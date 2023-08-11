https://ukraina.ru/20230811/1048615966.html

"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому

"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому - 11.08.2023 Украина.ру

"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому

Чтобы взять под контроль прибрежную зону Украины, армия и флот должны провести совместную операцию по взятию Одессы, Измаила, Очакова и Николаева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру

2023-08-11T04:50

2023-08-11T04:50

2023-08-11T04:50

новости

черноморский флот

владимир зеленский

безопасность

порты

сво

одесса

николаев

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Часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима. Тем не менее флот РФ – главный игрок в акватории Черного моря, рассказал Дандыкин.Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация, отметил эксперт.Чтобы взять под контроль прибрежную зону Украины, необходима совместная операция сил флота, армии и ВКС. В истории Великой Отечественной войны есть такой пример: это десант Ольшанского в Николаев. Флот может высадить десант, но его успех зависит от комбинированных действий всех сил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черноморский флот, владимир зеленский, безопасность, порты, сво, одесса, николаев