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Хроника энергетической войны: последние события. Рост доходов России и дорогой газ

Хроника энергетической войны: последние события. Рост доходов России и дорогой газ - 15.08.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события. Рост доходов России и дорогой газ

Впервые с июня 2023 года газовые котировки на бирже ICE превысили 450 долларов за тысячу кубометров, в ходе торгов они доходили до 500 долларов. Одна из причин – отказ от импорта российских энергоносителей.

2023-08-15T09:28

2023-08-15T09:28

2023-08-15T10:16

хроника энергетической войны

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Доходы России от продажи нефти в июле выросли до максимума с момента введения "потолка цен"Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле 2023 года выросли благодаря повышению нефтяных цен до $15,3 миллиардов, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованного 11 августа. Это максимум за предыдущие восемь месяцев, отмечает агентство.Доходы российского экспорта в прошлом месяце выросли после падения в июне, когда они снизились до $11,8 млрд – это был самый низкий показатель за последние месяцы. Тем не менее экспорт в июле оказался на $4,1 млрд ниже уровня 2022 года, указывает МЭА.Объем экспорта российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки, поскольку снижение отгрузки сырой нефти на 200 тысяч баррелей в сутки было компенсировано увеличением потоков нефтепродуктов, указывает МЭА. По сравнению с июнем снизился экспорт сырой нефти в Китай и Индию, но на его долю пришлось 80% российских поставок, отмечает агентство.Средняя цена российской нефти Urals в июле составила $64,41 за баррель, превысив потолок цен, который установили страны G7, Евросоюза и ряд других в декабре 2022 года, указывает МЭА. По данным агентства, этот рост цен отражает напряженность с поставками сернистых сортов нефти после того, как страны ОПЕК+ решили сократить свои поставки.Кроме того, на это повлияло и увеличение спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов после проведения ремонтных работ. Также росту цен способствовало решение РФ сократить свой экспорт нефти в августе и в сентябре 2023-го, пишет агентство.О том, что средняя цена Urals в июле превысила потолок цен G7 и ЕС, сообщал Минфин России 1 августа. Тем не менее, за год российская нефть этой марки стала дешевле в 1,2 раза и оказалась ниже цены, заложенной в российский бюджет на 2023 год, – $70,1 за баррель.Мировые цены на нефть выросли в последнее время после того, как члены ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу и поставки нефти. Саудовская Аравия заявила, что продлит добровольное сокращение добычи нефти до суточного объема 9 млн баррелей. Тогда же вице-премьер Александр Новак заявил о намерении России сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. МЭА допускало, что из-за своего решения Саудовская Аравия может уступить статус крупнейшего производителя нефти России.Цены на газ в Европе выросли на 40%Европейские фьючерсы на природный газ на прошлой неделе резко подорожали. Это был самый большой единовременный рост с марта 2022 года. Рост цен был спровоцирован возможной забастовкой в Австралии, иллюстрируя реакцию рынка на возможные перебои в поставках, сообщило 10 августа американское агентство Bloomberg. В частности, 9 августа фьючерсы повысились на 28% после сильной волатильности, при этом в течение дня цены выросли на 40%.В частности, впервые с 21 июня 2023 года газовые котировки на лондонской бирже ICE превысили $450 за тысячу кубометров (€40 за 1 МВт-ч), в ходе торгов они подскочили до $500. Хотя это вчетверо ниже, чем в первой половине августа 2022-го, однако вдвое выше, чем в среднем в августе 2017-2021 годов.По данным агентства, это связано с тем, что работники энергетических компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение забастовок на трех крупных предприятиях по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. Забастовки могут начаться в ближайшее время. Такая ситуация рискует подорвать поставки 10% мирового СПГ и вызвать новый скачок цен на топливо в странах Европы и Азии."Ситуация подчеркивает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности, возможные перебои с поставками из Австралии могут вызвать резкие скачки цен даже в Европе", – заявил Bloomberg эксперт по вопросам энергетики швейцарского банка Credit Suisse Сол Кавоник. Он выразил надежду, что ситуация будет урегулирована до того, как она окажет "существенное влияние" на мировой рынок СПГ.В свою очередь, аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Саманта Дарт уточнила, что нарушение поставок газа может вызвать рост цен на газ в Европе до €50 за 1 МВт-ч в летний период и до €97 в зимний ($560 и $875 за тысячу кубометров, соответственно).Австралия является одним из крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в 2022 году стали Япония, Китай и Южная Корея.