Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада - 09.08.2023 Украина.ру
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Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада
Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада - 09.08.2023 Украина.ру
Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада
Западные страны готовы вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны
2023-08-09T13:50
2023-08-09T13:50
оружие
сергей шойгу
эскалация
запад
новости
зарубежье
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"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", — сказал он.Накануне стало известно, что американские власти собираются выделить Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Киеву направят противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.
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оружие, сергей шойгу, эскалация, запад, новости, зарубежье
оружие, Сергей Шойгу, эскалация, Запад, Новости, Зарубежье

Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада

13:50 09.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Западные страны готовы вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны
"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", — сказал он.
Накануне стало известно, что американские власти собираются выделить Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Киеву направят противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
09:00
Провальная попытка теракта, воюющие алкоголики, накачка оружием. Главное на Украине на утро 9 августа
 
оружиеСергей ШойгуэскалацияЗападНовостиЗарубежье
 
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