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Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи

Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи - 09.08.2023 Украина.ру

Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи

Власти Одессы объявили об открытии городских пляжей с четверга, 10 августа. Однако оказалось, что местные жители все лето пользовались этим местом отдыха, а во время купания "отгоняют мины руками". Об этом написало издание КР.ua

2023-08-09T13:10

2023-08-09T13:10

2023-08-09T13:10

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Одесские пляжи до сих пор были закрыты для посещения. У местных властей на то было две причины: мины и вода, попавшая в море после теракта на Каховской ГЭС. Однако, как говорится в материале КР.ua, одесситы не верят в эти опасности и купались все лето, несмотря на запреты.Тема мин и разминирования стала одной из основных в украинской повестке в последнее время. Именно скопления невзорвавшихся снарядов украинские и западные СМИ называют в качестве одной из причин неудачи контрнаступления ВСУ.

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