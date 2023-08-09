https://ukraina.ru/20230809/1048568296.html

Быть или не быть? Что России дает членство в МВФ и почему мы там остаемся

Быть или не быть? Что России дает членство в МВФ и почему мы там остаемся - 09.08.2023 Украина.ру

Быть или не быть? Что России дает членство в МВФ и почему мы там остаемся

С определённой периодичностью кто-то — депутат, фракция, сенатор или общественный деятель — предлагает России выйти из МВФ.

2023-08-09T03:45

2023-08-09T03:45

2023-08-09T03:47

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В крайний (но не последний) раз с такой инициативой выступила группа депутатов от КПРФ вместе с Геннадием Зюгановым, которая внесла в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ и Международного банка реконструкции и развития. Дело было 26 июля, а уже 30 правительство выступило против выхода из МВФ, а 2 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал решение правительства.А раз тема выходу "оттуда и отсюда" не теряет своей актуальности, то самое время разобраться, стоит ли выходить из МВФ, а заодно понять, чем был и стал МВФ для России и окружающих её стран.Суть МВФМВФ является весьма разноплановой структурой, совмещающей в себе несколько сущностей.Во-первых, МВФ — это специализированный институт, созданный для поддержания мировой финансовой системы, такой себе недоразвитый мировой центробанк.Во-вторых МВФ — консультативный орган, чьи представители регулярно публикуют рекомендации по реагированию на различные кризисные процессы в экономке (от циклических кризисов до изменения демографии), а оценки подобны ориентиру для других международных кредиторов. Дело в том, что структура, объединяющая 190 стран мира, которые взаимодействуют между собой на площадке, неизбежно накапливает большой массив данных от статкомитетов и регуляторов стран-членов, что позволяет её сотрудникам лучше понимать суть протекающих в мировой экономике процессов.В-третьих, МВФ — кредитор для стран-членов, чей капитал в SDR(специальные права заимствования) формируются за счёт взносов участников организации, которые обладают разным правом голоса (в зависимости от квоты, которая в случае с Россией составляет 12,9 млрд SDR).Так как МВФ создавался США для продвижения своих интересов, то именно эта задача для фонда является первичной. Вторичная задача — помощь странам-союзникам США. Странам третьего мира МВФ, в сущности, ничего не должен — он создан для поддержания мировой финансовой системы, в основе которой находится доллар.Лекарство хуже болезниКак и любая международная организация, МВФ не существует подобно коню в сферическом вакууме, а поколения его сотрудников, сменяя друг друга, могут влиять на многие аспекты деятельности организации, но не её суть. В этом плане МВФ можно сравнить с обычной корпорацией: если Disney в 1940-1960-х пропагандировал консервативные семейные ценности, то в наше время превратился в инструмент насаждения ЛГТБ+ повестки с попутным перекрашиванием Русалочки и превращением гномов из "Белоснежки" в уродцев дылдообразной комплекции.Так и МВФ менялся и по мере деградации экономический науки, от которой в её главенствующем течении остался лишь неолиберализм, занимался раздачей соответствующих советов и кредитованием под весьма специфические условия.Специфические условия кредитования — важнейшая претензия к деятельности к заполитизированной и заидеологизированной деятельности фонда.По большому счёту, политические требования МВФ при кредитовании стран сводятся к сокращению бюджетного дефицита и бюджетных расходов — урезание "социалки", повышение пенсионного возраста, секвестр бюджета или ограничение мер по поддержке бизнеса (возврат НДС при экспорте), повышение тарифов на энергоносители. Меры должны уравнять расходы и доходы государства, то есть создать условия для гарантированного возвращения должником кредита.Но уравновешиванием расходов и доходов требования МВФ не ограничиваются. "Аппетит" к клеркам фонда приходит по мере осознания заинтересованности должника в деньгах и понимания общего уровня некомпетентности финансово-экономического блока его правительства. Поэтому у многих стран в разное время отношения с МВФ, мягко говоря, не складывались.От украинской власти в 2013 году — тогда премьер-министром был Николай Азаров — МВФ требовал провести секвестр бюджета и на 40% поднять тарифы на природный газ. От Минска в 2020 году МВФ хотел примерно того же.Как антикризисные меры в сферическом вакууме базовые меры МВФ работают: они действительно устраняют причину кризиса — дисбаланс между доходами и расходами, но при этом гарантированно лишают страну возможности выйти из этого состояния и запустить механизмы экономического роста. В ряде случаев во время кризиса нужно не сокращать расходы, как это делают обычные семьи, а напротив наращивать их, стимулируя промышленность производить больше, дешевле или и вовсе импортозамещать. Отличие государства от домохозяйства именно в том, что государство может позволить себе занимать деньги или и вовсе их печатать, ценой раскрутки инфляционной спирали (так себе способ выхода из кризиса, если честно).Плюс — как и полагается любой международной организации со своим бюджетом и влиянием — её сотрудники предпочитают совмещать приятное (заработок от лоббизма) с полезным (следование генеральной линии, заданной учредителем, то есть США). Поэтому от Украины МВФ требовал создать рынок земли, позволив инвестиционным фондам и ТНК купить украинские чернозёмы. А рост цен на газ гарантированно вгоняет часть населения в состояние энергетической бедности (энергия есть, но по запредельным ценам), а промышленность (например, тепличные хозяйства, заводы по производству химических удобрений) лишает конкурентоспособности, что облегчает жизнь её конкурентам.