Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины

Станислав Стремидловский о том, с кем Польше надо договариваться, чтобы зайти на Западную Украину

Еще не так давно русофобия в Польше была дурным тоном. Но, как мы можем видеть, переключить поляков с одного настроения на другое, в силу польской национальной чувственности - это не так уж и сложно. Но в будущем эта русофобия уйдет, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.