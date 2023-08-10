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Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке

Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке - 10.08.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в Африке

Черноморский флот подготовил Зеленскому много неприятных сюрпризов, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-10T07:10

2023-08-10T07:10

2023-08-10T07:10

интервью

французы

всу

ракеты

африка

черноморский флот

владимир зеленский

одесса

николаев

измаил

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В интервью латиноамериканским СМИ Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.- Василий Алексеевич, какие средства есть у противника для атаки кораблей Черноморского флота, помимо безэкипажных дронов? Могут ли это быть боевые пловцы, подготовленные британской лодочной службой?- Боевые пловцы – это несерьезно. Они не пройдут в бухту, где расположена Новороссийская военно-морская база. Очевидно, что наша противодиверсионная служба работает там и к этому готовы. А после недавней атаки безэкипажными катерами еще больше будет усилена защита Новороссийска и Севастополя. В том числе и на подходе к Крымскому мосту приняты жесткие меры к рыбакам и гражданским судам.Основные надежды в Киеве возлагают на ракеты. Это те же авиационные ракеты Storm Shadow, которые на свою беду им передали французы, накликав беду в Африке. Недавно были нанесены удары по аэродромам на Западной Украине, где скорее всего эти ракеты находились. Судя по всему, удары были успешные, но какие-то экземпляры еще остались. Но до подхода F-16, которые должны нести эти ракеты, время еще есть.Так что со стороны Зеленского – это бравада. Конечно, ситуация непростая, потому что часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима. Тем не менее Черноморский флот – главный игрок в акватории Черного моря. Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация. Количество расстрелянных черноморцами надводных дронов тоже показатель.У черноморцев есть свой счет к киевскому режиму, и в ближайшее время это скажется, в том числе и на море. Зеленскому нужно думать о (том, чтобы не повторить) судьбу Саакашвили, а не о том, как уничтожить корабли Черноморского флота.В истории Черноморского флота было много трагических событий, это и Крымская война, Гражданская война, Великая Отечественная, но флот всегда возрождался.- А что необходимо, чтобы мы смогли взять под контроль прибрежную зону Украины?- Нужно контролировать все порты на той стороне. Это Одесса, Измаил, Николаев, Очаков. Оттуда запускают морские беспилотники, эти порты обслуживали зерновую сделку, которая приносила прибыль Украине и использовалась в чисто военных целях. Сейчас наши находятся на Кинбурнской косе, идут боевые действия. Многое будет зависеть от того, какие события развернутся на 800-километровом сухопутном фронте.- Может ли Черноморский флот своими силами решить эту задачу, или необходима сухопутная операция?- Необходима совместная операция сил флота, армии и ВКС. В истории Великой Отечественной войны есть такой пример: это десант Ольшанского в Николаев. Флот может высадить десант, но его успех зависит от комбинированных действий всех сил.

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, французы, всу, ракеты, африка, черноморский флот, владимир зеленский, одесса, николаев, измаил, очаков, вкс, "калибр", морская пехота