https://ukraina.ru/20230815/1048687946.html

Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов

Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов - 15.08.2023 Украина.ру

Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов

После серии коррупционных скандалов с украинскими военкомами, Зеленский решил подытожить пиар-акцию по борьбе с продажными военными и сменить весь этот аппарат. Областные военкоматы должны пройти очистку и получить новых начальников.

2023-08-15T10:56

2023-08-15T10:56

2023-08-15T10:56

эксклюзив

военкоматы

мобилизация

украина

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В чем суть этих перемен, что с украинской мобилизацией будет дальше и почему так много уклонистов, которые готовы платить за белый билет огромные деньги и незаконно обогащать военкомов – анализировали эксперты.Юрист и общественный деятель Татьяна МонтянЗеленский объявил о решении СНБО уволить всех военкомов, и вместо них назначить новых. Примечательно, что подбор кандидатур доверили главкому ВСУ Залужному, тогда как традиционно это прерогатива Минобороны, которое возглавляет пока Алексей Резников. Его, кстати, вполне вероятно в ближайшее время уволят. Собственно, он и так засиделся на своей должности. После громкого коррупционного скандала его невероятными усилиями удержал Ермак, чтобы не потерять свое влияние на Минобороны, которое приносит едва ли не самый большой гешефт в нынешние времена. Теперь, видимо, это угроза устранена, и Резникову придется выйти вон.Интереснее здесь другое: тот факт, что военкомов выводят из зоны ответственности Минобороны и переподчиняют командованию ВСУ. Цель у этого очень проста: снять с Минобороны и Офиса президента всякую ответственность за столь неблаговидное дело, как отправку граждан Украины на смерть. Тем более что, по слухам, в самое ближайшее время ожидается по-настоящему масштабная мобилизация, которая будет существенно превосходить по масштабам и жесткости действий военкомов все, что мы видели в Украине до этого. И вот благодаря этому решению весь связанный с этим негатив можно будет повесить на Залужного, а зелебобики смогут лицемерно разводить руками и делать бровки домиком — мол, мы-то тут причем? Залужный их поставил, ему и предъявляйте!Заодно, возможно, удастся уменьшить и негативный эффект гиперпопулярности Залужного в рядах наиболее подверженного пропаганде населения — побочный результат ура-патриотической накачки в СМИ. Ведь медиамиф о поразительной эффективности, с которой воюют ВСУ, автоматически превращает Залужного в эдакую помесь Наполеона, Суворова и Александра Македонского, и в политтехнологических кругах уже давно говорят о вероятности запуска с подачи западных кураторов "Военной партии" во главе с этим самым Залужным, которая может сильно потеснить зелебобиков с занятых теми командных высот. Выборы в Салорейхе волею Вашингтонского обкома назначены на следующую весну, а значит, за неимением громких побед зелебобики попытаются максимально скомпрометировать даже теоретических оппонентов, которых им не дадут физически устранить западные кураторы.Ну а простым людям, которые все еще не успели спетлять из Салорейха, пока остается только гадать, какими "при Залужном" станут "тарифы" на пересечение границыВоенный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь)Недавний скандал с военкомами на Украине подошел к логичной кульминации. Зеленский сообщил, что увольняет глав территориальных центров комплектования во всех 24 областях страны. За последние несколько недель было заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК, арестовано 33 должностных лица. В большинстве случаев это было взяточничество за "откос" от призыва, либо помощь в выдаче липовых справок о недееспособности, благодаря которой было возможно покинуть страну. Такая зачистка дает уникальную возможность режиму Зеленского: с одной стороны — показать западным партнерам свою готовность к реформам и мнимой борьбе с системной коррупцией, с другой — назначить на новые должности "правильных" людей, которые будут куда более сговорчивыми. Однако даже если на место проворовавшихся чиновников будут ставить опытных фронтовиков, они со временем тоже станут частью системы. В коррупционную вертикаль также вовлечены медики и пограничники, и что самое главное — сами контролирующие органы, которым просто невыгодно отказываться от такой "золотой жилы" — они просто не умеют жить иначе. Для простых же украинцев данные изменения едва ли сулят что-то хорошее: следует ожидать новой волны мобилизации, и в этот раз за набором "пушечного мяса" будут следить куда жестче. Чем выше потери ВСУ на фронте, тем сильнее закручиваются гайки в тылу: пограничная служба Украины сообщила, что не менее 20 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть страну нелегальными методами.И несмотря на то, что "белый билет" стоит в среднем от 10 до 15 тысяч долларов, погибать за украинский режим "добровольно" хотят немногие.Политический эксперт Елена МаркосянВоенкомов Украины приказано уволить. Конечно, показали команде с Банковой видео о количестве денег, в квартирах и маетках командиров призывных команд, и им реально поплохело. Столько бабла и мимо кассы. Они там, бедняги, выпрашивая у Запада деньги, уже окривели от стояния в позе зю, а этим рекрутам несут и несут. Есть, конечно, нюансы: призывать кого-то минуя военкомов, вроде как незаконно, но кого это волнует. А тут другая проблемка нарисовалась: за возможность легально покинуть нэньку навсегда, активные бизнес-патриоты готовы платить реальные деньги. Большие. И причем, платить ТАМ. А это интересный момент. Поэтому, вполне логично с военкомами разобраться, а собственную власть укрепить новой схемой легальной эмиграции "для своих и богатых".Один из прЭданных борцов с Россией вроде как уже получил билет на выход. Это министр обороны Резников. Пишут, что он с одобрения вышестоящих товариСЧей поедет в далёкий Лондон послом. Банковая не в накладе, да и Туманный Альбион получит свой очередной откат от профессионального торговца политической родиной.