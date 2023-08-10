Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ - 10.08.2023 Украина.ру
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Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ
Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ - 10.08.2023 Украина.ру
Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ
Украинские СМИ подозревают, что Мельниченко задержан из-за публикации последствий обстрелов мостов в соцсетях
2023-08-10T13:32
2023-08-10T13:32
новости
украина
задержание
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Главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко задержали сотрудники киевской СБУ. Эту информацию порталу "Думская" 10 августа подтвердили его источники.В доме Мельниченко проведены обыски. Об их причине и статусе задержанного пока не сообщается, уточнило издание."Но стоит отметить, что он на своих страницах в соцсетях не раз публиковал фото последствий обстрелов моста через Днестровский лиман (что было запрещено), а затем эти публикации удалял", – предположила редакция портала.В публикации отмечается, что есть пока неподтвержденная информация об обысках в доме Сергея Гринивецкого, экс-главы Одесской облгосадминистрации и тестя задержанного Мельниченко.Ранее СБУ задержала в Кропивницком (Кировограде) местного депутата, который по версии следствия возглавлял преступную группировку рэкетиров, занимавшихся вымогательством.
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новости, украина, задержание, сбу
Новости, Украина, задержание, СБУ

Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ

13:32 10.08.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
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Украинские СМИ подозревают, что Мельниченко задержан из-за публикации последствий обстрелов мостов в соцсетях
Главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко задержали сотрудники киевской СБУ. Эту информацию порталу "Думская" 10 августа подтвердили его источники.
В доме Мельниченко проведены обыски. Об их причине и статусе задержанного пока не сообщается, уточнило издание.
"Но стоит отметить, что он на своих страницах в соцсетях не раз публиковал фото последствий обстрелов моста через Днестровский лиман (что было запрещено), а затем эти публикации удалял", – предположила редакция портала.
В публикации отмечается, что есть пока неподтвержденная информация об обысках в доме Сергея Гринивецкого, экс-главы Одесской облгосадминистрации и тестя задержанного Мельниченко.
Ранее СБУ задержала в Кропивницком (Кировограде) местного депутата, который по версии следствия возглавлял преступную группировку рэкетиров, занимавшихся вымогательством.
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