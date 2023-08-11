https://ukraina.ru/20230811/1048620663.html
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины - 11.08.2023 Украина.ру
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
У Украины, как страны, нет будущего. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 11 августа РИА Новости
2023-08-11T07:14
2023-08-11T07:14
2023-08-11T07:14
евгений балицкий
украина
будущее
страна
новости
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"Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был - в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность - космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение - все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города - Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", - напомнил Балицкий.По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось."А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", - резюмировал Балицкий.
https://ukraina.ru/20230709/1047898024.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений балицкий, украина, будущее, страна, новости
"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
У Украины, как страны, нет будущего. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 11 августа РИА Новости
"Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был - в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность - космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение - все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города - Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", - напомнил Балицкий.
По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось.
"А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", - резюмировал Балицкий.