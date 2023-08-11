Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048620153.html
Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев - 11.08.2023 Украина.ру
Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
В начале августа в Польше самый разгар ягодного сезона, который здесь наступает чуть позже, чем на Украине. В этом году на сбор малины и голубики традиционно поехали украинские гастарбайтеры, в особенности из западных регионов.
2023-08-11T04:56
2023-08-11T04:57
эксклюзив
зарубежье
польша
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/28/1032022856_0:0:2017:1136_1920x0_80_0_0_c7b488092aa9ad4b1e19ad16b95572d9.jpg
Мужчин из Украины не выпускают, поэтому возможностью заработать в сезон воспользовались преимущественно женщины и мужчины пенсионного возраста. Украинских беженцев в Польше тоже постепенно лишают прошлогодних социальных выплат и льгот, вынуждая идти на плантации и заводы.Однако в этом году условия труда, оплата и отношение к украинцам заметно ухудшились. Сказывается отчасти усталость восточных соседей от украинских беженцев, а также кризисные явления в сельском хозяйстве в самой Польше. Некоторые польские фермеры склонны винить украинцев и помощь собственного правительства, которое отдает предпочтение финансированию антироссийских мероприятий, а не развитию собственного сельского хозяйства.В группах в соцсетях украинцы активно делятся отзывами о работе на тех или иных предприятиях в Польше, но преобладают негативные отзывы."Людей сотни, нормы нет, магазина нет. Штрафы за все. Пугают, что поедем домой. Там не было даже автобусной остановки. Обещали по 6 злотых за лубянку (лубяная корзинка для ягод – прим. Авт.), но платили по 4,5 злотых", – рассказывает украинка в Facebook-:группе "Работа в Польше. Отзывы". Большинство украинцев, по ее словам, работает по 10 часов, а за день зарабатывают 1180 грн (около 2300 р.), но за проезд, проживание и питание платят из своего кармана. "Мы немного были в шоке с сестрой. Наши женщины говорят, что это еще хорошо. В общем, не понравилось работать на поле. Дождь, заработка нет, нормы везде, жара", – добавила украинка.Еще одна украинка, Наталья из Ивано-Франковска делится опытом работы на сортировке яблок в польской компании "Ла Сад": "Ла Сад – это гестапо. И денег не выплачивают", - сокрушается Наталья. Не легче и на сборе огурцов у польских фермеров. "Не советую. Не тестируйте свой организм – очень тяжелые деньги", - пишет Тамара Замиховская.Жалуются украинские гастарбайтеры и на работу на промышленном производстве. По их словам, на заводе Hutchinson (производство уплотнителей и шлангов для автомобилей) возле Катовице невозможно работать, так как в цехах резкие запахи химических компонентов буквально выедают глаза и способствуют развитию респираторных заболевание и аллергии. "Меня уволили без причины, и если вам подходит 12 часов стоять, то пожалуйста. У меня еще аллергия была, там специфические запахи пластмассы, клея, краски. Мне тяжело было", - пишет бывшая работница завода, украинка Марина Ославская.Несколько легче условия труда, судя по отзывам, у тех украинцев, которые работают на уборке производственных помещений или отмывают по ночам вагоны варшавского метро. Однако в этой сфере в Польше тоже не всё так просто. Под фасадом клининговых агентств в Польше нередко скрываются бордели. В четверг 10 августа польские власти сообщили, что в Люблине задержали группу из четырех поляков-сутенеров, которые под крышей компании по аренде и уборке помещений, занималась организацией услуг сексуального характера, к чему принуждали гражданок Украины. Формально этих гражданок завлекали работать уборщицами. Заниматься уборкой им тоже приходилось, но не только.В Чехии из украинцев тоже пытаются максимально выжать все соки. Чешское издание Novinky 8 августа сообщило, что по данным свежих исследований компании PAQ Research, две трети украинцев там живут за чертой бедности. Также сообщается, что 45% украинских домохозяйств не смогли бы прожить на свои сбережения даже два месяца.