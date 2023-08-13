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"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил
"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил - 13.08.2023 Украина.ру
"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил
В воскресенье утром патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря обнаружил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-08-13T12:52
2023-08-13T12:52
2023-08-13T12:52
новости
черное море
зерновая сделка
корабль
судно
измаил
оружие
черноморский флот
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Ранее Минобороны России предупредило, что после прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов.В ведомстве отметили, что капитан сухогруза не отреагировал на требование боевого российского корабля остановиться, чтобы досмотреть судно на предмет перевозки запрещенных грузов, поэтому "Василий Быков" открыл предупредительный огонь из автоматического оружия.Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах, резюмировали в Минобороны.
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, зерновая сделка, корабль, судно, измаил, оружие, черноморский флот
Новости, Черное море, зерновая сделка, корабль, судно, Измаил, оружие, Черноморский флот
"Поднимай вертолет". В Минобороны РФ сообщили, что "Василий Быков" сделал с судном, которое шло в Измаил
В воскресенье утром патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря обнаружил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Ранее Минобороны России предупредило, что после прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов.
В ведомстве отметили, что капитан сухогруза не отреагировал на требование боевого российского корабля остановиться, чтобы досмотреть судно на предмет перевозки запрещенных грузов, поэтому "Василий Быков" открыл предупредительный огонь из автоматического оружия.
"В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил", - сказано в сообщении.
Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах, резюмировали в Минобороны.