С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК
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С начала спецоперации в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
Заседание национального антитеррористического комитета состоялось 8 августа под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова.
Участники заседания рассмотрели вопросы противодействия идеологии терроризма, а также выработали меры по совершенствованию борьбы против него с учетом новых угроз, которые сформировались на фоне проведения СВО.
"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности", - сообщили в ведомстве.
Подготовкой преступлений в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков, уточнили в НАК.
4 августа, 14:13Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье