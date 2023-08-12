https://ukraina.ru/20230812/1048636103.html

Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ

Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру

Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ

У России есть возможность перехватить стратегическую инициативу и наносить удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-08-12T07:00

2023-08-12T07:00

2023-08-12T07:00

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Некоторые исследователи из Китая и США отмечают, что в военно-промышленном потенциале России произошла революция. Было налажено массовое производство некоторых перспективных образцов вооружений, которые теперь массово поступают на фронт, отметил Мягков.Теперь по уровню вооружения Россия опережает противника на несколько порядков. ВСУ не помогает даже техника НАТО: немецкие "Леопарды" и польские "Крабы" отстают от отечественных образцов, добавил он.Теперь ВСУ используют новую тактику. Они пытаются, избегая потерь бронетехники, хоть как-то проломить оборону российских войск. Но у них ничего не получается. Благодаря минным полям, они не дошли даже до первой полосы обороны ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048575053.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вооружение, оборона, всу, вс рф, фронт, украина