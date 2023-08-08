https://ukraina.ru/20230808/1048559241.html
Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ
Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ - 08.08.2023 Украина.ру
Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ
Пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу, cообщило польское информагентство PAP
2023-08-08T15:08
2023-08-08T15:08
2023-08-08T15:08
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польша
белоруссия
зарубежье
матеуш моравецкий
граница
пограничники
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Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года, пишет PAP.Издание приводит слова замглавы МВД Польши Мацея Васика. По его словам, весь процесс нелегальной миграции якобы организуется белорусскими пограничниками.Васик считает, что напряжение на белорусско-польской границе растёт.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.А 3 августа Моравецкий уже призывал жителей своей страны быть бдительными в отношении "угрозы Вагнера", а также пообещал наказание для тех, кто этого не сделает.
https://ukraina.ru/20230803/1048454212.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия, зарубежье, матеуш моравецкий, граница, пограничники
Новости, Польша, Белоруссия, Зарубежье, Матеуш Моравецкий, граница, пограничники
Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИ
Пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу, cообщило польское информагентство PAP
Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года, пишет PAP.
Издание приводит слова замглавы МВД Польши Мацея Васика. По его словам, весь процесс нелегальной миграции якобы организуется белорусскими пограничниками.
Васик считает, что напряжение на белорусско-польской границе растёт.
"Нам нужно больше сил на границе", - сказал Васик, добавив, что командующий Пограничной службы обратился к Министерству обороны с просьбой о выделении дополнительных войск.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.
А 3 августа Моравецкий уже призывал жителей своей страны быть бдительными в отношении "угрозы Вагнера", а также пообещал наказание для тех, кто этого не сделает.