Именно из-за того, что "лекарство" от кризиса часто оказывало опаснее самого кризиса, страны, претендующие на проведение суверенной политики, предпочитают не кредитоваться по линии МВФ. Минск в итоге взял в долг у Москвы, которая никаких политических требований не выдвигала, а впоследствии и вовсе получил 105 млрд рублей на развитие своей промышленности для участия в российских импортозамещающих проектах. Ничего подобного МВФ никогда не предлагал. Мало того, после 2022 года фонд вышел на качественно новый уровень политизации.МВФ и РоссияС 1992 года Россия прошла долгий путь от должника до кредитора, получив от фонда около 22 млрд долларов в период с 1992 по 2003 годы. Ещё в начале 1990-х МВФ был недоволен Россией, а России не нравились рецепты от клерков МВФ. С начала 2000-х, когда мировые цены на нефть поползли вверх, Россия в услугах фонда перестала нуждаться — деньги стали поступать благодаря природной ренте, а не воле кредитора.По долгам перед МВФ Россия расплатилась в 2005 году — деньги шли как на обеспечение внутренних потребностей, так и на погашение долгов (в том числе доставшиеся в наследство от СССР) перед Лондонским и Парижским клубом кредиторов. После 2005 года Россия у фонда ничего не занимала.С началом СВО МВФ превратилась в очередную площадку для противодействия России со стороны США.Во-первых, США запретили России менять SDR на доллары, лишив её возможности получить 12,3 млрд SDR (17,5 млрд долларов) из средств фонда, выделенных для поддержки национальных экономик и борьбы с COVID-19. Другие страны деньги получили, но не Россия.Во-вторых, клерки фонда открыто выступают против России.В марте МВФ сообщил о том, что Исполнительный совет фонда временно лишил российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина почетной должности дуайена.В мае 2022 года заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат говорила, что МВФ изучит возможность конфискации валютных резервов Банка России, добавив, что о конкретных решениях "говорить рано".В июне кандидат на пост исполнительного директора МВФ от США Элизабет Шортино жаловалась на то, что Россия не публикует значительную часть экономической статистики."На фонде лежит задача проводить обзор российской экономики. Российская сторона должна позволить ему это делать, потому что тогда мы сможем увидеть то, как плохо обстоят дела в [российской] экономике. В настоящий момент Россия не публикует значительную часть этой информации. Так что, если я буду утверждена в должности, я действительно буду настаивать на том, чтобы МВФ проводил такого рода обзор с тем, чтобы у нас была четкая картина того, какие последствия [санкции] имели для российской экономики", — подчеркнула кандидат на пост исполнительного директора МВФ.Сам МВФ в прошлом году успел — равно как и другие организации — выдать целый ряд околоапокалиптических прогнозов о российской экономике, явно показав, что экспертизой работу его клерков сложно назвать.Проще говоря, МВФ после начала СВО включился в деятельность по противодействию России, а представители МВФ от США открыто заявляли о планах минимизировать влияние России в фонде и вредить России в силу своих способностей и возможностей.Казалось бы, вот он идеальный повод для выхода из организации. Но не всё так однозначно.Остаться, когда тебе не радыУ варианта "встать, уйти и хлопнуть" дверью в части выхода из МВФ есть ряд недостатков:· Деньги, которые Россия уплатила в фонд и должна была получить из него, ей уже больше не вернут.· Информация, которую Россия получала из фонда, аккумулирующего данные от национальных правительств, Россия больше не получит.Таким образом, Россия потеряет свои (МВФ деньги не зарабатывает) деньги, а также лишится части ценных данных, которые позволяют принимать адекватные решения при проведении экономической политики. При этом сам фонд, равно как и недружественные страны, никуда не денутся, а политика — особенно в разрезе 5-10 лет — порой идёт по совершенно непредсказуемым траекториям.Пиар-эффект от выхода быстро улетучится или и вовсе не будет замечен обществом (если выйти из МВФ, например, в июле-августе как периоде дач и отпусков). Выход из подобной крупной организации создаст прецедент, когда ради извлечения сиюминутной политической выгоды ради достижения внутриполитических целей (проще говоря, пиара) Россия корректирует внешнюю политику. В такой логике нужно выходить не просто из МВФ, но и из ВТО, а также ООН, где регулярно принимаются антироссийские резолюции. После этого Россия останется в гордом одиночестве так как самостоятельно создать адекватные по уровню влияния структуры не в состоянии в силу ограниченных политических и экономических возможностей, а её союзникам подобные институты пока не нужны.В этом плане правительственный курс по сохранению членства куда более адекватен предложениям выйти из организации, тем более что Россия минимизировала возможный вред от участия в МВФ, на что и жаловалась американца Элизабет Шотино, требовавшая Россию предоставить статистику, чтобы было видно, как "плохо обстоят дела в российской экономике".Вместо выводовСобственно, с сутью МВФ и взаимоотношениями России с фондом всё понятно. Теперь нужно понять, как реагировать на инициативы "выйти оттуда и отсюда". При появлении такой инициативы нужно обращать внимание на то, кто её автор: если это депутаты из оппозиционных партий, то речь идёт о чистом пиаре, после чего новость можно, в принципе, не дочитывать так как дальше профильного комитета Госдумы законопроект не пройдёт. Если автором инициативы является правительство или президент, подготовившие соответствующий законопроект, то он с большей долей вероятности пройдёт через все этапы законодательной процедуры так ему везде будет светить зелёный свет просто потому, что пиар-составляющей в правительственных и президентских законопроектах куда меньше, чем в оппозиционных.

https://ukraina.ru/20230626/1047559854.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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