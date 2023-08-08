https://ukraina.ru/20230808/1048558918.html
Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны
Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны - 08.08.2023 Украина.ру
Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом 8 августа сообщило Минобороны РФ
2023-08-08T14:21
2023-08-08T14:21
2023-08-08T14:21
пво
россия
himars
беспилотник
новости
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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в материале ведомства.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов. А также более 11 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 12 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230807/1048531864.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, россия, himars, беспилотник, новости
ПВО, Россия, HIMARS, беспилотник, Новости
Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом 8 августа сообщило Минобороны РФ