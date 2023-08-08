"С любовью к родине". Анна Asti хочет записать песню на украинском - 08.08.2023 Украина.ру
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"С любовью к родине". Анна Asti хочет записать песню на украинском
"С любовью к родине". Анна Asti хочет записать песню на украинском - 08.08.2023 Украина.ру
"С любовью к родине". Анна Asti хочет записать песню на украинском
Певица Анна Asti давно хочет записать песню на украинском языке. Об этом артистка заявила во время "прямого эфира" в своём аккаунте в соцсети, сообщил портал teleprogramma.pro
2023-08-08T12:47
2023-08-08T12:47
новости
россия
анна asti
певица
черкассы
украинский язык
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Анна Дзюба (Анна Asti) родилась и выросла в украинском городе Черкассы, а карьеру строила уже в России. Сначала она пела в дуэте Artik&amp;Asti, а позже успешно реализовалась в сольной карьере. Артистка была признана лучшей и самой прослушиваемой певицей РФ в 2022 году.Певица заявила, что хотела бы записать украинскую песню. Её команда в поиске подходящего материала, отметила Анна.Известно, что артистка имеет одно – украинское – гражданство, но в России работает легально, так как состоит в браке с гражданином РФ и имеет все разрешительные документы."У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее", - так артистка ранее прокомментировала свое решение пока не получать гражданство РФ.
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новости, россия, анна asti , певица, черкассы, украинский язык
Новости, Россия, Анна Asti , певица, Черкассы, украинский язык

"С любовью к родине". Анна Asti хочет записать песню на украинском

12:47 08.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАнна Асти Asti
Анна Асти Asti - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Певица Анна Asti давно хочет записать песню на украинском языке. Об этом артистка заявила во время "прямого эфира" в своём аккаунте в соцсети, сообщил портал teleprogramma.pro
Анна Дзюба (Анна Asti) родилась и выросла в украинском городе Черкассы, а карьеру строила уже в России. Сначала она пела в дуэте Artik&Asti, а позже успешно реализовалась в сольной карьере. Артистка была признана лучшей и самой прослушиваемой певицей РФ в 2022 году.
Певица заявила, что хотела бы записать украинскую песню. Её команда в поиске подходящего материала, отметила Анна.
"[…]мне хочется, чтобы эта песня была такая душа-душа прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, с которой я на самом деле родом, которую я безумно люблю", — призналась артистка.
Известно, что артистка имеет одно – украинское – гражданство, но в России работает легально, так как состоит в браке с гражданином РФ и имеет все разрешительные документы.
"У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее", - так артистка ранее прокомментировала свое решение пока не получать гражданство РФ.
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