответственности Минобороны и переподчиняют командованию ВСУ. Цель у этого очень проста: снять с Минобороны и Офиса президента всякую ответственность за столь неблаговидное дело, как отправку граждан Украины на смерть. Тем более что, по слухам, в самое ближайшее время ожидается по-настоящему масштабная мобилизация, которая будет существенно превосходить по масштабам и жесткости действий военкомов все, что мы видели в Украине до этого. И вот благодаря этому решению весь связанный с этим негатив можно будет повесить на Залужного, а зелебобики смогут лицемерно разводить руками и делать бровки домиком — мол, мы-то тут причем? Залужный их поставил, ему и предъявляйте!
Заодно, возможно, удастся уменьшить и негативный эффект гиперпопулярности Залужного в рядах наиболее подверженного пропаганде населения — побочный результат ура-патриотической накачки в СМИ. Ведь медиамиф о поразительной эффективности, с которой воюют ВСУ, автоматически превращает Залужного в эдакую помесь Наполеона, Суворова и Александра Македонского, и в политтехнологических кругах уже давно говорят о вероятности запуска с подачи западных кураторов "Военной партии" во главе с этим самым Залужным, которая может сильно потеснить зелебобиков с занятых теми командных высот. Выборы в Салорейхе волею Вашингтонского обкома назначены на следующую весну, а значит, за неимением громких побед зелебобики попытаются максимально скомпрометировать даже теоретических оппонентов, которых им не дадут физически устранить западные кураторы.
Ну а простым людям, которые все еще не успели спетлять из Салорейха, пока остается только гадать, какими "при Залужном" станут "тарифы" на пересечение границы
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
13 августа, 19:25
Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражениеЗеленский поручил заменить всех областных военкомов вчерашними фронтовиками, получившими ранения или увечья и больше негодными для фронта. Выполнение задачи он возложил на Залужного
Военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь)
Недавний скандал с военкомами на Украине подошел к логичной кульминации. Зеленский сообщил, что увольняет глав территориальных центров комплектования во всех 24 областях страны. За последние несколько недель было заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК, арестовано 33 должностных лица. В большинстве случаев это было взяточничество за "откос" от призыва, либо помощь в выдаче липовых справок о недееспособности, благодаря которой было возможно покинуть страну.
Такая зачистка дает уникальную возможность режиму Зеленского: с одной стороны — показать западным партнерам свою готовность к реформам и мнимой борьбе с системной коррупцией, с другой — назначить на новые должности "правильных" людей, которые будут куда более сговорчивыми.
Однако даже если на место проворовавшихся чиновников будут ставить опытных фронтовиков, они со временем тоже станут частью системы. В коррупционную вертикаль также вовлечены медики и пограничники, и что самое главное — сами контролирующие органы, которым просто невыгодно отказываться от такой "золотой жилы" — они просто не умеют жить иначе.
Для простых же украинцев данные изменения едва ли сулят что-то хорошее: следует ожидать новой волны мобилизации, и в этот раз за набором "пушечного мяса" будут следить куда жестче. Чем выше потери ВСУ на фронте, тем сильнее закручиваются гайки в тылу: пограничная служба Украины сообщила, что не менее 20 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть страну нелегальными методами.
И несмотря на то, что "белый билет" стоит в среднем от 10 до 15 тысяч долларов, погибать за украинский режим "добровольно" хотят немногие.
Политический эксперт Елена Маркосян
Военкомов Украины приказано уволить. Конечно, показали команде с Банковой видео о количестве денег, в квартирах и маетках командиров призывных команд, и им реально поплохело. Столько бабла и мимо кассы. Они там, бедняги, выпрашивая у Запада деньги, уже окривели от стояния в позе зю, а этим рекрутам несут и несут. Есть, конечно, нюансы: призывать кого-то минуя военкомов, вроде как незаконно, но кого это волнует. А тут другая проблемка нарисовалась: за возможность легально покинуть нэньку навсегда, активные бизнес-патриоты готовы платить реальные деньги. Большие. И причем, платить ТАМ. А это интересный момент. Поэтому, вполне логично с военкомами разобраться, а собственную власть укрепить новой схемой легальной эмиграции "для своих и богатых".
Один из прЭданных борцов с Россией вроде как уже получил билет на выход. Это министр обороны Резников. Пишут, что он с одобрения вышестоящих товариСЧей поедет в далёкий Лондон послом. Банковая не в накладе, да и Туманный Альбион получит свой очередной откат от профессионального торговца политической родиной.
В целом, схемка складывается вполне себе рабочая: послы, которых отзывали, домой не возвращаются, обслуга посольств тоже и на их место можно назначать кого душа пожелает или партнеры по непримиримой борьбе с российской силой попросЮть. А там ещё и иностранные компании в сфере IT подключатся. Так что, военкомы не нужны. От них один дискомфорт: бедным и середнячкам из простых помогают. А кто воевать за Банковую будет?