Как говорится в материале, 67% экономически активных украинских беженцев смогли найти работу, однако более половины – работают на менее квалифицированных должностях, а более 40% — даже значительно ниже своей квалификации, то есть речь идет о врачах и инженерах, которые драят полы на вокзалах или собирают клубнику на плантациях. Чешское издание также обращает внимание, что треть всех украинских работников в этой стране работают без какого-либо медицинского и социального страхования, а также без отпусков.Самым большим препятствием для поиска работы беженцы в Чехии называют недостаточное знание чешского языка (71%). Также проблемой является невозможность ухаживать за детьми (29%), с которыми они выехали из Украины, но на детсад рассчитывать не могут. Часто упоминают они также проблемы с признанием украинских документов об образовании (28%). Жилье в Чехии украинские гастарбайтеры теперь тоже вынуждены арендовать. По новым чешским правилам, на бесплатное проживание в хостелах после 150 дней пребывания имеют право только инвалиды, пенсионеры или дети до шести лет.Из-за запрета на выезд мужчин из Украины, большинство (до 80%) украинских гастарбайтеров и беженцев в странах Восточной Европы – женщины с детьми, а одинокие матери – одна из наиболее уязвимых категорий населения. У них зачастую нет времени на изучение языка и повышение квалификации. Таким образом, они становятся объектом сверхэксплуатации в странах, правительства которых громко заявляют о солидарности с украинцами.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20211010/1032428953.html
https://ukraina.ru/20210720/1031881509.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/28/1032022856_101:0:2017:1437_1920x0_80_0_0_c66560b9e48c7622097360d5601d5b80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, зарубежье, польша, чехия
Эксклюзив, Зарубежье, Польша, Чехия

Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев

04:56 11.08.2023 (обновлено: 04:57 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Прыжки в высоту. Женщины
Олимпиада-2020. Прыжки в высоту. Женщины - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В начале августа в Польше самый разгар ягодного сезона, который здесь наступает чуть позже, чем на Украине. В этом году на сбор малины и голубики традиционно поехали украинские гастарбайтеры, в особенности из западных регионов.
Мужчин из Украины не выпускают, поэтому возможностью заработать в сезон воспользовались преимущественно женщины и мужчины пенсионного возраста. Украинских беженцев в Польше тоже постепенно лишают прошлогодних социальных выплат и льгот, вынуждая идти на плантации и заводы.
Однако в этом году условия труда, оплата и отношение к украинцам заметно ухудшились. Сказывается отчасти усталость восточных соседей от украинских беженцев, а также кризисные явления в сельском хозяйстве в самой Польше. Некоторые польские фермеры склонны винить украинцев и помощь собственного правительства, которое отдает предпочтение финансированию антироссийских мероприятий, а не развитию собственного сельского хозяйства.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября 2021, 10:00
Польша в панике: украинские гастарбайтеры выбирают другую страну для заработковПольские работодатели заявили о серьезной угрозе экономики страны из-за того, что украинские гастарбайтеры после официальной регистрации покидают страну и перебираются в Германию, где зарплаты существенно выше, сообщает Bloomberg
В группах в соцсетях украинцы активно делятся отзывами о работе на тех или иных предприятиях в Польше, но преобладают негативные отзывы.
"Людей сотни, нормы нет, магазина нет. Штрафы за все. Пугают, что поедем домой. Там не было даже автобусной остановки. Обещали по 6 злотых за лубянку (лубяная корзинка для ягод – прим. Авт.), но платили по 4,5 злотых", – рассказывает украинка в Facebook-:группе "Работа в Польше. Отзывы".
Большинство украинцев, по ее словам, работает по 10 часов, а за день зарабатывают 1180 грн (около 2300 р.), но за проезд, проживание и питание платят из своего кармана. "Мы немного были в шоке с сестрой. Наши женщины говорят, что это еще хорошо. В общем, не понравилось работать на поле. Дождь, заработка нет, нормы везде, жара", – добавила украинка.
