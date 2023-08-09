Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины - 09.08.2023 Украина.ру
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Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины
Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины - 09.08.2023 Украина.ру
Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины
Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского объединения для последующей оккупации Западной Украины. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства
2023-08-09T13:29
2023-08-09T13:29
польша
зарубежье
сергей шойгу
украина
новости
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Он напомнил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявляет о намерении построить "самую мощную армию" в Европе. Для этого Варшава начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи.
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польша, зарубежье, сергей шойгу, украина, новости
Польша, Зарубежье, Сергей Шойгу, Украина, Новости

Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины

13:29 09.08.2023
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
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Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского объединения для последующей оккупации Западной Украины. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства
Он напомнил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявляет о намерении построить "самую мощную армию" в Европе. Для этого Варшава начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи.

"Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории", - добавил Шойгу.

Станислав Стремидловский интервью
6 августа, 18:56
Станислав Стремидловский о том, с кем Польше надо договариваться, чтобы зайти на Западную УкраинуЕще не так давно русофобия в Польше была дурным тоном. Но, как мы можем видеть, переключить поляков с одного настроения на другое, в силу польской национальной чувственности - это не так уж и сложно. Но в будущем эта русофобия уйдет, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.
 
ПольшаЗарубежьеСергей ШойгуУкраинаНовости
 
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