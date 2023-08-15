Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией
На Западе есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. При этом Киев не намерен идти на мирные переговоры и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
ЕС и Великобритания будут активно настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем, отметил политолог.
Целью Евросоюза в конфликте на Украине является полный разгром России и раздел ее природных ресурсов. Европа в этом смысле загнана в угол, она должна вести это противостояние любыми средствами ради разгрома России, добавил Неменский.
"В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти. Опять же все зависит от того, на кого после этого Киев будет ориентирован в своих внешнеполитических связях", - добавил Неменский.
Партия войны в Европейском союзе попытается разжечь этот конфликт до гораздо больших масштабов, введя в него ряд стран ЕС, в первую очередь Польшу, сделав его тем самым общеевропейским и мало связанным с политической волей Киева или Вашингтона. Задачей партии войны в ЕС сделать конфликт таким, чтобы отступать Европе было уже некуда, заключил собеседник издания.
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