Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков

Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину

По поводу Вьетнамской войны есть стереотип, что американские самолеты целиком выжигали напалмом джунгли вместе с партизанами. На самом деле эти бомбардировки не были столь массовыми, иначе США не проиграли бы в этой войне. Поэтому России тоже нет смысла подвергать Украину массированным ракетно-бомбовым ударам