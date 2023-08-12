Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру
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Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ
Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру
Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ
У России есть возможность перехватить стратегическую инициативу и наносить удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-12T07:00
2023-08-12T07:00
новости
вооружение
оборона
всу
вс рф
фронт
украина
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Некоторые исследователи из Китая и США отмечают, что в военно-промышленном потенциале России произошла революция. Было налажено массовое производство некоторых перспективных образцов вооружений, которые теперь массово поступают на фронт, отметил Мягков.Теперь по уровню вооружения Россия опережает противника на несколько порядков. ВСУ не помогает даже техника НАТО: немецкие "Леопарды" и польские "Крабы" отстают от отечественных образцов, добавил он.Теперь ВСУ используют новую тактику. Они пытаются, избегая потерь бронетехники, хоть как-то проломить оборону российских войск. Но у них ничего не получается. Благодаря минным полям, они не дошли даже до первой полосы обороны ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048575053.html
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новости, вооружение, оборона, всу, вс рф, фронт, украина
Новости, вооружение, Оборона, ВСУ, ВС РФ, фронт, Украина

Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ

07:00 12.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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У России есть возможность перехватить стратегическую инициативу и наносить удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Некоторые исследователи из Китая и США отмечают, что в военно-промышленном потенциале России произошла революция. Было налажено массовое производство некоторых перспективных образцов вооружений, которые теперь массово поступают на фронт, отметил Мягков.
Теперь по уровню вооружения Россия опережает противника на несколько порядков. ВСУ не помогает даже техника НАТО: немецкие "Леопарды" и польские "Крабы" отстают от отечественных образцов, добавил он.
"Время сейчас работает на нас. Мы перемалываем украинскую военную мощь, снабженную западными средствами, а теперь можем перехватить стратегическую инициативу и планировать свои удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта противника", - подчеркнул Мягков.
Теперь ВСУ используют новую тактику. Они пытаются, избегая потерь бронетехники, хоть как-то проломить оборону российских войск. Но у них ничего не получается. Благодаря минным полям, они не дошли даже до первой полосы обороны ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Вчера, 05:50
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУВ случае провала наступления Запад будет поддерживать Украину, но уже в значительно меньших объемах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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