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 11:10
Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York TimesЧлен территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей заявил, что увольнения областных военкомов вряд ли окажут значительное воздействие на мобилизацию, передала 11 августа газета New York Times
Директор Института международных политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Решение Зеленского об увольнении всех областных военкомов Украины "за коррупцию" — с заменой на прошедших боевые действия людей — выглядит как жест отчаяния. Подобрать "проверенных людей" на замену коррумпированным чиновникам поручено главкому ВСУ Залужному. Возможно, Зеленский не в курсе, но облвоенкомы — это не верхушка коррупционной вертикали. Поэтому новый кадровый состав будет примерно таким же, как и прежний. Уволенных военкомов, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправят на фронт. И кажется, они станут первыми клиентами новых военкомов по признанию себя негодными к службе.
С военной точки зрения, замена всего среднего звена мобилизации выглядит ещё более странно. Уволенные начнут прикрывать свои коррупционные дела, уничтожать базы данных, прятать документы... Всю структуру придётся выстраивать заново, а значит пострадает всеукраинский конвейер по отлову призывников.
Горевать об этом мы не будем.
Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга
Уволят военкомов... Смешно. Коррупция не в военкомах - они СЛЕДСТВИЕ... Коррупция в ЗАКОНАХ. Если Закон ПРОТИВЕН подавляющему большинству - оно всегда найдет путь... Стричь военкомов - это как стричь траву... Забавно... и дорого. Если Закон справедлив и легитимен - т.е. поддерживается ГРАЖДАНАМИ то коррупции не будет.
Если Закон только легален - т.е. просто требование власти к Народу, но НЕ легитимен - т.е. НЕ поддерживается Народом... будет коррупция...Коррупция - это ИНДИКАТОР легитимности Законов...Это лучшая социология... Может дело не в койках, а в заведении?
Народу (наплевать) на статки военкомов... народу хочется знать сколько стоит КУПИТЬ ЖИЗНЬ... проголосовав ранее против Порошенки...
Политтехнолог Олег Пастернак
Тотальную мобилизацию сейчас обсуждают в СМИ, активно комментируют юристы и военные. Причем гражданские и военные, разумеется, реагируют по-разному. Военные резонно апеллируют к тому, что нынешним бойцам нужна передышка, реабилитация и восстановление после 1,5 лет войны, поэтому задают вопрос о замене. Многих из них, мягко говоря, выбивает беззаботное и рассудительное поведение части гражданских в неприфронтовых городах, некоторые из которых почему-то думают, что война – это для "лохов" и бедняков. А еще коррупционные скандалы, в которые попадают власти и оппозиция. В их сознании возникает объективный вопрос: разве за это жизнь нужно отдавать?
Публично была организована дискуссия сообщениями Дмитрия Кухарчука - командира 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр и Мирослава Гая - офицера ВСУ. Последний готовит украинцев к тому, что воевать придется всем и война может занять следующие 10 лет. Вынесем за скобки персоналии, потому что сейчас начнут искать политическую мотивацию. Хотя некоторым политическим силам действительно выгодно косвенно из-за определенных лидеров мнений содержать тему бескомпромиссной войны для того, чтобы эффектно выстроить свою электоральную стратегию в случае возможных переговоров с Россией, если осенью власти пойдут на них.
Гражданская публика апеллирует к аргументам о необходимости содержания во время войны работающей экономики, которая должна кормить армию, некоторые юристы – к отсутствию состояния объявленной войны и нормы законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Нет смысла обсуждать уместность этих тезисов с критикой идеи тотальной мобилизации, однако они звучат и находят поддержку у части общества. Цензуру во время войны так и не ввели, поэтому нужно также это учитывать. Считаю, что военные имеют право так задавать вопросы. Они не железные работы, и у них есть свои семьи и дети. Жизнь и ценность их семей ничем не отличается от жизни и ценности семей гражданских мужчин призывного возраста, которые наблюдают за войной по телевизору и наслаждаются жизнью. Поэтому идея тотальной мобилизации вызвана чувством уязвленной справедливости. И к ней нужно относиться с пониманием. Еще в прошлом году я писал о том, что рано или поздно разграничение между военными на фронте (не путать с некоторыми медийными военными, которые не расстаются с соцсетями в спокойном тылу) и гражданским украинством войдет в конфликтное поле. Первые признаки уже есть. Поэтому наиболее трезвым, честным, справедливым поведением для гражданских должна стать физическая, медицинская, психологическая подготовка к длительной войне. Учеба, физическая подготовка, помощь фронту ресурсами. Работа в экономических секторах, уплата налогов, из которых формируется обеспечение военных и поддержка армии. Это лишним никогда не будет. Только бы, честно говоря, хотелось бы, чтобы армейские чиновники не воровали...
Чувствую, что история с заменой министра обороны готовится как раз под этот коррупционный шум, недавно вновь возникший в связи с закупкой курток.
Читайте историю Украины: Россия была, есть и будет вечной угрозой существованию Украины. Вечной. История с распадом РФ – это пока далекий "черный лебедь". Если кто-то надеется на чудо в виде победы в войне без участия каждого (физического, материального, информационного), то тот плавает в розовых облаках и действительно увлекся барбиманией. Кина не будет. Будет трудная работа.
 
ЭксклюзиввоенкоматымобилизацияУкраина
 
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11:32Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
11:20Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
11:02Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО
11:00Политолог объяснил, почему ради разграбления России Евросоюз готов на бесконечную войну на Украине
10:56Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов
10:55Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине
10:52Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции
10:50Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
10:47Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
10:46Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты
10:45Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
10:40Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
10:35Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
10:33"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают
10:30Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
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