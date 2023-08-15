https://ukraina.ru/20230815/1048687252.html

Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам

Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам - 15.08.2023 Украина.ру

Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам

Простые американцы страдают из-за многомиллиардной помощи Киеву. Об этом заявил 14 августа один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону

2023-08-15T09:55

2023-08-15T09:55

2023-08-15T09:55

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"Мы на сегодняшний момент выделили туда (Киеву - ред.) более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший.Он также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, помощь, такер карлсон, новости, зарубежье