https://ukraina.ru/20230810/1048608686.html
Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео
Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о проблемах суверенитета... Украина.ру, 10.08.2023
2023-08-10T14:31
2023-08-10T14:31
2023-08-10T14:31
фёдоров
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россия
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экономика
государство
конституция
демография
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о проблемах суверенитета страны и необходимости конституционной реформы: 00:39 – Закон о военном положении и ЧП: что не так с конституцией РФ? 03:56 - Что нужно для освобождения Отечества? 16:47 – О военной эскалации в Чёрном море; 20:44 - О демографической ситуации и инициативе для многодетных семей.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фёдоров, видео, россия, украина, сво, черное море, экономика, государство, конституция, демография, суверенитет, власть, видео
Фёдоров, Видео, Россия, Украина, СВО, Черное море, экономика, государство, Конституция, демография, суверенитет, власть
Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о проблемах суверенитета страны и необходимости конституционной реформы:
00:39 – Закон о военном положении и ЧП: что не так с конституцией РФ?
03:56 - Что нужно для освобождения Отечества?
16:47 – О военной эскалации в Чёрном море;
20:44 - О демографической ситуации и инициативе для многодетных семей.