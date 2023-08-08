https://ukraina.ru/20230808/1048554335.html

Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе

Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе - 08.08.2023 Украина.ру

Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе

