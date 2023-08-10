"Высадка вражеского десанта": украинские военные выступили против открытия пляжей в Одессе - 10.08.2023 Украина.ру
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"Высадка вражеского десанта": украинские военные выступили против открытия пляжей в Одессе
"Высадка вражеского десанта": украинские военные выступили против открытия пляжей в Одессе - 10.08.2023 Украина.ру
"Высадка вражеского десанта": украинские военные выступили против открытия пляжей в Одессе
На побережье Черного моря до сих пор сохраняется высокая минная опасность, поэтому официальное открытие пляжей в Одесской области, которое руководство военной администрации ранее анонсировало на 10 августа, неуместно. Такое заявление сделали в четверг в пресс-центре Сил обороны юга Украины
2023-08-10T10:20
2023-08-10T10:20
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Она отметила также, что наличие противоминных сеток не гарантирует, что снаряд не сдетонирует, а подрыв в воде может вызвать гидроудар до километра.К слову, в Одесской областной военной администрации уже отреагировали на эту критику, подчеркнув, что решение об открытии пляжей было принято после консультаций с военными.Днем ранее мы рассказывали о том, что жители Одессы и области купаются на местных пляжах, несмотря на запреты. Одессит Александр Кравченко даже заявил, что в приморских зонах отдыха все лето яблоку негде упасть, при этом мины люди просто отгоняют руками.Тема мин и разминирования стала одной из основных в украинской повестке в последнее время. Именно скопления невзорвавшихся снарядов украинские и западные СМИ называют главной причиной неудачи контрнаступления ВСУ.
https://ukraina.ru/20230809/1048581664.html
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новости, новости украины, одесса, пляжи, военные, мины
Новости, Новости Украины, Одесса, пляжи, военные, мины

"Высадка вражеского десанта": украинские военные выступили против открытия пляжей в Одессе

10:20 10.08.2023
 
© odessa-life.od.ua
© odessa-life.od.ua
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На побережье Черного моря до сих пор сохраняется высокая минная опасность, поэтому официальное открытие пляжей в Одесской области, которое руководство военной администрации ранее анонсировало на 10 августа, неуместно. Такое заявление сделали в четверг в пресс-центре Сил обороны юга Украины
"Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря - это линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но абсолютно исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", - заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она отметила также, что наличие противоминных сеток не гарантирует, что снаряд не сдетонирует, а подрыв в воде может вызвать гидроудар до километра.
К слову, в Одесской областной военной администрации уже отреагировали на эту критику, подчеркнув, что решение об открытии пляжей было принято после консультаций с военными.
Днем ранее мы рассказывали о том, что жители Одессы и области купаются на местных пляжах, несмотря на запреты. Одессит Александр Кравченко даже заявил, что в приморских зонах отдыха все лето яблоку негде упасть, при этом мины люди просто отгоняют руками.
Вчера, 13:10
Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжиВласти Одессы объявили об открытии городских пляжей с четверга, 10 августа. Однако оказалось, что местные жители все лето пользовались этим местом отдыха, а во время купания "отгоняют мины руками". Об этом написало издание КР.ua
Тема мин и разминирования стала одной из основных в украинской повестке в последнее время. Именно скопления невзорвавшихся снарядов украинские и западные СМИ называют главной причиной неудачи контрнаступления ВСУ.
Виктор Литовкин интервью
3 августа, 17:57
Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешаетРазговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"
 
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