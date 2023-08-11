https://ukraina.ru/20230811/1048620663.html

"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины

"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины - 11.08.2023 Украина.ру

"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины

У Украины, как страны, нет будущего. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 11 августа РИА Новости

2023-08-11T07:14

2023-08-11T07:14

2023-08-11T07:14

евгений балицкий

украина

будущее

страна

новости

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"Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был - в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность - космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение - все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города - Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", - напомнил Балицкий.По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось."А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", - резюмировал Балицкий.

https://ukraina.ru/20230709/1047898024.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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евгений балицкий, украина, будущее, страна, новости