Азиатские покупатели СПГ, скорее всего, будут готовы платить больше ради надежности поставок, что, в свою очередь, отразится на поставках в Европу. Поскольку сжиженный природный газ стал важной частью газоснабжения Европы, возможные ограничения поставок также повлияют на его цену.На газовый рынок оказывает влияние и снижение импорта СПГ в Европу в прошлом месяце. Часть природного газа также была направлена в Украину, где имеются свободные мощности для хранения. На ситуацию на европейском рынке также могут повлиять возможные задержки в проведении сезонных ремонтных работ в Норвегии.Анализируя описанную выше ситуацию, колумнист британской газеты The Financial Times Шотаро Тани написал, что резкий скачок цен на газ в Европе свидетельствует об уязвимости поставок на мировые рынки из-за отказа от импорта российских энергоносителей.По его мнению, зависимость европейских стран от поставок СПГ после отказа от импорта нефти и газа из РФ сделала "цены на энергоносители в Европе более чувствительными к перебоям поставок энергоносителей со всего мира, даже из Австралии".В этом контексте эксперт норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Каушал Рамеш выразил мнение, что "значительный объем поставок СПГ из США, которые в настоящее время направляются в Европу, могут поставляться и в Азию, что повышает риск конкуренции между регионами". Даже учитывая приемлемый уровень запасов энергоресурсов в Европе, "рынок остается нестабильным, так как предстоящая зима может оказаться суровой и быстро истощить эти запасы", предупредил Рамеш.Несмотря на заполненные газохранилища Германии, Федеральное сетевое агентство ФРГ также не отзывает своих предупреждений о возможных перебоях с подачей электроэнергии предстоящей зимой. Регулятор считает, что всё ещё существует некоторый риск дефицита, поэтому он намерен призвать к экономии. Руководитель агентства Клаус Мюллер заявил газете Neue Osnabruecker Zeitung, что, хотя новые стабильные источники поставок были найдены после прекращения поставок российского газа, "было бы преждевременно полностью отменять предупреждение".Он пояснил, что некоторый "остаточный риск" связан с возможностью холодной зимы в Европе. Кроме того, по его словам, Россия также может перекрыть газовый кран странам Юго-Восточной Европы. "Наконец, остается чёрный сценарий, что будут нападения на трубопроводы", – заявил Клаус Мюллер, не комментируя вопрос о том, кто стоит за атакой на "Северные потоки".В Азии растут мощности сверхкритических угольных ТЭСВ первой половине 2023 года в Индии было введено в эксплуатацию 3,1 ГВт мощности угольных тепловых электростанций (ТЭС), что более чем в полтора раза превышает уровень 2022-го (2 ГВт). Новые угольные ТЭС более современные и экологичные, с более высокой эффективностью преобразования тепловой энергии в электричество, объединенные общим термином – сверхкритические.Они оснащены паровыми котлами с давлением до 320 бар и температурой 600-610 ℃, и потребляют меньше воды для производственных нужд. По данным Массачусетского технологического института, КПД новых угольных ТЭС растет. У субкритических он составляет 34,3%, сверхкритических – 38,5%, ультрасверхкритических – 43,3%.В частности, NTPC – крупнейшая в Индии энергетическая компания с государственным участием (5,1%) – весной 2023 года ввела в эксплуатацию первую в стране угольную сверхкритическую ТЭС в Северной Канапуре. Она состоит из трёх угольных блоков мощностью 660 МВт, общая мощность – 1 980 МВт, ресурсная база – близлежащее месторождение Тандва.ТЭС оснащена конденсатором с воздушным охлаждением (ACC). Технология конденсации с воздушным охлаждением считается предпочтительной технологией для выработки тепловой энергии из-за преимуществ экономии воды. В проекте 1990 года для этой ТЭС предполагалось использование воды из речки Гархи (приток реки Дамодар) в объёме 55 млн кубометров в год. В 2014 году власти Индии решили внедрить проект ACC, который потенциально сократит потребность в воде для ТЭС почти на 1/3 – до 20 млн кубометров в год.Как отмечают местные СМИ, Индия является вторым по величине потребителем угля в мире после Китая, но стремится снизить свою зависимость от этого топлива, на долю которого приходится около 70% выработки электроэнергии.Китай же остаётся мировым лидером в развитии угольной электрогенерации – тут введено в строй 17 ГВт новых угольных ТЭС, в Японии – 1,8 ГВт, в Пакистане – 1,3 ГВт, во Вьетнаме – 1,2 ГВт. Кроме того, Греция, Индонезия и Зимбабве также осуществили ввод новых угольных ТЭС.По данным Global Energy Monitor, к июлю 2023 года сверхкритические угольные ТЭС составляли 21% действующей мощности угольных ТЭС в мире, и большинство из них находится в Азии. При этом в сегменте строящихся объектов таких ТЭС уже 66%, а среди запланированных, но ещё не реализованных проектов – 79%.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230712/1047970621.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, ес, россия, германия, нефть, газ