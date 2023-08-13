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"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил

"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил - 13.08.2023 Украина.ру

"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил

В воскресенье утром патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря обнаружил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-08-13T12:52

2023-08-13T12:52

2023-08-13T12:52

новости

черное море

зерновая сделка

корабль

судно

измаил

оружие

черноморский флот

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Ранее Минобороны России предупредило, что после прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов.В ведомстве отметили, что капитан сухогруза не отреагировал на требование боевого российского корабля остановиться, чтобы досмотреть судно на предмет перевозки запрещенных грузов, поэтому "Василий Быков" открыл предупредительный огонь из автоматического оружия.Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах, резюмировали в Минобороны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, черное море, зерновая сделка, корабль, судно, измаил, оружие, черноморский флот