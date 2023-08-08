С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК

Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизмене

На днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье