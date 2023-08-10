https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html
Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке
Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке - 10.08.2023 Украина.ру
Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке
Черноморский флот подготовил Зеленскому много неприятных сюрпризов, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-10T07:10
2023-08-10T07:10
2023-08-10T07:10
интервью
французы
всу
ракеты
африка
черноморский флот
владимир зеленский
одесса
николаев
измаил
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В интервью латиноамериканским СМИ Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.- Василий Алексеевич, какие средства есть у противника для атаки кораблей Черноморского флота, помимо безэкипажных дронов? Могут ли это быть боевые пловцы, подготовленные британской лодочной службой?- Боевые пловцы – это несерьезно. Они не пройдут в бухту, где расположена Новороссийская военно-морская база. Очевидно, что наша противодиверсионная служба работает там и к этому готовы. А после недавней атаки безэкипажными катерами еще больше будет усилена защита Новороссийска и Севастополя. В том числе и на подходе к Крымскому мосту приняты жесткие меры к рыбакам и гражданским судам.Основные надежды в Киеве возлагают на ракеты. Это те же авиационные ракеты Storm Shadow, которые на свою беду им передали французы, накликав беду в Африке. Недавно были нанесены удары по аэродромам на Западной Украине, где скорее всего эти ракеты находились. Судя по всему, удары были успешные, но какие-то экземпляры еще остались. Но до подхода F-16, которые должны нести эти ракеты, время еще есть.Так что со стороны Зеленского – это бравада. Конечно, ситуация непростая, потому что часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима. Тем не менее Черноморский флот – главный игрок в акватории Черного моря. Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация. Количество расстрелянных черноморцами надводных дронов тоже показатель.У черноморцев есть свой счет к киевскому режиму, и в ближайшее время это скажется, в том числе и на море. Зеленскому нужно думать о (том, чтобы не повторить) судьбу Саакашвили, а не о том, как уничтожить корабли Черноморского флота.В истории Черноморского флота было много трагических событий, это и Крымская война, Гражданская война, Великая Отечественная, но флот всегда возрождался.- А что необходимо, чтобы мы смогли взять под контроль прибрежную зону Украины?- Нужно контролировать все порты на той стороне. Это Одесса, Измаил, Николаев, Очаков. Оттуда запускают морские беспилотники, эти порты обслуживали зерновую сделку, которая приносила прибыль Украине и использовалась в чисто военных целях. Сейчас наши находятся на Кинбурнской косе, идут боевые действия. Многое будет зависеть от того, какие события развернутся на 800-километровом сухопутном фронте.- Может ли Черноморский флот своими силами решить эту задачу, или необходима сухопутная операция?- Необходима совместная операция сил флота, армии и ВКС. В истории Великой Отечественной войны есть такой пример: это десант Ольшанского в Николаев. Флот может высадить десант, но его успех зависит от комбинированных действий всех сил.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, французы, всу, ракеты, африка, черноморский флот, владимир зеленский, одесса, николаев, измаил, очаков, вкс, "калибр", морская пехота
Интервью, французы, ВСУ, ракеты, Африка, Черноморский флот, Владимир Зеленский, Одесса, Николаев, Измаил, Очаков, ВКС, "Калибр", морская пехота
Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке
Черноморский флот подготовил Зеленскому много неприятных сюрпризов, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В интервью латиноамериканским СМИ Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.
- Василий Алексеевич, какие средства есть у противника для атаки кораблей Черноморского флота, помимо безэкипажных дронов? Могут ли это быть боевые пловцы, подготовленные британской лодочной службой?
- Боевые пловцы – это несерьезно. Они не пройдут в бухту, где расположена Новороссийская военно-морская база. Очевидно, что наша противодиверсионная служба работает там и к этому готовы. А после недавней атаки безэкипажными катерами еще больше будет усилена защита Новороссийска и Севастополя. В том числе и на подходе к Крымскому мосту приняты жесткие меры к рыбакам и гражданским судам.
Основные надежды в Киеве возлагают на ракеты. Это те же авиационные ракеты Storm Shadow, которые на свою беду им передали французы, накликав беду в Африке. Недавно были нанесены удары по аэродромам на Западной Украине, где скорее всего эти ракеты находились. Судя по всему, удары были успешные, но какие-то экземпляры еще остались. Но до подхода F-16, которые должны нести эти ракеты, время еще есть.
Так что со стороны Зеленского – это бравада. Конечно, ситуация непростая, потому что часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима. Тем не менее Черноморский флот – главный игрок в акватории Черного моря. Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация. Количество расстрелянных черноморцами надводных дронов тоже показатель.
У черноморцев есть свой счет к киевскому режиму, и в ближайшее время это скажется, в том числе и на море. Зеленскому нужно думать о (том, чтобы не повторить) судьбу Саакашвили, а не о том, как уничтожить корабли Черноморского флота.
В истории Черноморского флота было много трагических событий, это и Крымская война, Гражданская война, Великая Отечественная, но флот всегда возрождался.
- А что необходимо, чтобы мы смогли взять под контроль прибрежную зону Украины?
- Нужно контролировать все порты на той стороне. Это Одесса, Измаил, Николаев, Очаков. Оттуда запускают морские беспилотники, эти порты обслуживали зерновую сделку, которая приносила прибыль Украине и использовалась в чисто военных целях. Сейчас наши находятся на Кинбурнской косе, идут боевые действия. Многое будет зависеть от того, какие события развернутся на 800-километровом сухопутном фронте.
- Может ли Черноморский флот своими силами решить эту задачу, или необходима сухопутная операция?
- Необходима совместная операция сил флота, армии и ВКС. В истории Великой Отечественной войны есть такой пример: это десант Ольшанского в Николаев. Флот может высадить десант, но его успех зависит от комбинированных действий всех сил.