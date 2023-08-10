https://ukraina.ru/20230810/1048597974.html

ПВО РФ уничтожила украинские беспилотники на подлете к Москве

ПВО РФ уничтожила украинские беспилотники на подлете к Москве - 10.08.2023 Украина.ру

ПВО РФ уничтожила украинские беспилотники на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила два беспилотника, летевших в сторону столицы. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале

2023-08-10T08:27

2023-08-10T08:27

2023-08-10T09:00

пво

калужская область

беспилотник

новости

украина

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"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города", - написал мэр.По его словам, один дрон был сбит в Калужской области, другой - в районе ЦКАД.Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о беспилотнике, сбитом средствами ПВО в 4:03 в Малоярославецком районе."Сегодня в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230807/1048517859.html

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пво, калужская область, беспилотник, новости, украина