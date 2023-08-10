https://ukraina.ru/20230810/1048574776.html
Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине
Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине - 10.08.2023 Украина.ру
Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине
На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но для ВСУ очень опасно ее использовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-08-10T06:57
2023-08-10T06:57
2023-08-10T06:57
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сау
франция
вооружение
россия
украина
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На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но это не бронемашина, это грузовик с артиллерийской системой, рассказал Моро.Когда эти установки использовали в Африке, то шансов, что у африканцев есть сильная артиллерия, которая сможет ответить, не было. Но сейчас для украинских войск ее использовать очень опасно, добавил эксперт.Орудийный ствол установки очень длинный и способен вести огонь на дальность в 40 километров. Но у САУ "Сезар" есть такие же проблемы, как и немецких САУ PzH 2000 - износ ствола из-за частой стрельбы. На ремонт во Францию уже были отправлены 15 машин, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сау, франция, вооружение, россия, украина, сво
Новости, САУ, Франция, вооружение, Россия, Украина, СВО
Лёгкая мишень. Военный эксперт раскрыл, почему САУ "Сезар" непригодны для боёв на Украине
На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но для ВСУ очень опасно ее использовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но это не бронемашина, это грузовик с артиллерийской системой, рассказал Моро.
Когда эти установки использовали в Африке, то шансов, что у африканцев есть сильная артиллерия, которая сможет ответить, не было. Но сейчас для украинских войск ее использовать очень опасно, добавил эксперт.
"Если наблюдатели российской армии определят ее расположение, то сразу смогут ее уничтожить, так как защиты у нее нет. Поэтому следующая версия САУ "Сезар" будет бронированной", - подчеркнул Моро.
Орудийный ствол установки очень длинный и способен вести огонь на дальность в 40 километров. Но у САУ "Сезар" есть такие же проблемы, как и немецких САУ PzH 2000 - износ ствола из-за частой стрельбы. На ремонт во Францию уже были отправлены 15 машин, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь