https://ukraina.ru/20230808/1048559493.html

Совсем холодная война. Почему США пытаются вытеснить Россию с архипелага Шпицберген

Совсем холодная война. Почему США пытаются вытеснить Россию с архипелага Шпицберген - 08.08.2023 Украина.ру

Совсем холодная война. Почему США пытаются вытеснить Россию с архипелага Шпицберген

Прошлым летом в мире с тревогой наблюдали за острым кризисом, который разворачивался вокруг северного архипелага Шпицберген

2023-08-08T14:43

2023-08-08T14:43

2023-08-08T15:48

эксклюзив

украина

шпицберген

арктика

сша

нато

норвегия

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На его суровой земле, в заполярном поселке Баренцбург, проживают около 500 российских рабочих, добывающих уголь вахтовым методом. Их повседневная жизнь полностью зависит от регулярных поставок с материка.Но после введения масштабных антироссийских санкций норвежские власти запретили доставлять северным горнякам любые гражданские грузы, включая продукты питания, заявляя, что эти действия направлены на поддержку Украины. В условиях Крайнего Севера такие меры представляли собой попытку взять шахтеров измором и заставить их покинуть территорию острова.«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — прокомментировал эти события сенатор Российской Федерации Константин Косачев.По мнению экспертов, европейские политики использовали угрозу голода как оружие.Между тем такие действия противоречат международным законам, определяющим статус российского поселения на архипелаге Шпицберген, который вот уже более ста лет обладает уникальным правовым статусом.Историки до сих пор спорят о том, кто первым вступил на землю этого далекого ледяного архипелага. О его существовании издавна знали финские племена лопарей. Скандинавские викинги дали архипелагу название Свальбард — «Холодный край», а мореходы из Великого Новгорода путешествовали к его берегам в поисках песцов, моржей и тюленей.Согласно данным современных археологических исследований, русские поморы обосновались на северных островах не позднее XVI века. Причем это соответствует информации, которая известна из средневековых европейских источников.В 1576 году датский король Фредерик II написал о кормщике Павле Никитиче — жителе русского поселения Кола, который сообщил монарху про далекие острова и вызвался провести туда корабли для морского зверобойного промысла.Через двадцать лет после этого к берегам северных островов пришвартовался голландский капитан Баренц. Он обозначил их берега на карте и дал архипелагу нынешнее название Spitsbergen — «Острые горы».Академик Михаил Ломоносов, который сам происходил из поморов, проявлял к Шпицбергену большой интерес и направил туда две научные экспедиции под руководством адмирала Чичагова.Однако острова на севере долгое время оставались ничейными. В течение нескольких веков эти холодные воды свободно бороздили китобои и рыбаки из северных стран, которые часто устраивали на островах временные зимовья. Но ни одно государство не пыталось закрепить их территорию за собой.Норвегия заявила права на Шпицберген только в 1920 году, в рамках большого передела международных границ, происходившего по итогам Первой мировой войны.На полях Парижской мирной конференции, утвердившей послевоенную политическую конфигурацию Европы, согласовали специальный дипломатический договор, известный под названием Шпицбергенский трактат.Первоначально его подписали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция.По условиям договора, его участники признавали над островами суверенитет Королевства Норвегии. Взамен на это они получили неотъемлемое право осуществлять на них свою коммерческую и научно-исследовательскую деятельность, а за Шпицбергеном закрепили демилитаризированный статус, который не позволяет размещать на нем норвежские войска и создавать военные базы.В 1935 году к соглашению присоединился Советский Союз, проявлявший к архипелагу большой экономический интерес.СССР основал на архипелаге несколько шахтерских поселков, где проходила подземная добыча самого северного в мире угля. Советские рыболовные траулеры ловили в местных водах треску, сельдь и палтуса. А в 1947 году норвежский парламент официально признал, что советское государство, наряду с Норвегией, имеет права на Шпицберген.В наши дни на архипелаге по-прежнему действует бывший советский государственный трест «Арктикуголь», в распоряжении которого находится самая северная в мире действующая железная дорога.Когда-то в это объединение входило несколько рудников, но сейчас на островах работает одна российская шахта, расположенная в поселении Баренцбург.Общее население архипелага не превышает три тысячи человек, но в летнее время сюда приезжает немало иностранных туристов. В последние годы к ним присоединяются россияне, которым не нужно получать визу — из-за специфического статуса островов, предусмотренного условиями Шпицбергенского трактата.Однако, как показал прошлогодний кризис, норвежцы пытаются пересмотреть условия этого международного дипломатического договора. Причем эту враждебную деятельность направляют США, которые хотели бы видеть на островах не российских шахтеров, а вооруженные силы НАТО.В Осло давно пытаются обесценить условия Шпицбергенского трактата, используя для этого любые предлоги.Например, они стараются ограничивать добычу природных ископаемых, под предлогом защиты природной среды арктических островов. Хотя эти запреты не распространяются на деятельность норвежской компании Store Norske, ежегодно добывающей на Шпицбергене более двух миллионов тонн неэкологичного угля.Королевство Норвегия установило вокруг архипелага двухсотмильную рыбоохранную зону, которая противоречит основополагающим актам морского права – специально для того, чтобы не подпускать к нему рыбаков из России.Кроме того, норвежцы мешают работе российских археологических экспедиций. Научные открытия подтверждают, что на архипелаге издавна присутствовали промысловики-поморы, приплывавшие с берегов Белого моря. А эта историческая правда не устраивает норвежских национал-патриотов.Столкновения на архипелаге удалось избежать. Российская сторона сумела снять блокаду с помощью дипломатических методов. Несмотря на агрессивные демарши, в Осло хорошо понимают — в крайнем случае Москва готова снабжать шахтёров продуктами без разрешения норвежской таможни.«Есть возможность напрямую транспортировать грузы в Баренцбург российскими судами из Мурманска или Архангельска», — рассказал об этом генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.Однако вокруг северного архипелага сохраняется напряженная атмосфера. Потому что Норвегия может снова попытаться вытеснить с этих островов россиян, не останавливаясь перед нарушением действующих международных договоров.А это подрывает демилитаризованный статус Шпицбергена, превращая его холодную землю в очередной фронт очередной холодной войны.

https://ukraina.ru/20220706/1034298593.html

https://ukraina.ru/20200218/1026736909.html

https://ukraina.ru/20220629/1034255371.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, шпицберген, арктика, сша, нато, норвегия