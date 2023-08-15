Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО - 15.08.2023 Украина.ру
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Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО
Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО - 15.08.2023 Украина.ру
Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО
СВО касается не только Украины. Это только отдельный случай глобального противостояния России и коллективного Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-15T10:20
2023-08-15T10:20
новости
сво
украина
нато
война
сша
запад
россия
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Задолго до начала СВО Россия предлагала США разграничить влияние в Европе, вернув линию безопасности на границы 1997 года и заключить новый всеобъемлющий договор. США на это не пошли, и ВС РФ в целях защиты нанесли удар на Украине, отметил политолог.Нужно понимать, что СВО касается не только проблем на Украине. Это только частный случай проблем России с Западом. Спецоперация призвана решать и вопросы глобальной безопасности, добавил эксперт.Россия должна доводить на Украине свою линию до конца, а потом снова возвращаться к политическим предложениям. Если США не сделают выводы, то придется снова двигать границу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048639785.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, украина, нато, война, сша, запад, россия
Новости, СВО, Украина, НАТО, война, США, Запад, Россия

Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО

10:20 15.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СВО касается не только Украины. Это только отдельный случай глобального противостояния России и коллективного Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Задолго до начала СВО Россия предлагала США разграничить влияние в Европе, вернув линию безопасности на границы 1997 года и заключить новый всеобъемлющий договор. США на это не пошли, и ВС РФ в целях защиты нанесли удар на Украине, отметил политолог.
"Потому что ВСУ могли начать вооруженные провокации, что позволило бы силам НАТО зайти на территорию Украины и война носила бы иной характер. Чтобы предотвратить этот сценарий, мы вынуждены были превентивно обороняться", - подчеркнул эксперт.
Нужно понимать, что СВО касается не только проблем на Украине. Это только частный случай проблем России с Западом. Спецоперация призвана решать и вопросы глобальной безопасности, добавил эксперт.
Россия должна доводить на Украине свою линию до конца, а потом снова возвращаться к политическим предложениям. Если США не сделают выводы, то придется снова двигать границу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 17:04
Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку ЗападаУ ВСУ – серьезные проблемы на трех основных направлениях театра военных действий: Запорожская область, Авдеевка/Марьинка, Купянск. Поэтому противник активирует иные средства воздействия на Россию, помимо военных
 
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