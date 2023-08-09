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Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает Европу

Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает Европу - 09.08.2023 Украина.ру

Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает Европу

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов не смог сдержать в себе расистские взгляды и обвинил народы Азии в бесчеловечности. В частности, назвал русских "азиатами", отличительным признаком которых, по его мнению, является отсутствие человечности.

2023-08-09T09:59

2023-08-09T09:59

2023-08-09T10:02

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колония

жозеп боррель

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нацизм

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Вслед за ним, только уже на английском языке высказался/высказалась спикер ВСУ для англоязычной аудитории трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло , назвав русских "нелюдьми".Абсолютно расистские и нацистские высказывания действительно не вызвали никакого резонанса на Западе, хотя там и любят козырять европейскими либеральными ценностями и толерантностью, которым подобные высказывания явно противоречат. Проблему разгула нацизма и роли ультраправых на Украине западные СМИ стали замалчивать еще с начала Евромайдана осенью 2013 года. Об этом стало как-то неудобно говорить, и даже предыдущие материалы с критиков украинских националистов стали подчищать. И затем постепенно Евросоюз под влиянием украинского режима сам стал скатываться к национализму, замешанному уже на европейских колониальных и нацистских, а не либеральных ценностях.В начале августа британский исследователь Ханс Кунднани, старший научный сотрудник Королевского института международных отношений в своем эссе о влиянии Украины на ЕС отметил, что с началом СВО в Европе резко усилились националистические тенденции, которые воспроизводятся на континентальном уровне. По словам автора, Евросоюз изначально и был колониальным проектом, нацеленным на эффективное подчинение африканцев и азиатов. "Немногие "проевропейцы" (pro-European) знают, что это началось как колониальный проект — что можно было бы назвать его первородным грехом", - пишет британский эксперт.По его словам, первая фаза европейской интеграции в 1950-е годы отчасти была направлена ​​на консолидацию бельгийских и французских колоний в Центральной и Западной Африке, которые нуждались в притоке западногерманского капитала. С другой стороны, многие в Западной Германии тогда увидели в этом шанс вернуться в колониальную игру, из которой они выбыли после окончания Первой мировой войны. С утратой колоний в 1960-е страны западной Европы сосредоточились поначалу на своем развитии, интегрируя страны южной Европы и обучая их демократии, но при этом ограничивая их суверенитет. Тогда они еще ратовали за некий космополитический проект, но многое изменилось после окончания "холодной войны".Революции конца 1980х в странах бывшего Варшавского договора рассматривались в западной Европе прежде всего как революции демократические. Но, как недавно напомнил сербско-американский экономист Бранко Миланович, они были националистическими революциями, направленными на создание этнически однородных национальных государств. Это действительно не сложно заметить на примере Латвии и Хорватии, Болгарии и Румынии.Новые члены рассматривали процесс присоединения как "возвращение в Европу". Но если "Европа", к которой они присоединялись, была просто послевоенным интеграционным проектом, то это не было "возвращением", потому что они никогда прежде не были его частью. "Европа", в которую, как считали восточноевропейские государства, они "возвращаются", была гораздо более старой идеей Европы. По сути, они "возвращались" в Европу колонизаторов, которая считала в свое время, что должна "цивилизовать" другие народы.В этом плане примечательно, пишет автор, что североафриканское государство Марокко, подавало заявку на вступление с 1987 года, но ему отказывали, вне зависимости от проведенных реформ, на том основании, что Марокко – не Европа.В течение 2010-х годов, когда ЕС столкнулся с серией кризисов, он почувствовал для себя существенную угрозу и, как следствие, стал более оборонительным союзом, что привело к возрождению концепции "геополитической" Европы, которая впервые возникла в 1920-е, то есть, в эпоху зарождения европейских форм фашизма. Именно тогда, пишет Ханс Кунднани, возникла концепция Европы, которая должна объединиться для сохранения своего места в международной политике. При этом центральное место в этой концепции отводилось Африке, но как своеобразной "плантации" Европы. Затем рост экономической мощи Китая и наплыв беженцев в страны ЕС (которых в Средиземном море с 2014 года утонуло более 27 000 человек) усилили ощущение некой угрозы для европейской цивилизации.В этом плане следует вспомнить, как в прошлом году глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель назвал Европу "садом", а весь остальной мир – "джунглями", что вызвало протесты ряда азиатских стран, обвинивших его в расизме. "Большинство остального мира - это джунгли, а джунгли могут вторгнуться в сад", - сказал Боррель.При этом "геополитические" угрозы Европе также все чаще представлялись в цивилизационном плане. Крайне правые сосредоточили внимание на угрозе европейской цивилизации со стороны иммигрантов, особенно мусульман. Центристские политики, такие как Макрон, больше говорили об угрозе европейской цивилизации со стороны других держав — особенно Китая, России и даже Соединенных Штатов. Таким образом, начало СВО на Украине в 2022 году, пишет Кунднани, в Европе неизбежно стало рассматриваться как проявление чего-то цивилизационно Другого, от чего Европа должна защищаться. Реакция ЕС на конфликт на Украине сильно отличалась от его реакции на другие конфликты у "соседей". С одной стороны ЕС и далее не принимал мигрантов, прибывающих со стороны Средиземного моря, а с другой - открыл свои границы для беженцев из Украины, оказывая им исключительную поддержку. ЕС считал, что Украина защищает "европейские ценности".Однако, возможно, наиболее характерной чертой реакции Европы, считает автор, является то, как "проевропейцы" внезапно подхватили национализм, о чем свидетельствует повсеместное распространение украинских флагов. Ранее "проевропейцы" видели в любом национализме опасную силу. "Национализм — это война", - говорил французский президент Франсуа Миттеран в своем последнем выступлении перед Европейским парламентом."Что делает внезапную "проевропейскую" идентификацию с украинским национализмом еще более странной, так это то, что это не просто национализм - у него есть еще долгая история антисемитизма", - пишет Кунднани, напоминая о неонацистах из "Азова"*, которых Зеленский так хотел вернуть из плена.По мнению автора, опасность вступления Украины в ЕС заключается в том, что она усилит склонность ЕС рассматривать себя как воплощение некой европейской цивилизации, находящейся под угрозой, что еще больше укрепит его идентичность как "белого блока". Иными словами, автор видит в Украине угрозу усиления в ЕС расистских тенденций, бытовавших там в эпоху колониализма и нацизма.Западная и украинская пропаганда сейчас всё чаще прибегает к штампам тех времен, изображающих "диких варваров" и "недочеловеков" в образе русских или китайцев, подпитывая откровенно нацистские силы. И если раньше украинские и российские либералы считали, что Евросоюз сможет как-то нивелировать и притушить украинский национализм, то теперь вопрос стоит по-другому: Украина сама может затянуть Евросоюз в неонацизм.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, колония, жозеп боррель, ес, нацизм