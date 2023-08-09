Шойгу предупредил о рисках эскалации украинского конфликта из-за Запада
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Западные страны готовы вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны
"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", — сказал он.
Накануне стало известно, что американские власти собираются выделить Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Киеву направят противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.