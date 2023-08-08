https://ukraina.ru/20230808/1048558918.html

Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны

Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны - 08.08.2023 Украина.ру

Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом 8 августа сообщило Минобороны РФ

2023-08-08T14:21

2023-08-08T14:21

2023-08-08T14:21

пво

россия

himars

беспилотник

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037023150_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_449950cfd404ae5ebc931f51e23f4cfa.jpg

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в материале ведомства.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов. А также более 11 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 12 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230807/1048531864.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, россия, himars, беспилотник, новости