https://ukraina.ru/20230815/1048684402.html

Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине

Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине - 15.08.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине

Украинские военные в публичном пространстве нередко высказывают идеи о невозможности добиться цели наступления, и выражают открытое недовольство киевским режимом. Это даёт почву для военного переворота на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2023-08-15T10:50

2023-08-15T10:50

2023-08-15T10:55

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киев

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Украинские военные в публичном пространстве нередко выражают открытое недовольство киевским режимом. Поэтому там действительно может случиться военный переворот, пока для него не возникли все необходимые условия, рассказал политолог.Конечно, вряд ли можно предполагать, что военные, придя к власти, будут позиционировать себя как партию мира. В политику Киева просто вернется возможность для переговоров с Россией, подчеркнул политолог.Это даст возможность добиться перемирия и закрепления позиции сторон на условиях, которые и в Киеве, и в Москве смогли бы назвать своей частичной победой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230813/1048659252.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, военные, переворот, киев