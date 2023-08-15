Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО
СВО касается не только Украины. Это только отдельный случай глобального противостояния России и коллективного Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Задолго до начала СВО Россия предлагала США разграничить влияние в Европе, вернув линию безопасности на границы 1997 года и заключить новый всеобъемлющий договор. США на это не пошли, и ВС РФ в целях защиты нанесли удар на Украине, отметил политолог.
"Потому что ВСУ могли начать вооруженные провокации, что позволило бы силам НАТО зайти на территорию Украины и война носила бы иной характер. Чтобы предотвратить этот сценарий, мы вынуждены были превентивно обороняться", - подчеркнул эксперт.
Нужно понимать, что СВО касается не только проблем на Украине. Это только частный случай проблем России с Западом. Спецоперация призвана решать и вопросы глобальной безопасности, добавил эксперт.
Россия должна доводить на Украине свою линию до конца, а потом снова возвращаться к политическим предложениям. Если США не сделают выводы, то придется снова двигать границу, заключил собеседник издания.
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