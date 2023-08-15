https://ukraina.ru/20230815/1048644074.html

Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО

Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО - 15.08.2023 Украина.ру

Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО

СВО касается не только Украины. Это только отдельный случай глобального противостояния России и коллективного Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-15T10:20

2023-08-15T10:20

2023-08-15T10:20

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Задолго до начала СВО Россия предлагала США разграничить влияние в Европе, вернув линию безопасности на границы 1997 года и заключить новый всеобъемлющий договор. США на это не пошли, и ВС РФ в целях защиты нанесли удар на Украине, отметил политолог.Нужно понимать, что СВО касается не только проблем на Украине. Это только частный случай проблем России с Западом. Спецоперация призвана решать и вопросы глобальной безопасности, добавил эксперт.Россия должна доводить на Украине свою линию до конца, а потом снова возвращаться к политическим предложениям. Если США не сделают выводы, то придется снова двигать границу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048639785.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, украина, нато, война, сша, запад, россия