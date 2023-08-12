https://ukraina.ru/20230812/1048635491.html

Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ

Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ

ВСУ отчаянно бьются за Купянск, потому что российские подразделения сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-08-12T06:32

2023-08-12T06:32

2023-08-12T06:40

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купянск

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Сегодняшняя ситуация под Купянском кардинально отличается от времен Великой Отечественной войны. Российские силы столкнулись с плотной и насыщенной обороной украинских войск, отметил Мягков.Но и тогда, и сейчас, противник опирается на укрепленные пункты, пытаясь использовать для своей обороны не только рельеф местности, но и плотную городскую застройку, добавил историк.Российские войска сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Поэтому ВСУ так отчаянно бьются за Купянск, как немцы бились за Сватово, Дебальцево, Красноармейск и другие города, которые знакомы нам по сегодняшним сводкам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048619052.html

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новости, купянск, харьков, наступление, оборона, вс рф, всу, украина