"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
За время СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Множество бронированных объектов противника в зоне допуска от 10 до 15 километров находится под постоянной угрозой поражения наших БПЛА. Причем российская армия активно применяет на поле боя новые разработки, рассказал он.
"У нас есть "Изделие-52" и "Изделие-53", которые наши добросовестные сотрудники в тылу поставили на промышленное производство. Они уже без ограничений поступают в войска. У нас немало их запасов на одну единицу вражеской бронетехники", - добавил эксперт.
У "Изделия" есть особенности, которых нет ни у одного дрона в мире. Их можно запускать роем. Они умеют управляться с одного места, покрывают большую площадь и перестраиваться для решения различных задач одним оператором, заключил собеседник издания.
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