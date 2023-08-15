https://ukraina.ru/20230815/1048687664.html

Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИ

Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИ - 15.08.2023 Украина.ру

Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИ

Украинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских

2023-08-15T09:57

2023-08-15T09:57

2023-08-15T10:23

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Известно о попаданиях в промышленные предприятия в Днепре (Днепропетровске) и Луцке. О последнем сообщил губернатор Юрий Погуляйко."Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Работа украинской ПВО привела к тому, что фрагменты ракет попали по территории частного предприятия и больнице в Смеле, а также по жилым домам во Львове.После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.

https://ukraina.ru/20230815/1048685962.html

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