Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
Украинские военные в публичном пространстве нередко высказывают идеи о невозможности добиться цели наступления, и выражают открытое недовольство киевским режимом. Это даёт почву для военного переворота на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T10:50
2023-08-15T10:55
новости
украина
всу
военные
переворот
киев
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Украинские военные в публичном пространстве нередко выражают открытое недовольство киевским режимом. Поэтому там действительно может случиться военный переворот, пока для него не возникли все необходимые условия, рассказал политолог.Конечно, вряд ли можно предполагать, что военные, придя к власти, будут позиционировать себя как партию мира. В политику Киева просто вернется возможность для переговоров с Россией, подчеркнул политолог.Это даст возможность добиться перемирия и закрепления позиции сторон на условиях, которые и в Киеве, и в Москве смогли бы назвать своей частичной победой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230813/1048659252.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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452
60
новости, украина, всу, военные, переворот, киев
Новости, Украина, ВСУ, военные, переворот, Киев

Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине

10:50 15.08.2023 (обновлено: 10:55 15.08.2023)
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / Libkos
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Украинские военные в публичном пространстве нередко высказывают идеи о невозможности добиться цели наступления, и выражают открытое недовольство киевским режимом. Это даёт почву для военного переворота на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Украинские военные в публичном пространстве нередко выражают открытое недовольство киевским режимом. Поэтому там действительно может случиться военный переворот, пока для него не возникли все необходимые условия, рассказал политолог.
"Но недовольство военных нарастает, и по мере ослабления общенациональной поддержки и поддержки экономических элит ныне действующей власти условия для такого переворота могут возникнуть", - отметил Неменский.
Конечно, вряд ли можно предполагать, что военные, придя к власти, будут позиционировать себя как партию мира. В политику Киева просто вернется возможность для переговоров с Россией, подчеркнул политолог.
Это даст возможность добиться перемирия и закрепления позиции сторон на условиях, которые и в Киеве, и в Москве смогли бы назвать своей частичной победой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 14:02
Эксперт объяснил, почему Россия точно не перейдет в интересное наступление на плечах обездвиженных ВСУВариант, когда Украина двинет масштабные силы, которые сточатся об нашу оборону, а Россия на плечах их обездвиженных частей двинется вперед, не сработает. Потому что противник задействовал не так много сил в этом наступлении. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
 
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