"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" - несостоявшаяся экранизация - 13.08.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230813/1048652061.html
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" - несостоявшаяся экранизация
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" - несостоявшаяся экранизация - 13.08.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" - несостоявшаяся экранизация
Решение колоссальной по сложности задачи инсценировки поэмы Гоголя "Мёртвые души" для театра не могла не привлечь интереса у смежной отрасли искусств – кино. И оно привлекло. 31 марта 1934 года, после постановки во МХАТе "Мёртвых душ", руководство Первой кинофабрики "Союзфильм" заключило с Булгаковым договор о написании сценария одноимённого фильма
2023-08-13T08:27
2023-08-13T08:27
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
драматург
николай васильевич гоголь
мертвые души
сценарий
фильм
кино
ленфильм
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Михаил Афанасьевич к кино, в общем-то, был равнодушен. Возможно именно поэтому их отношения так и не сложились. Скорее всего свою негативную роль сыграла та же черта характера, которая помешала Булгакову стать актёром – он был по натуре импровизатором, ему скучно было повторять один и те же монологи с одними и теми же интонациями. Ему импонировала творческая манера "вахтанговца" Рубена Симонова, который почти в каждый спектакль "Зойкиной квартиры" привносил пусть мелкую, но неожиданную деталь. Кино же было высечено в граните.На Первой кинофабрике (будущий "Ленфильм") с этой постановкой связывались большие надежды. Режиссёром картины "Похождения Чичикова или мёртвые души" должен был стать Иван Пырьев, в будущем – лауреат шести (!) Сталинских премий, трижды кавалер ордена Ленина. Мы его помним по таким шедеврам соцреализма как "Трактористы", "Свинарка и пастух" и "Кубанские казаки". Пырьев, однако, всегда тянулся к классике и значительно позже снял таки "Идиота" по Достоевскому.Пырьев счёл лично зайти к драматургу, о чём писал позже в воспоминаниях: "я с недоумением увидел висящие на стенках аккуратно окантованные, под стеклом, самые ругательные рецензии на спектакли по булгаковским пьесам. Очевидно, хозяин хотел предупредить гостя или посетителя, чтобы тот знал, к кому он попал и с кем ему придётся иметь дело..."У Булгакова же работа не шла. Он как раз в это время планировал получить разрешение для выезда за границу, которое ему так и не дали. Потому к написанию сценария он приступил только во второй половине июня, тогда как сдать надо было – в августе. Впрочем, до 20 августа Булгаков успел написать три варианта сценария, а позже ещё два.10 июля 1934 года Булгаков писал Павлу Попову: "Всё, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, – всё это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но – Боже!" – до чего мне жаль Рима!" Логика кинематографических критиков была той же, что у театральных… Драматург видел эпическое произведение, в то время как режиссёры – комедию.Сценарий трудно проходил через Кинокомиссию ЦК ВКП(б), в которой его критиковали за отсутствие "социально-исторической обусловленности", показа крепостной деревни и роли Чичикова как выразителя "буржуазного стяжательства эпохи капиталистического накопления" (понятно, что их наличие в базовом тексте идеологических чиновников интересовало в последнюю очередь). Капитан Копейкин, казалось бы, должен был цензуру устроить, но не тут-то было – Булгаков-то рисовал его как крестьянского вожака, каких он насмотрелся на Украине во время Гражданской войны. Это было лишённое идеологического глянца изображение стихии "русского бунта – бессмысленного и беспощадного".Пырьев, тем временем, развил бурную деятельность, формируя будущий актёрский коллектив. Роль Плюшкина вызвался играть Всеволод Мейерхольд, Ноздрева – Николай Охлопков (Василий Буслаев в "Александре Невском"), Манилова – Юрий Завадский(главный режиссёр Театра им. Моссовета в 1970-х), Чичикова – Константин Зубов (главный режиссёр Малого театра в 1950-х).Закончилось всё скандалом в двух частях.Во-первых, Булгаков узнал (из заметки в "Вечерней Москве"), что Пырьев будет в титрах числиться соавтором сценария и возбудил дело о нарушении авторских прав.Во-вторых, 28 января 1936 года вышла статья "Сумбур вместо музыки", направленная против Дмитрия Шостаковича, который писал музыку к фильму, и идея съёмок как-то сама по себе рассосалась.Пырьев же в конце концов снял "Партийный билет".Сценарий же впервые был опубликован в 1978 году с указанием соавторства режиссёра. А в 1988 годы бывший директор кинофабрики Илья Вайсфельд, скорее всего – под влиянием уже новой реальности, писал: "Михаил Афанасьевич Булгаков видел дальше и знал о Гоголе больше, чем кинематографические производственники. (…) Пресс вульгаризаторских оценок литературы и кино сжимал замыслы экранизаторов, и очертания будущего фильма постепенно менялись, как меняется отражение человека, находящегося в комнате смеха. Чичикова усердно гримировали под героев Островского".
https://ukraina.ru/20230806/1048502329.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, драматург, николай васильевич гоголь, мертвые души, сценарий, фильм, кино, ленфильм
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, драматург, Николай Васильевич Гоголь, Мертвые души, сценарий, фильм, кино, Ленфильм

