"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048620663.html
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины - 11.08.2023 Украина.ру
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
У Украины, как страны, нет будущего. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 11 августа РИА Новости
2023-08-11T07:14
2023-08-11T07:14
евгений балицкий
украина
будущее
страна
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_4f69fdc304b3bdabd585e046ecfd37fd.jpg
"Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был - в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность - космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение - все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города - Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", - напомнил Балицкий.По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось."А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", - резюмировал Балицкий.
https://ukraina.ru/20230709/1047898024.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4359c7e7f6e281901cd92ad9a66efc9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
евгений балицкий, украина, будущее, страна, новости
Евгений Балицкий, Украина, будущее, страна, Новости

"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины

07:14 11.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
У Украины, как страны, нет будущего. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 11 августа РИА Новости
"Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был - в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность - космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение - все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города - Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", - напомнил Балицкий.
По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось.
"А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", - резюмировал Балицкий.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
9 июля, 09:41
Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить РоссиюВ мире не существует способа, чтобы украинцы смогли победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman
 
Евгений БалицкийУкраинабудущеестранаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
09:00Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
08:42Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
08:24Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
08:10"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины
08:00Недоминистр иностранных дел Александр Шульгин
07:55Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
07:43"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром
07:23Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ
07:14"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
06:15Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
06:00Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
05:50Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
05:45Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
05:30Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
05:16Фиктивная реальность. Псевдопрорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
05:00Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
04:56Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
04:50"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
Лента новостейМолния