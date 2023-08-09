"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку - 09.08.2023 Украина.ру
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"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку
"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку - 09.08.2023 Украина.ру
"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку
За время СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T05:45
2023-08-09T05:45
новости
бпла
дроны
разработки
"ланцет"
вооружение
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Множество бронированных объектов противника в зоне допуска от 10 до 15 километров находится под постоянной угрозой поражения наших БПЛА. Причем российская армия активно применяет на поле боя новые разработки, рассказал он.У "Изделия" есть особенности, которых нет ни у одного дрона в мире. Их можно запускать роем. Они умеют управляться с одного места, покрывают большую площадь и перестраиваться для решения различных задач одним оператором, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230704/1047768836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бпла, дроны, разработки, "ланцет", вооружение
Новости, БПЛА, дроны, разработки, "Ланцет", вооружение

"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку

05:45 09.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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За время СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Множество бронированных объектов противника в зоне допуска от 10 до 15 километров находится под постоянной угрозой поражения наших БПЛА. Причем российская армия активно применяет на поле боя новые разработки, рассказал он.
"У нас есть "Изделие-52" и "Изделие-53", которые наши добросовестные сотрудники в тылу поставили на промышленное производство. Они уже без ограничений поступают в войска. У нас немало их запасов на одну единицу вражеской бронетехники", - добавил эксперт.
У "Изделия" есть особенности, которых нет ни у одного дрона в мире. Их можно запускать роем. Они умеют управляться с одного места, покрывают большую площадь и перестраиваться для решения различных задач одним оператором, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Кочетков интервью
4 июля, 09:15
Алексей Кочетков: Сейчас наша главная задача — обеспечить средствами борьбы с дронами на уровне взводовК власти на Украине в 2014 году дорвались люди, для которых население страны не имеет никакой ценности, это в принципе укладывается в их идеологию, считает политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
НовостиБПЛАдроныразработки"Ланцет"вооружение
 
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