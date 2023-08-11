"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому - 11.08.2023 Украина.ру
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"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому - 11.08.2023 Украина.ру
"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
Чтобы взять под контроль прибрежную зону Украины, армия и флот должны провести совместную операцию по взятию Одессы, Измаила, Очакова и Николаева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру
2023-08-11T04:50
2023-08-11T04:50
новости
черноморский флот
владимир зеленский
безопасность
порты
сво
одесса
николаев
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Часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима. Тем не менее флот РФ – главный игрок в акватории Черного моря, рассказал Дандыкин.Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация, отметил эксперт.Чтобы взять под контроль прибрежную зону Украины, необходима совместная операция сил флота, армии и ВКС. В истории Великой Отечественной войны есть такой пример: это десант Ольшанского в Николаев. Флот может высадить десант, но его успех зависит от комбинированных действий всех сил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, черноморский флот, владимир зеленский, безопасность, порты, сво, одесса, николаев
Новости, Черноморский флот, Владимир Зеленский, безопасность, порты, СВО, Одесса, Николаев

"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому

04:50 11.08.2023
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
Начало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Чтобы взять под контроль прибрежную зону Украины, армия и флот должны провести совместную операцию по взятию Одессы, Измаила, Очакова и Николаева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру
Часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима. Тем не менее флот РФ – главный игрок в акватории Черного моря, рассказал Дандыкин.
Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация, отметил эксперт.

"У черноморцев есть свой счет к киевскому режиму, и в ближайшее время это скажется, в том числе и на море. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно думать о (том, чтобы не повторить) судьбу Саакашвили, а не о том, как уничтожить корабли Черноморского флота", - подчеркнул Дандыкин.

Чтобы взять под контроль прибрежную зону Украины, необходима совместная операция сил флота, армии и ВКС. В истории Великой Отечественной войны есть такой пример: это десант Ольшанского в Николаев. Флот может высадить десант, но его успех зависит от комбинированных действий всех сил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 13:27
Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и ВеликобританииПассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска
 
НовостиЧерноморский флотВладимир ЗеленскийбезопасностьпортыСВООдессаНиколаев
 
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