https://ukraina.ru/20230812/1048638989.html

Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине

Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине - 12.08.2023 Украина.ру

Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине

В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-12T06:45

2023-08-12T06:45

2023-08-12T06:45

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В ходе конфликта гибнут русские и украинцы, в России и Украине разрушается инфраструктура. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старым" российским регионам, чем год назад, отметил политолог.Постоянно обстреливается Белгородская и Курская область. На Москву почти каждый день летят дроны. А США и Великобритания не несут никаких издержек, добавил он.В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, война, запад, сша, великобритания