https://ukraina.ru/20230809/1048558031.html

"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку

"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку - 09.08.2023 Украина.ру

"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку

За время СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T05:45

2023-08-09T05:45

2023-08-09T05:45

новости

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"ланцет"

вооружение

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Множество бронированных объектов противника в зоне допуска от 10 до 15 километров находится под постоянной угрозой поражения наших БПЛА. Причем российская армия активно применяет на поле боя новые разработки, рассказал он.У "Изделия" есть особенности, которых нет ни у одного дрона в мире. Их можно запускать роем. Они умеют управляться с одного места, покрывают большую площадь и перестраиваться для решения различных задач одним оператором, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230704/1047768836.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, дроны, разработки, "ланцет", вооружение