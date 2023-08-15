Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Украина несёт большие потери на всех направлениях и будет делать все, чтобы посеять в России слухи о возможности некого перемирия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
У ВСУ – серьезные проблемы на трех основных направлениях театра военных действий: Запорожская область, Авдеевка/Марьинка, Купянск. Поэтому противник активирует иные средства воздействия на Россию, помимо военных, включая информационные вбросы о скором "перемирии", отметил эксперт.
Это наиболее примитивный метод воздействия на получателя информации. Украинский снайпер или медсестра из ВСУ могут спокойно рассказать о том, что "их армия нормально воспримет временное перемирие с Россией", добавил Самойлов.
"Серьезные источники на Западе тоже начинают создавать информационную среду, в которой вместо рассуждений о том, что "[президент России Владимир] Путин применит ядерное оружие", появляются разговоры про то, что Москва улучшает позиции для переговоров", - подчеркнул аналитик.
В России достаточно людей, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Запад может их спровоцировать, чтобы они оказали давление на власти с целью остановить продвижение ВС РФ в сторону Купянска, Авдеевки и Марьинки, заключил собеседник издания.
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