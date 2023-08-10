https://ukraina.ru/20230810/1048608686.html

Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео

Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео - 10.08.2023 Украина.ру

Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о проблемах суверенитета... Украина.ру, 10.08.2023

2023-08-10T14:31

2023-08-10T14:31

2023-08-10T14:31

фёдоров

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россия

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сво

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государство

конституция

демография

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о проблемах суверенитета страны и необходимости конституционной реформы: 00:39 – Закон о военном положении и ЧП: что не так с конституцией РФ? 03:56 - Что нужно для освобождения Отечества? 16:47 – О военной эскалации в Чёрном море; 20:44 - О демографической ситуации и инициативе для многодетных семей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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