"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" - несостоявшаяся экранизация

08:27 13.08.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Решение колоссальной по сложности задачи инсценировки поэмы Гоголя "Мёртвые души" для театра не могла не привлечь интереса у смежной отрасли искусств – кино. И оно привлекло. 31 марта 1934 года, после постановки во МХАТе "Мёртвых душ", руководство Первой кинофабрики "Союзфильм" заключило с Булгаковым договор о написании сценария одноимённого фильма
Михаил Афанасьевич к кино, в общем-то, был равнодушен. Возможно именно поэтому их отношения так и не сложились. Скорее всего свою негативную роль сыграла та же черта характера, которая помешала Булгакову стать актёром – он был по натуре импровизатором, ему скучно было повторять один и те же монологи с одними и теми же интонациями. Ему импонировала творческая манера "вахтанговца" Рубена Симонова, который почти в каждый спектакль "Зойкиной квартиры" привносил пусть мелкую, но неожиданную деталь. Кино же было высечено в граните.
На Первой кинофабрике (будущий "Ленфильм") с этой постановкой связывались большие надежды. Режиссёром картины "Похождения Чичикова или мёртвые души" должен был стать Иван Пырьев, в будущем – лауреат шести (!) Сталинских премий, трижды кавалер ордена Ленина. Мы его помним по таким шедеврам соцреализма как "Трактористы", "Свинарка и пастух" и "Кубанские казаки". Пырьев, однако, всегда тянулся к классике и значительно позже снял таки "Идиота" по Достоевскому.
Пырьев счёл лично зайти к драматургу, о чём писал позже в воспоминаниях: "я с недоумением увидел висящие на стенках аккуратно окантованные, под стеклом, самые ругательные рецензии на спектакли по булгаковским пьесам. Очевидно, хозяин хотел предупредить гостя или посетителя, чтобы тот знал, к кому он попал и с кем ему придётся иметь дело..."
- РИА Новости, 1920, 06.08.2023
6 августа, 06:19"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре"Мёртвые души" инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение", – Михаил Булгаков в письме своему другу Павлу Попову 7 мая 1932 года. Он же 28 ноября 1932 года – присутствует на премьере спектакля "Мёртвые души" во МХАТе. Бывало и не такое…
У Булгакова же работа не шла. Он как раз в это время планировал получить разрешение для выезда за границу, которое ему так и не дали. Потому к написанию сценария он приступил только во второй половине июня, тогда как сдать надо было – в августе. Впрочем, до 20 августа Булгаков успел написать три варианта сценария, а позже ещё два.
10 июля 1934 года Булгаков писал Павлу Попову: "Всё, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, – всё это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но – Боже!" – до чего мне жаль Рима!" Логика кинематографических критиков была той же, что у театральных… Драматург видел эпическое произведение, в то время как режиссёры – комедию.
Сценарий трудно проходил через Кинокомиссию ЦК ВКП(б), в которой его критиковали за отсутствие "социально-исторической обусловленности", показа крепостной деревни и роли Чичикова как выразителя "буржуазного стяжательства эпохи капиталистического накопления" (понятно, что их наличие в базовом тексте идеологических чиновников интересовало в последнюю очередь). Капитан Копейкин, казалось бы, должен был цензуру устроить, но не тут-то было – Булгаков-то рисовал его как крестьянского вожака, каких он насмотрелся на Украине во время Гражданской войны. Это было лишённое идеологического глянца изображение стихии "русского бунта – бессмысленного и беспощадного".
Пырьев, тем временем, развил бурную деятельность, формируя будущий актёрский коллектив. Роль Плюшкина вызвался играть Всеволод Мейерхольд, Ноздрева – Николай Охлопков (Василий Буслаев в "Александре Невском"), Манилова – Юрий Завадский(главный режиссёр Театра им. Моссовета в 1970-х), Чичикова – Константин Зубов (главный режиссёр Малого театра в 1950-х).
Закончилось всё скандалом в двух частях.
Во-первых, Булгаков узнал (из заметки в "Вечерней Москве"), что Пырьев будет в титрах числиться соавтором сценария и возбудил дело о нарушении авторских прав.
Во-вторых, 28 января 1936 года вышла статья "Сумбур вместо музыки", направленная против Дмитрия Шостаковича, который писал музыку к фильму, и идея съёмок как-то сама по себе рассосалась.
Памятник Гоголю на Никитском бульваре в Москве
11 июня, 18:00История
"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя
Пырьев же в конце концов снял "Партийный билет".
Сценарий же впервые был опубликован в 1978 году с указанием соавторства режиссёра. А в 1988 годы бывший директор кинофабрики Илья Вайсфельд, скорее всего – под влиянием уже новой реальности, писал: "Михаил Афанасьевич Булгаков видел дальше и знал о Гоголе больше, чем кинематографические производственники. (…) Пресс вульгаризаторских оценок литературы и кино сжимал замыслы экранизаторов, и очертания будущего фильма постепенно менялись, как меняется отражение человека, находящегося в комнате смеха. Чичикова усердно гримировали под героев Островского".
 
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