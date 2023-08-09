https://ukraina.ru/20230809/1048584779.html

Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео

Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео - 09.08.2023 Украина.ру

Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T14:26

2023-08-09T14:26

2023-08-09T14:26

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

шос

вов

власть

выборы

киев

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:25 – Что будет с вертикалью власти на Украине после прихода России? О процессе формирования органов власти в новых регионах; 02:05 - О вероятности всеобщей мобилизации; 06:30 – Могла ли Россия не начинать СВО? 19:10 - Возможно ли было в 1914 году России избежать втягивания в войну? 27:58 – О взрыве в Дериндже; 29:15 – Об интеграции новых регионов и экономических процессах; 32:45 - Почему Украина просит старые истребители F-16, а не современные F-22 и F-35? 33:07 – Об обвинениях в адрес МО; 41:35 – "Георгиевский трактат": о российского-грузинских отношениях; 50:15 – Пути развития Африки; 56:46 – Может ли Россия создать для США симметричную угрозу?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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