Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам - 15.08.2023 Украина.ру
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Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам
Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам - 15.08.2023 Украина.ру
Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам
Простые американцы страдают из-за многомиллиардной помощи Киеву. Об этом заявил 14 августа один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону
2023-08-15T09:55
2023-08-15T09:55
сша
украина
помощь
такер карлсон
новости
зарубежье
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"Мы на сегодняшний момент выделили туда (Киеву - ред.) более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший.Он также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
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сша, украина, помощь, такер карлсон, новости, зарубежье
США, Украина, помощь, Такер Карлсон, Новости, Зарубежье

Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам

09:55 15.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Простые американцы страдают из-за многомиллиардной помощи Киеву. Об этом заявил 14 августа один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону
"Мы на сегодняшний момент выделили туда (Киеву - ред.) более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший.
Он также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.
Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.
Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.
При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 07:39
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за ТайваняМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"
 
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