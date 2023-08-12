Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области - 12.08.2023 Украина.ру
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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области - 12.08.2023 Украина.ру
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области
Система противовоздушной обороны работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале
2023-08-12T09:12
2023-08-12T09:19
беспилотник
новости
калужская область
губернатор
пво
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"Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша.Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".
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беспилотник, новости, калужская область, губернатор, пво
беспилотник, Новости, Калужская область, губернатор, ПВО

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области

09:12 12.08.2023 (обновлено: 09:19 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Система противовоздушной обороны работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале
"Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша.
Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".
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беспилотникНовостиКалужская областьгубернаторПВО
 
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