Шойгу объяснил, как Польша попытается оккупировать запад Украины
Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского объединения для последующей оккупации Западной Украины. Об этом 9 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства
Он напомнил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявляет о намерении построить "самую мощную армию" в Европе. Для этого Варшава начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи.
"Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории", - добавил Шойгу.
6 августа, 18:56Станислав Стремидловский о том, с кем Польше надо договариваться, чтобы зайти на Западную УкраинуЕще не так давно русофобия в Польше была дурным тоном. Но, как мы можем видеть, переключить поляков с одного настроения на другое, в силу польской национальной чувственности - это не так уж и сложно. Но в будущем эта русофобия уйдет, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.