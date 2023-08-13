https://ukraina.ru/20230813/1048656373.html

Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа"

Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа" - 13.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, что было бы, если бы ВСУ не попытались проломить позиции ВС РФ в ходе "контрнаступа"

ВСУ вынуждены были перейти в "контрнаступ" на Запорожье просто потому, что у них не осталось иных вариантов. Наступательная группировка была собрана. Она не могла просто так стоять. Ее надо было либо отводить и переучивать, либо бросать в наступление, рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый в интервью Украина.ру

2023-08-13T11:04

2023-08-13T11:04

2023-08-13T11:04

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Скоробогатый также отметил, что когда мы говорим о наступлении ВСУ, нельзя фокусироваться только на Южном направлении. Противник пытался наступать почти на всех участках, даже если это были отвлекающие удары. Но ВС РФ везде показали, что очень хорошо умеют играть в обороне.У киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Но как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре Украины, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, контрнаступление, запорожская область, сво, киев, украина, вс рф