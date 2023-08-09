https://ukraina.ru/20230809/1048583271.html

Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада

Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада - 09.08.2023 Украина.ру

Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада

Западные страны готовы вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны

2023-08-09T13:50

2023-08-09T13:50

2023-08-09T13:50

оружие

сергей шойгу

эскалация

запад

новости

зарубежье

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"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", — сказал он.Накануне стало известно, что американские власти собираются выделить Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Киеву направят противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

https://ukraina.ru/20230809/1048576331.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, сергей шойгу, эскалация, запад, новости, зарубежье