Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты - 15.08.2023 Украина.ру
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Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты
Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты - 15.08.2023 Украина.ру
Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты
Украинские власти уверяют в неизбежности победы в конфликте, подразумевая под этим выход к границам 1991 года, получение репараций от России и пр. Западные хозяева киевского режима в таком исходе, кажется, уже не уверены. По крайней мере, некоторые украинские эксперты говорят о признаках "подталкивания" Киева к миру
2023-08-15T10:46
2023-08-15T10:46
эксклюзив
украина
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Каким будет этот мир и какой будет не мирная, но "замиренная" Украина? Во всяком случае, это будет уже совсем не та прекрасная солнечная страна, которую все мы знали. Прежней Украины, прежнего общества уже нет - и больше никогда не будет, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, сейчас рождается новое общество, происходит "перезагрузка общности".А те, кто чувствуют себя в этой новой общности лишними — им скоро придется определяться. Лишними ощущают себя даже некоторые из тех, кто сейчас воюет, сказал политолог, добавив: "было общество возможностей, когда же нам предлагают жить в обществе ограничений и твоего места — оказываетсяЁ что огромное количество людей готовы покинуть это место".Говоря об образе победы, он отметил существенные расхождения между пропагандой и тем, "как на самом деле". Эти расхождения, по его словам, уже вызывают когнитивный диссонанс, приводят к общественному неврозу и даже - могут "запускать контрдействие".Как образ победы сформирован? Что вообще возможна победа Украины над Россией, есть поддержка Украины, ее нужно больше, этой поддержки — финансовой, материальной, технической. Усилить армию — и такая победа возможна", - сказал Ермолаев в интервью журналисту Александрй Шелесту.Он добавил, что такое понимание победы на Украине "стало тестом на лояльность", но - события показали, что не все так просто, этот конфликт — часть глобальной войны.По мнению Ермолаева, завершение конфликта с успехом для Украины - это сохранение ее целостности,сохранение жизнеспособности экономики, создание условий для возвращения утраченных территорий. И теперь понятно, что "это международный путь, а не односторонний путь (Украины — Ред.) при поддержке (Запада — Ред.), надо учитывать, что это противостояние целых групп стран, считает эксперт.Однако, по его словам, сейчас украинцам предлагается все тот же образ победы, просто победы отложенной: "мы готовимся, мы переходим через тяжелую зиму, а затем к лету, к саммиту очередному НАТО — вновь будет успех". На практике все куда сложнее.Все сложно и внутри страны. Ермолаев подметил парадоксальность ситуации: Украина, по его словам, воюющая нация, в которой миллионы лишних людей."Людей, которые оказались на обочине — лес рубят, щепки летят — их сейчас миллионы", - сказал эксперт, добавив, что эти люди оказались в условиях конфликта невостребованными, "они слышат один сигнал — помогайте победе, донатьте и ждите"."Так ведет себя государство, которое считает, что оно воюет, все остальное — ресурс", - констатировал Ермолаев, По его мнению, это говорит о понимании государства как бизнес-структуры, где лишние не нужны. Поэтому у "лишних" возникает желание "выскочить из системы" - это к вопросу о том, что многие украинцы говорят о своем намерении покинуть страну после завершения конфликта, когда появится такая возможность.Ведь когда-нибудь этот конфликт завершится? Во всяком случае, некоторые эксперты видят признаки того, что Киеву уже дают определенные сигналы. Так, российский политолог Фикрет Шабанов на том же канале Шелеста отметил, что публикация в NYT о коррупционных сделках с поставками вооружения и с фамилией Зеленского в заголовке - может свидетельствовать о том, что "начались практические мероприятия склонения к миру".Предположения о коррупционных сделках, дипломатический шантаж Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров… А глава МИД Украины Кулеба уже сказал, что Киев готов к переговорам, но только через третью сторону. Однако есть и вариант, о котором говорили отставные офицеры ЦРУ, а они говорили о физической угрозе для Зеленского, напомнил эксперт.По его словам, таким образом, Западом все пути указаны. Впрочем, Америке нужен не мир, но перемирие, поскольку начинается предвыборная пора в крупных государствах мира. Поэтому американцам нужно пройти это время, заморозка конфликта предполагается на тех границах, что есть сейчас.Эксперт продолжил: идет подготовка ко второму тайму глобального переформатирования, где роль Украины будет незначительна, о чем свидетельствует состоявшаяся недавно конференция в Джидде: вроде бы об Украине, но… Теперь все смещается на Восток. Роль Китая двойственная: Пекин и Вашингтон могут договориться и разделить мир, считает Шибанов.Он добавил: Украина в этой картине — где-то в самом конце списка, ей не дадут победить, хотя не дадут и проиграть — до тех пор, пока она нужна для решения вопросов США на европейском фронте против России. В то же время с Россией Америка ведет переговоры — РФ нужна Америке "для уравновешивания ядерных боеголовок против Китая".