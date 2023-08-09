https://ukraina.ru/20230809/1048584779.html
Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео
Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T14:26
2023-08-09T14:26
2023-08-09T14:26
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
шос
вов
власть
выборы
киев
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:25 – Что будет с вертикалью власти на Украине после прихода России? О процессе формирования органов власти в новых регионах; 02:05 - О вероятности всеобщей мобилизации; 06:30 – Могла ли Россия не начинать СВО? 19:10 - Возможно ли было в 1914 году России избежать втягивания в войну? 27:58 – О взрыве в Дериндже; 29:15 – Об интеграции новых регионов и экономических процессах; 32:45 - Почему Украина просит старые истребители F-16, а не современные F-22 и F-35? 33:07 – Об обвинениях в адрес МО; 41:35 – "Георгиевский трактат": о российского-грузинских отношениях; 50:15 – Пути развития Африки; 56:46 – Может ли Россия создать для США симметричную угрозу?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048584366_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ccc957ee22ba563a427c5885b869d03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, шос, вов, власть, выборы, киев, минобороны, армия, грузия, сша, африка, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ШОС, ВОВ, власть, выборы, Киев, Минобороны, армия, Грузия, США, Африка
Какие угрозы мы создаём для США и почему Россия не размещает ракеты у их берегов - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:25 – Что будет с вертикалью власти на Украине после прихода России? О процессе формирования органов власти в новых регионах;
02:05 - О вероятности всеобщей мобилизации;
06:30 – Могла ли Россия не начинать СВО?
19:10 - Возможно ли было в 1914 году России избежать втягивания в войну?
27:58 – О взрыве в Дериндже;
29:15 – Об интеграции новых регионов и экономических процессах;
32:45 - Почему Украина просит старые истребители F-16, а не современные F-22 и F-35? 33:07 – Об обвинениях в адрес МО;
41:35 – "Георгиевский трактат": о российского-грузинских отношениях;
50:15 – Пути развития Африки;
56:46 – Может ли Россия создать для США симметричную угрозу?