Еще одна украинка, Наталья из Ивано-Франковска делится опытом работы на сортировке яблок в польской компании "Ла Сад": "Ла Сад – это гестапо. И денег не выплачивают", - сокрушается Наталья. Не легче и на сборе огурцов у польских фермеров. "Не советую. Не тестируйте свой организм – очень тяжелые деньги", - пишет Тамара Замиховская.
Жалуются украинские гастарбайтеры и на работу на промышленном производстве. По их словам, на заводе Hutchinson (производство уплотнителей и шлангов для автомобилей) возле Катовице невозможно работать, так как в цехах резкие запахи химических компонентов буквально выедают глаза и способствуют развитию респираторных заболевание и аллергии.
"Меня уволили без причины, и если вам подходит 12 часов стоять, то пожалуйста. У меня еще аллергия была, там специфические запахи пластмассы, клея, краски. Мне тяжело было", - пишет бывшая работница завода, украинка Марина Ославская.
Несколько легче условия труда, судя по отзывам, у тех украинцев, которые работают на уборке производственных помещений или отмывают по ночам вагоны варшавского метро. Однако в этой сфере в Польше тоже не всё так просто. Под фасадом клининговых агентств в Польше нередко скрываются бордели.
В четверг 10 августа польские власти сообщили, что в Люблине задержали группу из четырех поляков-сутенеров, которые под крышей компании по аренде и уборке помещений, занималась организацией услуг сексуального характера, к чему принуждали гражданок Украины. Формально этих гражданок завлекали работать уборщицами. Заниматься уборкой им тоже приходилось, но не только.
Сбор урожая яблок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 17:06
Украина - страна без будущего: гастарбайтеры рассказали, почему уезжают навсегдаМиллионы украинских граждан покидают страну навсегда не столько из-за низких зарплат, сколько из-за того, что не видят своего будущего на Украине, рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова 20 июля в ходе своего выступления на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы»
В Чехии из украинцев тоже пытаются максимально выжать все соки. Чешское издание Novinky 8 августа сообщило, что по данным свежих исследований компании PAQ Research, две трети украинцев там живут за чертой бедности. Также сообщается, что 45% украинских домохозяйств не смогли бы прожить на свои сбережения даже два месяца.
Как говорится в материале, 67% экономически активных украинских беженцев смогли найти работу, однако более половины – работают на менее квалифицированных должностях, а более 40% — даже значительно ниже своей квалификации, то есть речь идет о врачах и инженерах, которые драят полы на вокзалах или собирают клубнику на плантациях.
Чешское издание также обращает внимание, что треть всех украинских работников в этой стране работают без какого-либо медицинского и социального страхования, а также без отпусков.
Самым большим препятствием для поиска работы беженцы в Чехии называют недостаточное знание чешского языка (71%). Также проблемой является невозможность ухаживать за детьми (29%), с которыми они выехали из Украины, но на детсад рассчитывать не могут. Часто упоминают они также проблемы с признанием украинских документов об образовании (28%). Жилье в Чехии украинские гастарбайтеры теперь тоже вынуждены арендовать. По новым чешским правилам, на бесплатное проживание в хостелах после 150 дней пребывания имеют право только инвалиды, пенсионеры или дети до шести лет.
Из-за запрета на выезд мужчин из Украины, большинство (до 80%) украинских гастарбайтеров и беженцев в странах Восточной Европы – женщины с детьми, а одинокие матери – одна из наиболее уязвимых категорий населения. У них зачастую нет времени на изучение языка и повышение квалификации.
Таким образом, они становятся объектом сверхэксплуатации в странах, правительства которых громко заявляют о солидарности с украинцами.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивЗарубежьеПольшаЧехия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
06:00Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
05:50Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
05:45Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
05:30Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
05:16Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
05:00Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
04:56Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
04:50"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
04:45Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
04:31"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации
04:30TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
04:05Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под Артемовском
04:00Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии
03:49Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии
03:47Назад на Луну
03:45Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
03:39Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"
03:39Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла
Лента новостейМолния