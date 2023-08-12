Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине - 12.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230812/1048638989.html
Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине
Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине - 12.08.2023 Украина.ру
Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине
В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-12T06:45
2023-08-12T06:45
новости
украина
россия
война
запад
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101042/56/1010425623_0:151:3077:1882_1920x0_80_0_0_d97bde413a0805ff5f26ba0c6e750edf.jpg
В ходе конфликта гибнут русские и украинцы, в России и Украине разрушается инфраструктура. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старым" российским регионам, чем год назад, отметил политолог.Постоянно обстреливается Белгородская и Курская область. На Москву почти каждый день летят дроны. А США и Великобритания не несут никаких издержек, добавил он.В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101042/56/1010425623_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_3f4682c7938a02fdf30d9cf003f9e21f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, война, запад, сша, великобритания
Новости, Украина, Россия, война, Запад, США, Великобритания

Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине

06:45 12.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Великобритания
Зарубежные страны. Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
В ходе конфликта гибнут русские и украинцы, в России и Украине разрушается инфраструктура. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старым" российским регионам, чем год назад, отметил политолог.
Постоянно обстреливается Белгородская и Курская область. На Москву почти каждый день летят дроны. А США и Великобритания не несут никаких издержек, добавил он.
"У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Я считаю, что это неправильно. Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике", - подчеркнул Баранчик.
В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 13:27
Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и ВеликобританииПассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска
 
НовостиУкраинаРоссиявойнаЗападСШАВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
11:45Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
11:28Пекоты "американской мечты". В США все давно наживаются, как могут
11:19Ярослав Дубрава: Я вижу в России то, чего раньше не замечал — огромную гордость за свою страну
11:10Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
10:54"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
10:44Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине
10:29Миссия оказалась невыполнимой. Почему по мнению западных экспертов Украина проигрывает России
10:18Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
09:57"Не готовы к переговорам": Косачев раскритиковал "формулу мира" Зеленского
09:42Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
09:38Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августа
09:27Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперации
09:12Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области
08:00Джордж Сорос: великий комбинатор из Будапешта
07:00Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ
06:5310 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области
06:45Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине
06:32Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ
06:31Александр Домрин: Байден не будет устранять Зеленского до 2024 года, но давление на него усилит
Лента новостейМолния