https://ukraina.ru/20230815/1048687252.html
Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам
Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам - 15.08.2023 Украина.ру
Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам
Простые американцы страдают из-за многомиллиардной помощи Киеву. Об этом заявил 14 августа один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону
2023-08-15T09:55
2023-08-15T09:55
2023-08-15T09:55
сша
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"Мы на сегодняшний момент выделили туда (Киеву - ред.) более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший.Он также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, помощь, такер карлсон, новости, зарубежье
США, Украина, помощь, Такер Карлсон, Новости, Зарубежье
Ни еды, ни медстраховок: кандидат в президенты США обвинил власти в помощи Киеву в ущерб американцам
Простые американцы страдают из-за многомиллиардной помощи Киеву. Об этом заявил 14 августа один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону
"Мы на сегодняшний момент выделили туда (Киеву - ред.) более 113 миллиардов... Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший.
Он также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.
Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.
Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.
При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.