Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
Украинские СМИ подозревают, что Мельниченко задержан из-за публикации последствий обстрелов мостов в соцсетях
Главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко задержали сотрудники киевской СБУ. Эту информацию порталу "Думская" 10 августа подтвердили его источники.
В доме Мельниченко проведены обыски. Об их причине и статусе задержанного пока не сообщается, уточнило издание.
"Но стоит отметить, что он на своих страницах в соцсетях не раз публиковал фото последствий обстрелов моста через Днестровский лиман (что было запрещено), а затем эти публикации удалял", – предположила редакция портала.
В публикации отмечается, что есть пока неподтвержденная информация об обысках в доме Сергея Гринивецкого, экс-главы Одесской облгосадминистрации и тестя задержанного Мельниченко.
Ранее СБУ задержала в Кропивницком (Кировограде) местного депутата, который по версии следствия возглавлял преступную группировку рэкетиров, занимавшихся вымогательством.