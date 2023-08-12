https://ukraina.ru/20230812/1048644910.html

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области - 12.08.2023 Украина.ру

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области

Система противовоздушной обороны работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале

2023-08-12T09:12

2023-08-12T09:12

2023-08-12T09:19

беспилотник

новости

калужская область

губернатор

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

"Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша.Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".

https://ukraina.ru/20230811/1048628532.html

калужская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотник, новости, калужская область, губернатор, пво