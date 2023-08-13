https://ukraina.ru/20230813/1048641753.html
Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику
Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику - 13.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику
Отключение даже на неделю финансового центра в Лондоне от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам и экономике Великобритании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-13T08:45
2023-08-13T08:45
2023-08-13T08:45
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интернет
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сша
украина
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В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных для себя условиях. Россия не пытается масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать, отметил политолог.Политолог предположил, что также значительный урон принесло бы уничтожение подводной инфраструктуры, связывающую Британию с Норвегией. Там также пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей, добавил эксперт.Нужно, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048455149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, интернет, инфраструктура, сша, украина
Новости, Великобритания, интернет, инфраструктура, США, Украина
Политолог объяснил, как уничтожение интернет-кабелей в Лондоне может обрушить британскую экономику
Отключение даже на неделю финансового центра в Лондоне от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам и экономике Великобритании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных для себя условиях. Россия не пытается масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать, отметил политолог.
Политолог предположил, что также значительный урон принесло бы уничтожение подводной инфраструктуры, связывающую Британию с Норвегией. Там также пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей, добавил эксперт.
"Прерывание интернет-соединения однозначно нанесёт удар по Сити в Лондоне, где происходит значительная часть финансовых операций. Отключение даже на неделю этого финансового центра от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам, которые там базируются", - подчеркнул Баранчик.
Нужно, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь