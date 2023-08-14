https://ukraina.ru/20230814/1048669478.html

Война – это путь обмана. Зачем тайваньский политик поехал в США

Война – это путь обмана. Зачем тайваньский политик поехал в США - 14.08.2023 Украина.ру

Война – это путь обмана. Зачем тайваньский политик поехал в США

Тайваньская тема снова будоражит новостные ленты мировых СМИ. В этот раз поводом послужила транзитная остановка в Нью-Йорке заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ, направляющегося с визитом в Парагвай

2023-08-14T13:05

2023-08-14T13:05

2023-08-14T13:06

сша

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Как заявил сам Лай, в США он проведёт ряд встреч с "американскими друзьями".Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня прокомментировала "транзитную остановку" Лай Циндэ в США, заявив: "…континентальная часть Китая решительно выступает против действий Лай Циндэ, наносящих ущерб Тайваню и направленных на достижение "независимости Тайваня" с опорой на поддержку со стороны США." Сетевое издание "Китайский информационный Интернет-центр", ссылая на слова руководителя канцелярии по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, называет Лая "стопроцентным возмутителем спокойствия" и отмечает, что в преддверии выборов тайваньский политик использует транзитную остановку в качестве предлога, пытаясь извлечь личные выгоды для своей предвыборной кампании.Недовольство Пекина по поводу пребывания Лай Циндэ в США легко понять. Есть вероятность, что Лай поехал на смотрины к вашингтонским покровителям Тайваня. Недавно правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) назвала Лай Циндэ своим кандидатом в президенты на выборах 2024 года, следовательно, в случае весьма вероятной победы, Лай станет главой островной администрации. Лай привлёк внимание Пекина своей политической изворотливостью, недавно заявив, что он полностью отвергает идею "независимости Тайваня". "Тайвань уже является независимой нацией, и, следовательно, нет необходимости отдельно заявлять о независимости", – разъяснил потенциальным избирателям искушённый в политике Лай. Учитывая положение, которое Лай занимает в тайваньских политических и властных кругах, в подобных заявлениях в Пекине видят ни что иное как стратегическую изворотливость тайваньской администрации, пытающейся продать китайскому руководству идею, что с приходом к власти в очередной раз ДПП откажется от декларирования независимости. Но в Пекине пристально следят за политическими заявлениями тайваньских чиновников и, конечно же, осведомлены, что тот же Лай уже высказывался на тему того, что Тайвань обладает территорией, населением, правительством и государственными атрибутами, что Тайвань и Китай – два различных, не связанных между собой государства. Другими словами – тоже "не братья".В самом Китае растёт понимание, что доморощенная пятая колонна и тайваньские политики нарочно раскручивают тему независимости Тайваня, пытаются ввести в заблуждение не только самих китайцев, но и всё мировое сообщество, тем самым сохранив статус-кво: если Тайвань объявит независимость, Китай будет вынужден прибегнуть к силе и начать интервенцию. А если никто ни о чём не заявляет, как сейчас делает Лай, то и материковому Китаю как бы нет необходимости решать вопрос вооружённым путём. Тупиковая ситуация, обеспечивая непрерывное сосуществование де-факто двух независимых Китаев, островного и континентального. Если провозглашение независимости Тайваня не планируется, то исключается и его возможность объединения с материковым Китаем.Расположенный на стыке Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, Тайвань имеет не только важное реальное стратегическое значение. Постепенный, тихий уход Тайваня из материковой гавани может привести к распаду китайской нации, чего не случалось за несколько тысяч лет истории Китая.Китайцы всегда считали себя единым народом. По крайней мере, так было при Мао Цзэдуне и его непримиримом враге Чан Кайши: оба считали Китай единым и неделимым. Мао мечтал водрузить красный флаг КНР над Тайбэем, Чан Кайши грезил помпезным возвращением в Пекин. Примечательно, что Чан Кайши подвергал политическим репрессиям тайваньских сепаратистов. Многие, выступавшие за провозглашение независимости, спасаясь от гонений со стороны гоминьдановских властей, были вынуждены покинуть остров. С приходом к власти прояпонских политиков и потерей Гоминьданом реального политического влияния на политику острова ситуация в корне изменилась. Начиная с президентства японского ставленника Ли Дэнхуэя идея провозглашения независимости Тайваня начала раскручиваться с особой силой. Бежавшие от Чан Кайши сепаратисты вернулись на остров и, воспользовавшись вашингтонской поддержкой, с воодушевлением принялись за дело провозглашения независимости. Старое англосаксонское правило "разделяй и властвуй" хорошо сработало не только в бывших республик СССР, но и на примере отношений материкового Китая и Тайваня. Усилиями политиков из ДПП и их кураторов из Вашингтона, постепенно тайваньский вопрос из осколка гражданской войны в Китае перерос в фактическое существование отдельного, упорно отрываемого от Китая народа со своей марионеточной государственностью и угрозой прямого столкновения с военной мощью КНР. Но за полтора года СВО на Украине горячие тайбэйские головы изучили горький опыт киевских коллег и, видимо, поостыли. Вторжения НОАК тайванские силы обороны вряд ли вынесут, да и, как показывает практика, Вашингтон может спасовать перед явной угрозой столкновения с Пекином и предпочтёт воевать с Китаем руками самих тайваньцев. Поэтому можно предположить, что тайваньские политики решили изменить тактику и взять курс на закрепление нынешнего устройства. Заявления Лай Циндэ и его транзитная поездка в США запустят процессы внутри самого Китая. Теперь, какими бы ни были заявленные для общественности итоги встреч замглавы тайваньской администрации с "американскими друзьями", Пекину придётся задуматься о пересмотре стратегии в отношении политики Тайбэя. Провал вашингтонской политики на Украине, похоже, заставил задуматься и саму тайваньскую администрацию, вспомнившую о завещаниях своего предка Сунь-Цзы. По оба берега Тайваньского пролива живёт один и тот же древний народ, хорошо знающий, что война – это путь обмана. Похоже, воевать хотят лишь вашингтонские ястребы, их и поехал убеждать Лай Циндэ.

https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html

https://ukraina.ru/20230808/1048549323.html

https://ukraina.ru/20230719/1048100341.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

сша, тайвань, кнр (китай), сво, сми, зарубежье, визит, украина