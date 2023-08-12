Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
У России есть возможность перехватить стратегическую инициативу и наносить удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Некоторые исследователи из Китая и США отмечают, что в военно-промышленном потенциале России произошла революция. Было налажено массовое производство некоторых перспективных образцов вооружений, которые теперь массово поступают на фронт, отметил Мягков.
Теперь по уровню вооружения Россия опережает противника на несколько порядков. ВСУ не помогает даже техника НАТО: немецкие "Леопарды" и польские "Крабы" отстают от отечественных образцов, добавил он.
"Время сейчас работает на нас. Мы перемалываем украинскую военную мощь, снабженную западными средствами, а теперь можем перехватить стратегическую инициативу и планировать свои удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта противника", - подчеркнул Мягков.
Теперь ВСУ используют новую тактику. Они пытаются, избегая потерь бронетехники, хоть как-то проломить оборону российских войск. Но у них ничего не получается. Благодаря минным полям, они не дошли даже до первой полосы обороны ВС РФ, заключил собеседник издания.
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