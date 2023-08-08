С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК - 08.08.2023 Украина.ру
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С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК
С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК - 08.08.2023 Украина.ру
С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК
С начала спецоперации в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
2023-08-08T13:21
2023-08-08T13:21
новости
россия
сво
фсб
александр бортников
теракт
преступления
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Заседание национального антитеррористического комитета состоялось 8 августа под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова. Участники заседания рассмотрели вопросы противодействия идеологии терроризма, а также выработали меры по совершенствованию борьбы против него с учетом новых угроз, которые сформировались на фоне проведения СВО.Подготовкой преступлений в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков, уточнили в НАК.
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новости, россия, сво, фсб, александр бортников, теракт, преступления
Новости, Россия, СВО, ФСБ, Александр Бортников, теракт, преступления

С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК

13:21 08.08.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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С начала спецоперации в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
Заседание национального антитеррористического комитета состоялось 8 августа под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова.
Участники заседания рассмотрели вопросы противодействия идеологии терроризма, а также выработали меры по совершенствованию борьбы против него с учетом новых угроз, которые сформировались на фоне проведения СВО.
"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности", - сообщили в ведомстве.
Подготовкой преступлений в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков, уточнили в НАК.
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
4 августа, 14:13
Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
 
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