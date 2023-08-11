https://ukraina.ru/20230811/1048620153.html

Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев

Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев - 11.08.2023 Украина.ру

Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев

В начале августа в Польше самый разгар ягодного сезона, который здесь наступает чуть позже, чем на Украине. В этом году на сбор малины и голубики традиционно поехали украинские гастарбайтеры, в особенности из западных регионов.

2023-08-11T04:56

2023-08-11T04:56

2023-08-11T04:57

эксклюзив

зарубежье

польша

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/28/1032022856_0:0:2017:1136_1920x0_80_0_0_c7b488092aa9ad4b1e19ad16b95572d9.jpg

Мужчин из Украины не выпускают, поэтому возможностью заработать в сезон воспользовались преимущественно женщины и мужчины пенсионного возраста. Украинских беженцев в Польше тоже постепенно лишают прошлогодних социальных выплат и льгот, вынуждая идти на плантации и заводы.Однако в этом году условия труда, оплата и отношение к украинцам заметно ухудшились. Сказывается отчасти усталость восточных соседей от украинских беженцев, а также кризисные явления в сельском хозяйстве в самой Польше. Некоторые польские фермеры склонны винить украинцев и помощь собственного правительства, которое отдает предпочтение финансированию антироссийских мероприятий, а не развитию собственного сельского хозяйства.В группах в соцсетях украинцы активно делятся отзывами о работе на тех или иных предприятиях в Польше, но преобладают негативные отзывы."Людей сотни, нормы нет, магазина нет. Штрафы за все. Пугают, что поедем домой. Там не было даже автобусной остановки. Обещали по 6 злотых за лубянку (лубяная корзинка для ягод – прим. Авт.), но платили по 4,5 злотых", – рассказывает украинка в Facebook-:группе "Работа в Польше. Отзывы". Большинство украинцев, по ее словам, работает по 10 часов, а за день зарабатывают 1180 грн (около 2300 р.), но за проезд, проживание и питание платят из своего кармана. "Мы немного были в шоке с сестрой. Наши женщины говорят, что это еще хорошо. В общем, не понравилось работать на поле. Дождь, заработка нет, нормы везде, жара", – добавила украинка.Еще одна украинка, Наталья из Ивано-Франковска делится опытом работы на сортировке яблок в польской компании "Ла Сад": "Ла Сад – это гестапо. И денег не выплачивают", - сокрушается Наталья. Не легче и на сборе огурцов у польских фермеров. "Не советую. Не тестируйте свой организм – очень тяжелые деньги", - пишет Тамара Замиховская.Жалуются украинские гастарбайтеры и на работу на промышленном производстве. По их словам, на заводе Hutchinson (производство уплотнителей и шлангов для автомобилей) возле Катовице невозможно работать, так как в цехах резкие запахи химических компонентов буквально выедают глаза и способствуют развитию респираторных заболевание и аллергии. "Меня уволили без причины, и если вам подходит 12 часов стоять, то пожалуйста. У меня еще аллергия была, там специфические запахи пластмассы, клея, краски. Мне тяжело было", - пишет бывшая работница завода, украинка Марина Ославская.Несколько легче условия труда, судя по отзывам, у тех украинцев, которые работают на уборке производственных помещений или отмывают по ночам вагоны варшавского метро. Однако в этой сфере в Польше тоже не всё так просто. Под фасадом клининговых агентств в Польше нередко скрываются бордели. В четверг 10 августа польские власти сообщили, что в Люблине задержали группу из четырех поляков-сутенеров, которые под крышей компании по аренде и уборке помещений, занималась организацией услуг сексуального характера, к чему принуждали гражданок Украины. Формально этих гражданок завлекали работать уборщицами. Заниматься уборкой им тоже приходилось, но не только.В Чехии из украинцев тоже пытаются максимально выжать все соки. Чешское издание Novinky 8 августа сообщило, что по данным свежих исследований компании PAQ Research, две трети украинцев там живут за чертой бедности. Также сообщается, что 45% украинских домохозяйств не смогли бы прожить на свои сбережения даже два месяца.Как говорится в материале, 67% экономически активных украинских беженцев смогли найти работу, однако более половины – работают на менее квалифицированных должностях, а более 40% — даже значительно ниже своей квалификации, то есть речь идет о врачах и инженерах, которые драят полы на вокзалах или собирают клубнику на плантациях. Чешское издание также обращает внимание, что треть всех украинских работников в этой стране работают без какого-либо медицинского и социального страхования, а также без отпусков.Самым большим препятствием для поиска работы беженцы в Чехии называют недостаточное знание чешского языка (71%). Также проблемой является невозможность ухаживать за детьми (29%), с которыми они выехали из Украины, но на детсад рассчитывать не могут. Часто упоминают они также проблемы с признанием украинских документов об образовании (28%). Жилье в Чехии украинские гастарбайтеры теперь тоже вынуждены арендовать. По новым чешским правилам, на бесплатное проживание в хостелах после 150 дней пребывания имеют право только инвалиды, пенсионеры или дети до шести лет.Из-за запрета на выезд мужчин из Украины, большинство (до 80%) украинских гастарбайтеров и беженцев в странах Восточной Европы – женщины с детьми, а одинокие матери – одна из наиболее уязвимых категорий населения. У них зачастую нет времени на изучение языка и повышение квалификации. Таким образом, они становятся объектом сверхэксплуатации в странах, правительства которых громко заявляют о солидарности с украинцами.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20211010/1032428953.html

https://ukraina.ru/20210720/1031881509.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, зарубежье, польша, чехия