https://ukraina.ru/20230813/1048656373.html
Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа"
Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа" - 13.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа"
ВСУ вынуждены были перейти в "контрнаступ" на Запорожье просто потому, что у них не осталось иных вариантов. Наступательная группировка была собрана. Она не могла просто так стоять. Ее надо было либо отводить и переучивать, либо бросать в наступление, рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью Украина.ру
2023-08-13T11:04
2023-08-13T11:04
2023-08-13T11:04
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Скоробогатый также отметил, что когда мы говорим о наступлении ВСУ, нельзя фокусироваться только на Южном направлении. Противник пытался наступать почти на всех участках, даже если это были отвлекающие удары. Но ВС РФ везде показали, что очень хорошо умеют играть в обороне.У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Но как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре Украины, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, контрнаступление, запорожская область, сво, киев, украина, вс рф
Новости, Россия, ВСУ, контрнаступление, Запорожская область, СВО, Киев, Украина, ВС РФ
Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа"
ВСУ вынуждены были перейти в "контрнаступ" на Запорожье просто потому, что у них не осталось иных вариантов. Наступательная группировка была собрана. Она не могла просто так стоять. Ее надо было либо отводить и переучивать, либо бросать в наступление, рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью Украина.ру
"Об этом легко говорить постфактум, но для меня действительно было бы странно, если бы ВСУ начали наступление именно на этом направлении, потому что тогда оно казалось бесперспективным. Так оно в итоге и получилось. Наступать без премудростей и прикрас на хорошо подготовленную линию обороны без какого-либо господства в воздухе было бы самоубийством. Так что им действительно пришлось наступать из политических соображений в связи с саммитом НАТО. Я в это до конца не верил, но это факт", - констатировал аналитик.
Скоробогатый также отметил, что когда мы говорим о наступлении ВСУ, нельзя фокусироваться только на Южном направлении. Противник пытался наступать почти на всех участках, даже если это были отвлекающие удары. Но ВС РФ везде показали, что очень хорошо умеют играть в обороне.
У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Но как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре Украины, заключил собеседник издания.