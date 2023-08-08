Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео - 08.08.2023 Украина.ру
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Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео
Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео - 08.08.2023 Украина.ру
Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новых тактических приёмах российской... Украина.ру, 08.08.2023
2023-08-08T14:42
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насонов роман
видео
россия
украина
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новых тактических приёмах российской армии, о том, как пресечь террористические атаки ВСУ в море, а также о вероятности заморозки конфликта: 00:24 – Каким образом российская армия перейдет к наступлению? 05:40 – Как Россия дистанционно наносит удары по местам развёртывания противника; 07:10 – Какие дроны использует российская армия? 09:35 – Как защититься от террористических атак Украины в море? 11:30 – О силах ВСУ; 14:50 – О вероятности заморозки конфликта.
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насонов роман, видео, россия, украина, сво, видео
Насонов Роман, Видео, Россия, Украина, СВО

Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео

14:42 08.08.2023
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новых тактических приёмах российской армии, о том, как пресечь террористические атаки ВСУ в море, а также о вероятности заморозки конфликта:
00:24 – Каким образом российская армия перейдет к наступлению?
05:40 – Как Россия дистанционно наносит удары по местам развёртывания противника; 07:10 – Какие дроны использует российская армия?
09:35 – Как защититься от террористических атак Украины в море?
11:30 – О силах ВСУ; 14:50 – О вероятности заморозки конфликта.
 
Насонов РоманВидеоРоссияУкраинаСВО
 
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