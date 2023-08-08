Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новых тактических приёмах российской армии, о том, как пресечь террористические атаки ВСУ в море, а также о вероятности заморозки конфликта:
00:24 – Каким образом российская армия перейдет к наступлению?
05:40 – Как Россия дистанционно наносит удары по местам развёртывания противника; 07:10 – Какие дроны использует российская армия?
09:35 – Как защититься от террористических атак Украины в море?
11:30 – О силах ВСУ; 14:50 – О вероятности заморозки конфликта.
05:40 – Как Россия дистанционно наносит удары по местам развёртывания противника; 07:10 – Какие дроны использует российская армия?
09:35 – Как защититься от террористических атак Украины в море?
11:30 – О силах ВСУ; 14:50 – О вероятности заморозки конфликта.