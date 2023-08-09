Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи - 09.08.2023 Украина.ру
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Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи
Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи - 09.08.2023 Украина.ру
Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи
Власти Одессы объявили об открытии городских пляжей с четверга, 10 августа. Однако оказалось, что местные жители все лето пользовались этим местом отдыха, а во время купания "отгоняют мины руками". Об этом написало издание КР.ua
2023-08-09T13:10
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Одесские пляжи до сих пор были закрыты для посещения. У местных властей на то было две причины: мины и вода, попавшая в море после теракта на Каховской ГЭС. Однако, как говорится в материале КР.ua, одесситы не верят в эти опасности и купались все лето, несмотря на запреты.Тема мин и разминирования стала одной из основных в украинской повестке в последнее время. Именно скопления невзорвавшихся снарядов украинские и западные СМИ называют в качестве одной из причин неудачи контрнаступления ВСУ.
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Новости, Новости Украины, Украина, Одесса, мины, пляжи

Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжи

13:10 09.08.2023
 
© odessa-life.od.ua
© odessa-life.od.ua
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Власти Одессы объявили об открытии городских пляжей с четверга, 10 августа. Однако оказалось, что местные жители все лето пользовались этим местом отдыха, а во время купания "отгоняют мины руками". Об этом написало издание КР.ua

"Это, конечно, прекрасно, что в августе решили открыть пляжи, но факт в том, что одесситы уже и так три месяца купаются. Зайдите на [пляжи] Ланжерон или Аркадию и посмотрите - там яблоку негде упасть. Если рядом проплывет мина, то ее руками в воде отгоняют. Слышал раза два, далеко от берега взорвались мины. Так что ничего страшного!" - заявил одессит Александр Кравченко.

Одесские пляжи до сих пор были закрыты для посещения. У местных властей на то было две причины: мины и вода, попавшая в море после теракта на Каховской ГЭС. Однако, как говорится в материале КР.ua, одесситы не верят в эти опасности и купались все лето, несмотря на запреты.
Тема мин и разминирования стала одной из основных в украинской повестке в последнее время. Именно скопления невзорвавшихся снарядов украинские и западные СМИ называют в качестве одной из причин неудачи контрнаступления ВСУ.
Виктор Литовкин интервью
3 августа, 17:57
Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешаетРазговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"
 
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