Фикрет Шибанов считает, что новый мировой порядок будет построен к 2035 году, тогда центр тяжести мировой политики переместится в Тихоокеанский регион. Россия играет тут важную роль в силу обладания ядерным оружием — а национальный интерес России сейчас в том, чтобы не допустить появления солдат НАТО на территории Украины.Украина будет нужна Америке до тех пор, пока не удастся повернуть Россию против Китая, считает эксперт. По его словам, таким образом, война может идти и до 2030 года. Киеву будут помогать с тем, чтобы Украина не проиграла — но и не победила.Политолог отметил, что распад России Штатам не нужен — во-первых, непонятно, что тогда будет с российским ядерным оружием, во-вторых, в таком случае неизбежно предпримет некоторые шаги Китай. Схема передела работает, при этом надо разделять интересы элит и интересы народов, подчеркнул Шибанов.А пока конфликт продолжается, простые украинцы гибнут. Украинский политолог Олег Соскин регулярно в выпусках своего видеоблога обращается к Зеленскому и к другим лицам из руководства с призывом раскрыть цифры — сколько украинцев погибли в ходе безуспешного контрнаступления.Никакого прорыва нет, но сколько погибших — кому они должны быть благодарны? - спрашивает Зеленского политолог. И напоминает украинцам: страной должны управлять те, кто умеет это делать - "а если вы берете шута, если вы берете Арлекино, если вы берете клоуна, вы должны тогда понимать, что - кто на что учился, тот так будет и управлять".Отметим, NYT со ссылкой на западных чиновников и аналитиков называет цифру потерь ВСУ с февраля 2022 года - более 150 тысяч убитыми и ранеными.Потери растут, при этом — к вопросу о народе и "элитах" - на Украине количество продаж элитных машин выросло в разы, указал медиа-эксперт, профессор журналистики Никита Василенко, выступая на ютуб-канале "ДА ЭТО ТАК".По его словам, факты о пополнении "Батальона Монако" становятся известны в связи с тем, что в стране "не до конца введена военная цензура".Василенко отметил, что в стране "несказанно обогатились" порядка 300 тысяч человек - "если раньше они обогащались за счет обнищания населения, то сейчас — за счет гибели людей".
https://ukraina.ru/20230813/1048659815.html
https://ukraina.ru/20230814/1048676829.html
https://ukraina.ru/20230815/1048687546.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина
Эксклюзив, Украина

Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты

10:46 15.08.2023
 
© AFP2023 / SERGEY BOBOK
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AFP2023 / SERGEY BOBOK
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские власти уверяют в неизбежности победы в конфликте, подразумевая под этим выход к границам 1991 года, получение репараций от России и пр. Западные хозяева киевского режима в таком исходе, кажется, уже не уверены. По крайней мере, некоторые украинские эксперты говорят о признаках "подталкивания" Киева к миру
Каким будет этот мир и какой будет не мирная, но "замиренная" Украина? Во всяком случае, это будет уже совсем не та прекрасная солнечная страна, которую все мы знали. Прежней Украины, прежнего общества уже нет - и больше никогда не будет, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, сейчас рождается новое общество, происходит "перезагрузка общности".
А те, кто чувствуют себя в этой новой общности лишними — им скоро придется определяться. Лишними ощущают себя даже некоторые из тех, кто сейчас воюет, сказал политолог, добавив: "было общество возможностей, когда же нам предлагают жить в обществе ограничений и твоего места — оказываетсяЁ что огромное количество людей готовы покинуть это место".
Говоря об образе победы, он отметил существенные расхождения между пропагандой и тем, "как на самом деле". Эти расхождения, по его словам, уже вызывают когнитивный диссонанс, приводят к общественному неврозу и даже - могут "запускать контрдействие".
Как образ победы сформирован? Что вообще возможна победа Украины над Россией, есть поддержка Украины, ее нужно больше, этой поддержки — финансовой, материальной, технической. Усилить армию — и такая победа возможна", - сказал Ермолаев в интервью журналисту Александрй Шелесту.
Зеленский Закарпатье
13 августа, 15:15
Эксперт объяснил, как Россия может победить ВСУ и лично Зеленского, не взяв под контроль Киев и Львов Киевский режим пытается представить СВО как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но рано или поздно встанет вопрос: стоила ли эта борьба таких жертв? Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что такое понимание победы на Украине "стало тестом на лояльность", но - события показали, что не все так просто, этот конфликт — часть глобальной войны.
По мнению Ермолаева, завершение конфликта с успехом для Украины - это сохранение ее целостности,сохранение жизнеспособности экономики, создание условий для возвращения утраченных территорий. И теперь понятно, что "это международный путь, а не односторонний путь (Украины — Ред.) при поддержке (Запада — Ред.), надо учитывать, что это противостояние целых групп стран, считает эксперт.
Однако, по его словам, сейчас украинцам предлагается все тот же образ победы, просто победы отложенной: "мы готовимся, мы переходим через тяжелую зиму, а затем к лету, к саммиту очередному НАТО — вновь будет успех". На практике все куда сложнее.
