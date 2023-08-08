https://ukraina.ru/20230808/1048559241.html

Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ

Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ - 08.08.2023 Украина.ру

Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ

Пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу, cообщило польское информагентство PAP

2023-08-08T15:08

2023-08-08T15:08

2023-08-08T15:08

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Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года, пишет PAP.Издание приводит слова замглавы МВД Польши Мацея Васика. По его словам, весь процесс нелегальной миграции якобы организуется белорусскими пограничниками.Васик считает, что напряжение на белорусско-польской границе растёт.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.А 3 августа Моравецкий уже призывал жителей своей страны быть бдительными в отношении "угрозы Вагнера", а также пообещал наказание для тех, кто этого не сделает.

https://ukraina.ru/20230803/1048454212.html

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новости, польша, белоруссия, зарубежье, матеуш моравецкий, граница, пограничники