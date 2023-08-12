Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ
Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ
ВСУ отчаянно бьются за Купянск, потому что российские подразделения сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-12T06:32
2023-08-12T06:40
новости
купянск
харьков
наступление
оборона
вс рф
всу
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Сегодняшняя ситуация под Купянском кардинально отличается от времен Великой Отечественной войны. Российские силы столкнулись с плотной и насыщенной обороной украинских войск, отметил Мягков.Но и тогда, и сейчас, противник опирается на укрепленные пункты, пытаясь использовать для своей обороны не только рельеф местности, но и плотную городскую застройку, добавил историк.Российские войска сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Поэтому ВСУ так отчаянно бьются за Купянск, как немцы бились за Сватово, Дебальцево, Красноармейск и другие города, которые знакомы нам по сегодняшним сводкам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048619052.html
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новости, купянск, харьков, наступление, оборона, вс рф, всу, украина
Новости, Купянск, Харьков, наступление, Оборона, ВС РФ, ВСУ, Украина

Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ

06:32 12.08.2023 (обновлено: 06:40 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ отчаянно бьются за Купянск, потому что российские подразделения сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Сегодняшняя ситуация под Купянском кардинально отличается от времен Великой Отечественной войны. Российские силы столкнулись с плотной и насыщенной обороной украинских войск, отметил Мягков.
Но и тогда, и сейчас, противник опирается на укрепленные пункты, пытаясь использовать для своей обороны не только рельеф местности, но и плотную городскую застройку, добавил историк.
"Сейчас мы (ВС РФ. - Ред.) не ставим задачу вырваться куда-то глубоко вперед. Главное перемалывать украинскую оборону. Если вы возьмем Купянск, это будет угрожать всей группировке противника восточнее и северо-восточнее Харькова", - подчеркнул Мягков.
Российские войска сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Поэтому ВСУ так отчаянно бьются за Купянск, как немцы бились за Сватово, Дебальцево, Красноармейск и другие города, которые знакомы нам по сегодняшним сводкам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Вчера, 03:39
Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"ВСУ и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении будут развиваются главные события. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиКупянскХарьковнаступлениеОборонаВС РФВСУУкраина
 
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