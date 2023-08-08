Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы" - 08.08.2023 Украина.ру
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Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"
Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы" - 08.08.2023 Украина.ру
Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"
Иноагент Максим Галкин* поделился с подписчиками новым семейным снимком, сделанным на одном из пляжей Израиля. Пользователи обратили внимание, что его 74-летняя супруга, певица Алла Пугачева не только сделала новую серию пластических операций, но и не изменяет своему парику
2023-08-08T17:38
2023-08-08T17:38
новости
алла пугачева
израиль
парик
пляж
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"Наверное очень жарко ей в парике", "В парике и на пляж??", "В жару и в парике! Небось, преет", "Может только челка искусственная, на лбу, небось, испарина", ""Коленки как у девочки! Все молодится", "Муж как внук смотрится рядом с Аллой", "Новая серия "Мумия возвращается?", "Нет, ну а что - какая-никакая, а шуба, пусть и только для головы", - отреагировали пользователи сети.Ранее в сети активно обсуждали, что с переездом в Израиль Пугачева сильно изменилась. Многие предположили, что певица снова легла под нож пластического хирурга.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным, откуда назвала россиян рабами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.
https://ukraina.ru/20230607/1046991502.html
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новости, алла пугачева, израиль, парик, пляж
Новости, Алла Пугачева, Израиль, парик, пляж

Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"

17:38 08.08.2023
 
© Максим Галкин (признан в РФ иновагентом)/соцсети
© Максим Галкин (признан в РФ иновагентом)/соцсети
Читать в
Иноагент Максим Галкин* поделился с подписчиками новым семейным снимком, сделанным на одном из пляжей Израиля. Пользователи обратили внимание, что его 74-летняя супруга, певица Алла Пугачева не только сделала новую серию пластических операций, но и не изменяет своему парику
"Наверное очень жарко ей в парике", "В парике и на пляж??", "В жару и в парике! Небось, преет", "Может только челка искусственная, на лбу, небось, испарина", ""Коленки как у девочки! Все молодится", "Муж как внук смотрится рядом с Аллой", "Новая серия "Мумия возвращается?", "Нет, ну а что - какая-никакая, а шуба, пусть и только для головы", - отреагировали пользователи сети.
Ранее в сети активно обсуждали, что с переездом в Израиль Пугачева сильно изменилась. Многие предположили, что певица снова легла под нож пластического хирурга.
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева на съезде партии Гражданская платформа в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 13:07
Пугачева сильно изменилась в Израиле - фотоПоследний год поклонники беглой певицы Аллы Пугачевой видят ее только в соцсетях. Недавний выход артистки на концерт к Андрею Макаревичу* шокировал фанатов исполнительницы. Причина - огромная разница между тем, как она выглядит на фото в интернете и реальной жизни. Об этом 7 июня написал "Московский комсомолец"
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным, откуда назвала россиян рабами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
*-Иноагент.
София Ротару
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