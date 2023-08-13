https://ukraina.ru/20230813/1048641753.html

Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику

Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику - 13.08.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику

Отключение даже на неделю финансового центра в Лондоне от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам и экономике Великобритании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-13T08:45

2023-08-13T08:45

2023-08-13T08:45

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В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных для себя условиях. Россия не пытается масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать, отметил политолог.Политолог предположил, что также значительный урон принесло бы уничтожение подводной инфраструктуры, связывающую Британию с Норвегией. Там также пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей, добавил эксперт.Нужно, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048455149.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, интернет, инфраструктура, сша, украина