Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине
В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
В ходе конфликта гибнут русские и украинцы, в России и Украине разрушается инфраструктура. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старым" российским регионам, чем год назад, отметил политолог.
Постоянно обстреливается Белгородская и Курская область. На Москву почти каждый день летят дроны. А США и Великобритания не несут никаких издержек, добавил он.
"У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Я считаю, что это неправильно. Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике", - подчеркнул Баранчик.
В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания.
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