В целом, схемка складывается вполне себе рабочая: послы, которых отзывали, домой не возвращаются, обслуга посольств тоже и на их место можно назначать кого душа пожелает или партнеры по непримиримой борьбе с российской силой попросЮть. А там ещё и иностранные компании в сфере IT подключатся. Так что, военкомы не нужны. От них один дискомфорт: бедным и середнячкам из простых помогают. А кто воевать за Банковую будет?Директор Института международных политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРешение Зеленского об увольнении всех областных военкомов Украины "за коррупцию" — с заменой на прошедших боевые действия людей — выглядит как жест отчаяния. Подобрать "проверенных людей" на замену коррумпированным чиновникам поручено главкому ВСУ Залужному. Возможно, Зеленский не в курсе, но облвоенкомы — это не верхушка коррупционной вертикали. Поэтому новый кадровый состав будет примерно таким же, как и прежний. Уволенных военкомов, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправят на фронт. И кажется, они станут первыми клиентами новых военкомов по признанию себя негодными к службе.С военной точки зрения, замена всего среднего звена мобилизации выглядит ещё более странно. Уволенные начнут прикрывать свои коррупционные дела, уничтожать базы данных, прятать документы... Всю структуру придётся выстраивать заново, а значит пострадает всеукраинский конвейер по отлову призывников.Горевать об этом мы не будем.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаУволят военкомов... Смешно. Коррупция не в военкомах - они СЛЕДСТВИЕ... Коррупция в ЗАКОНАХ. Если Закон ПРОТИВЕН подавляющему большинству - оно всегда найдет путь... Стричь военкомов - это как стричь траву... Забавно... и дорого. Если Закон справедлив и легитимен - т.е. поддерживается ГРАЖДАНАМИ то коррупции не будет.Если Закон только легален - т.е. просто требование власти к Народу, но НЕ легитимен - т.е. НЕ поддерживается Народом... будет коррупция...Коррупция - это ИНДИКАТОР легитимности Законов...Это лучшая социология... Может дело не в койках, а в заведении?Народу (наплевать) на статки военкомов... народу хочется знать сколько стоит КУПИТЬ ЖИЗНЬ... проголосовав ранее против Порошенки...Политтехнолог Олег ПастернакТотальную мобилизацию сейчас обсуждают в СМИ, активно комментируют юристы и военные. Причем гражданские и военные, разумеется, реагируют по-разному. Военные резонно апеллируют к тому, что нынешним бойцам нужна передышка, реабилитация и восстановление после 1,5 лет войны, поэтому задают вопрос о замене. Многих из них, мягко говоря, выбивает беззаботное и рассудительное поведение части гражданских в неприфронтовых городах, некоторые из которых почему-то думают, что война – это для "лохов" и бедняков. А еще коррупционные скандалы, в которые попадают власти и оппозиция. В их сознании возникает объективный вопрос: разве за это жизнь нужно отдавать?Публично была организована дискуссия сообщениями Дмитрия Кухарчука - командира 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр и Мирослава Гая - офицера ВСУ. Последний готовит украинцев к тому, что воевать придется всем и война может занять следующие 10 лет. Вынесем за скобки персоналии, потому что сейчас начнут искать политическую мотивацию. Хотя некоторым политическим силам действительно выгодно косвенно из-за определенных лидеров мнений содержать тему бескомпромиссной войны для того, чтобы эффектно выстроить свою электоральную стратегию в случае возможных переговоров с Россией, если осенью власти пойдут на них.Гражданская публика апеллирует к аргументам о необходимости содержания во время войны работающей экономики, которая должна кормить армию, некоторые юристы – к отсутствию состояния объявленной войны и нормы законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Нет смысла обсуждать уместность этих тезисов с критикой идеи тотальной мобилизации, однако они звучат и находят поддержку у части общества. Цензуру во время войны так и не ввели, поэтому нужно также это учитывать. Считаю, что военные имеют право так задавать вопросы. Они не железные работы, и у них есть свои семьи и дети. Жизнь и ценность их семей ничем не отличается от жизни и ценности семей гражданских мужчин призывного возраста, которые наблюдают за войной по телевизору и наслаждаются жизнью. Поэтому идея тотальной мобилизации вызвана чувством уязвленной справедливости. И к ней нужно относиться с пониманием. Еще в прошлом году я писал о том, что рано или поздно разграничение между военными на фронте (не путать с некоторыми медийными военными, которые не расстаются с соцсетями в спокойном тылу) и гражданским украинством войдет в конфликтное поле. Первые признаки уже есть. Поэтому наиболее трезвым, честным, справедливым поведением для гражданских должна стать физическая, медицинская, психологическая подготовка к длительной войне. Учеба, физическая подготовка, помощь фронту ресурсами. Работа в экономических секторах, уплата налогов, из которых формируется обеспечение военных и поддержка армии. Это лишним никогда не будет. Только бы, честно говоря, хотелось бы, чтобы армейские чиновники не воровали...Чувствую, что история с заменой министра обороны готовится как раз под этот коррупционный шум, недавно вновь возникший в связи с закупкой курток.Читайте историю Украины: Россия была, есть и будет вечной угрозой существованию Украины. Вечной. История с распадом РФ – это пока далекий "черный лебедь". Если кто-то надеется на чудо в виде победы в войне без участия каждого (физического, материального, информационного), то тот плавает в розовых облаках и действительно увлекся барбиманией. Кина не будет. Будет трудная работа.

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эксклюзив, военкоматы, мобилизация, украина