Все сложно и внутри страны. Ермолаев подметил парадоксальность ситуации: Украина, по его словам, воюющая нация, в которой миллионы лишних людей.
"Людей, которые оказались на обочине — лес рубят, щепки летят — их сейчас миллионы", - сказал эксперт, добавив, что эти люди оказались в условиях конфликта невостребованными, "они слышат один сигнал — помогайте победе, донатьте и ждите".
"Так ведет себя государство, которое считает, что оно воюет, все остальное — ресурс", - констатировал Ермолаев, По его мнению, это говорит о понимании государства как бизнес-структуры, где лишние не нужны. Поэтому у "лишних" возникает желание "выскочить из системы" - это к вопросу о том, что многие украинцы говорят о своем намерении покинуть страну после завершения конфликта, когда появится такая возможность.
Ведь когда-нибудь этот конфликт завершится? Во всяком случае, некоторые эксперты видят признаки того, что Киеву уже дают определенные сигналы. Так, российский политолог Фикрет Шабанов на том же канале Шелеста отметил, что публикация в NYT о коррупционных сделках с поставками вооружения и с фамилией Зеленского в заголовке - может свидетельствовать о том, что "начались практические мероприятия склонения к миру".
Предположения о коррупционных сделках, дипломатический шантаж Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров… А глава МИД Украины Кулеба уже сказал, что Киев готов к переговорам, но только через третью сторону. Однако есть и вариант, о котором говорили отставные офицеры ЦРУ, а они говорили о физической угрозе для Зеленского, напомнил эксперт.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Вчера, 16:40
Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа
По его словам, таким образом, Западом все пути указаны. Впрочем, Америке нужен не мир, но перемирие, поскольку начинается предвыборная пора в крупных государствах мира. Поэтому американцам нужно пройти это время, заморозка конфликта предполагается на тех границах, что есть сейчас.
Эксперт продолжил: идет подготовка ко второму тайму глобального переформатирования, где роль Украины будет незначительна, о чем свидетельствует состоявшаяся недавно конференция в Джидде: вроде бы об Украине, но… Теперь все смещается на Восток. Роль Китая двойственная: Пекин и Вашингтон могут договориться и разделить мир, считает Шибанов.
Он добавил: Украина в этой картине — где-то в самом конце списка, ей не дадут победить, хотя не дадут и проиграть — до тех пор, пока она нужна для решения вопросов США на европейском фронте против России. В то же время с Россией Америка ведет переговоры — РФ нужна Америке "для уравновешивания ядерных боеголовок против Китая".
Фикрет Шибанов считает, что новый мировой порядок будет построен к 2035 году, тогда центр тяжести мировой политики переместится в Тихоокеанский регион. Россия играет тут важную роль в силу обладания ядерным оружием — а национальный интерес России сейчас в том, чтобы не допустить появления солдат НАТО на территории Украины.
Украина будет нужна Америке до тех пор, пока не удастся повернуть Россию против Китая, считает эксперт. По его словам, таким образом, война может идти и до 2030 года. Киеву будут помогать с тем, чтобы Украина не проиграла — но и не победила.
Политолог отметил, что распад России Штатам не нужен — во-первых, непонятно, что тогда будет с российским ядерным оружием, во-вторых, в таком случае неизбежно предпримет некоторые шаги Китай. Схема передела работает, при этом надо разделять интересы элит и интересы народов, подчеркнул Шибанов.
А пока конфликт продолжается, простые украинцы гибнут. Украинский политолог Олег Соскин регулярно в выпусках своего видеоблога обращается к Зеленскому и к другим лицам из руководства с призывом раскрыть цифры — сколько украинцев погибли в ходе безуспешного контрнаступления.
Никакого прорыва нет, но сколько погибших — кому они должны быть благодарны? - спрашивает Зеленского политолог. И напоминает украинцам: страной должны управлять те, кто умеет это делать - "а если вы берете шута, если вы берете Арлекино, если вы берете клоуна, вы должны тогда понимать, что - кто на что учился, тот так будет и управлять".
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
10:12
Новый оружейный барон Украины - ПашинскийКомпания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Биография этого политика полна скандальных историй.
Отметим, NYT со ссылкой на западных чиновников и аналитиков называет цифру потерь ВСУ с февраля 2022 года - более 150 тысяч убитыми и ранеными.
Потери растут, при этом — к вопросу о народе и "элитах" - на Украине количество продаж элитных машин выросло в разы, указал медиа-эксперт, профессор журналистики Никита Василенко, выступая на ютуб-канале "ДА ЭТО ТАК".
По его словам, факты о пополнении "Батальона Монако" становятся известны в связи с тем, что в стране "не до конца введена военная цензура".
Василенко отметил, что в стране "несказанно обогатились" порядка 300 тысяч человек - "если раньше они обогащались за счет обнищания населения, то сейчас — за счет гибели людей".
 
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