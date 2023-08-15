Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
10:50 15.08.2023 (обновлено: 10:55 15.08.2023)
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Украинские военные в публичном пространстве нередко высказывают идеи о невозможности добиться цели наступления, и выражают открытое недовольство киевским режимом. Это даёт почву для военного переворота на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Украинские военные в публичном пространстве нередко выражают открытое недовольство киевским режимом. Поэтому там действительно может случиться военный переворот, пока для него не возникли все необходимые условия, рассказал политолог.
"Но недовольство военных нарастает, и по мере ослабления общенациональной поддержки и поддержки экономических элит ныне действующей власти условия для такого переворота могут возникнуть", - отметил Неменский.
Конечно, вряд ли можно предполагать, что военные, придя к власти, будут позиционировать себя как партию мира. В политику Киева просто вернется возможность для переговоров с Россией, подчеркнул политолог.
Это даст возможность добиться перемирия и закрепления позиции сторон на условиях, которые и в Киеве, и в Москве смогли бы назвать своей частичной победой, заключил собеседник издания.
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