Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"
© Максим Галкин (признан в РФ иновагентом)/соцсети
© Максим Галкин (признан в РФ иновагентом)/соцсети
Иноагент Максим Галкин* поделился с подписчиками новым семейным снимком, сделанным на одном из пляжей Израиля. Пользователи обратили внимание, что его 74-летняя супруга, певица Алла Пугачева не только сделала новую серию пластических операций, но и не изменяет своему парику
"Наверное очень жарко ей в парике", "В парике и на пляж??", "В жару и в парике! Небось, преет", "Может только челка искусственная, на лбу, небось, испарина", ""Коленки как у девочки! Все молодится", "Муж как внук смотрится рядом с Аллой", "Новая серия "Мумия возвращается?", "Нет, ну а что - какая-никакая, а шуба, пусть и только для головы", - отреагировали пользователи сети.
Ранее в сети активно обсуждали, что с переездом в Израиль Пугачева сильно изменилась. Многие предположили, что певица снова легла под нож пластического хирурга.
7 июня, 13:07Пугачева сильно изменилась в Израиле - фотоПоследний год поклонники беглой певицы Аллы Пугачевой видят ее только в соцсетях. Недавний выход артистки на концерт к Андрею Макаревичу* шокировал фанатов исполнительницы. Причина - огромная разница между тем, как она выглядит на фото в интернете и реальной жизни. Об этом 7 июня написал "Московский комсомолец"
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным, откуда назвала россиян рабами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
*-Иноагент.
16:11Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рожденияВ понедельник, 7 августа, украинской певице Софии Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этом день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому - тяжелая болезнь артистки