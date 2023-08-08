https://ukraina.ru/20230808/1048561069.html

Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео

Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео - 08.08.2023 Украина.ру

Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новых тактических приёмах российской... Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T14:42

2023-08-08T14:42

2023-08-08T14:42

насонов роман

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россия

украина

сво

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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новых тактических приёмах российской армии, о том, как пресечь террористические атаки ВСУ в море, а также о вероятности заморозки конфликта: 00:24 – Каким образом российская армия перейдет к наступлению? 05:40 – Как Россия дистанционно наносит удары по местам развёртывания противника; 07:10 – Какие дроны использует российская армия? 09:35 – Как защититься от террористических атак Украины в море? 11:30 – О силах ВСУ; 14:50 – О вероятности заморозки конфликта.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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