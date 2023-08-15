Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИ
09:57 15.08.2023 (обновлено: 10:23 15.08.2023)
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Украинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских
Известно о попаданиях в промышленные предприятия в Днепре (Днепропетровске) и Луцке. О последнем сообщил губернатор Юрий Погуляйко.
"Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Работа украинской ПВО привела к тому, что фрагменты ракет попали по территории частного предприятия и больнице в Смеле, а также по жилым домам во Львове.
После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.