https://ukraina.ru/20230810/1048574776.html

Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине

Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине - 10.08.2023 Украина.ру

Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине

На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но для ВСУ очень опасно ее использовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-08-10T06:57

2023-08-10T06:57

2023-08-10T06:57

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На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но это не бронемашина, это грузовик с артиллерийской системой, рассказал Моро.Когда эти установки использовали в Африке, то шансов, что у африканцев есть сильная артиллерия, которая сможет ответить, не было. Но сейчас для украинских войск ее использовать очень опасно, добавил эксперт.Орудийный ствол установки очень длинный и способен вести огонь на дальность в 40 километров. Но у САУ "Сезар" есть такие же проблемы, как и немецких САУ PzH 2000 - износ ствола из-за частой стрельбы. На ремонт во Францию уже были отправлены 15 машин, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сау, франция, вооружение, россия, украина, сво