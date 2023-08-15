Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией - 15.08.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией
Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией
На Западе есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. При этом Киев не намерен идти на мирные переговоры и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T09:20
2023-08-15T09:20
новости
евросоюз
польша
украина
сша
россия
война
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ЕС и Великобритания будут активно настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем, отметил политолог.Целью Евросоюза в конфликте на Украине является полный разгром России и раздел ее природных ресурсов. Европа в этом смысле загнана в угол, она должна вести это противостояние любыми средствами ради разгрома России, добавил Неменский.Партия войны в Европейском союзе попытается разжечь этот конфликт до гораздо больших масштабов, введя в него ряд стран ЕС, в первую очередь Польшу, сделав его тем самым общеевропейским и мало связанным с политической волей Киева или Вашингтона. Задачей партии войны в ЕС сделать конфликт таким, чтобы отступать Европе было уже некуда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евросоюз, польша, украина, сша, россия, война
Новости, Евросоюз, Польша, Украина, США, Россия, война

Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией

09:20 15.08.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© NATO
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На Западе есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. При этом Киев не намерен идти на мирные переговоры и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
ЕС и Великобритания будут активно настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем, отметил политолог.
Целью Евросоюза в конфликте на Украине является полный разгром России и раздел ее природных ресурсов. Европа в этом смысле загнана в угол, она должна вести это противостояние любыми средствами ради разгрома России, добавил Неменский.
"В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти. Опять же все зависит от того, на кого после этого Киев будет ориентирован в своих внешнеполитических связях", - добавил Неменский.
Партия войны в Европейском союзе попытается разжечь этот конфликт до гораздо больших масштабов, введя в него ряд стран ЕС, в первую очередь Польшу, сделав его тем самым общеевропейским и мало связанным с политической волей Киева или Вашингтона. Задачей партии войны в ЕС сделать конфликт таким, чтобы отступать Европе было уже некуда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Вчера, 12:49
Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в УкраинеНе исключено, что немцам вскоре в жанре геополитической эстетики придется решать, что им слушать. Возможны "Дойче зольдатен унд официрен, дюрх Унтер ден Линден марширен..." или, как уже было в истории, "Едут, едут по Берлину наши казаки..."
 
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