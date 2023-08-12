Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине - 12.08.2023 Украина.ру
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Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине - 12.08.2023 Украина.ру
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине
Конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Об этом 11 августа заявил в Twitter член палаты представителей Уоррен Дэвидсон
2023-08-12T10:44
2023-08-12T10:44
конгресс сша
джо байден
зарубежье
помощь
украина
республиканцы
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"Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины", - написал Дэвидсон.В письме, которое опубликовал Дэвидсон, 12 конгрессменов выступают против последнего запроса администрации о финансировании военной и иной помощи Украине на 24 миллиарда долларов.В минувший четверг Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву.В частности, Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда. Кроме того, он просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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конгресс сша, джо байден, зарубежье, помощь, украина, республиканцы
Конгресс США, Джо Байден, Зарубежье, помощь, Украина, республиканцы

Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине

10:44 12.08.2023
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP / Niall Carson
Читать в
Конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Об этом 11 августа заявил в Twitter член палаты представителей Уоррен Дэвидсон
"Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины", - написал Дэвидсон.
В письме, которое опубликовал Дэвидсон, 12 конгрессменов выступают против последнего запроса администрации о финансировании военной и иной помощи Украине на 24 миллиарда долларов.
В минувший четверг Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву.
В частности, Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда. Кроме того, он просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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