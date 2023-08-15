Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков - 15.08.2023 Украина.ру
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Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков
Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков - 15.08.2023 Украина.ру
Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков
Украина несёт большие потери на всех направлениях и будет делать все, чтобы посеять в России слухи о возможности некого перемирия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T09:55
2023-08-15T09:55
новости
вс рф
купянск
перемирие
украина
россия
переговоры
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У ВСУ – серьезные проблемы на трех основных направлениях театра военных действий: Запорожская область, Авдеевка/Марьинка, Купянск. Поэтому противник активирует иные средства воздействия на Россию, помимо военных, включая информационные вбросы о скором "перемирии", отметил эксперт.Это наиболее примитивный метод воздействия на получателя информации. Украинский снайпер или медсестра из ВСУ могут спокойно рассказать о том, что "их армия нормально воспримет временное перемирие с Россией", добавил Самойлов.В России достаточно людей, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Запад может их спровоцировать, чтобы они оказали давление на власти с целью остановить продвижение ВС РФ в сторону Купянска, Авдеевки и Марьинки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230813/1048661262.html
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новости, вс рф, купянск, перемирие, украина, россия, переговоры
Новости, ВС РФ, Купянск, перемирие, Украина, Россия, переговоры

Политэксперт объяснил, кто склоняет Россию к перемирию и хочет остановить наступление на Харьков

09:55 15.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украина несёт большие потери на всех направлениях и будет делать все, чтобы посеять в России слухи о возможности некого перемирия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
У ВСУ – серьезные проблемы на трех основных направлениях театра военных действий: Запорожская область, Авдеевка/Марьинка, Купянск. Поэтому противник активирует иные средства воздействия на Россию, помимо военных, включая информационные вбросы о скором "перемирии", отметил эксперт.
Это наиболее примитивный метод воздействия на получателя информации. Украинский снайпер или медсестра из ВСУ могут спокойно рассказать о том, что "их армия нормально воспримет временное перемирие с Россией", добавил Самойлов.
"Серьезные источники на Западе тоже начинают создавать информационную среду, в которой вместо рассуждений о том, что "[президент России Владимир] Путин применит ядерное оружие", появляются разговоры про то, что Москва улучшает позиции для переговоров", - подчеркнул аналитик.
В России достаточно людей, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Запад может их спровоцировать, чтобы они оказали давление на власти с целью остановить продвижение ВС РФ в сторону Купянска, Авдеевки и Марьинки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 16:48
Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить УкраинуПо поводу Вьетнамской войны есть стереотип, что американские самолеты целиком выжигали напалмом джунгли вместе с партизанами. На самом деле эти бомбардировки не были столь массовыми, иначе США не проиграли бы в этой войне. Поэтому России тоже нет смысла подвергать Украину массированным ракетно-бомбовым ударам
 
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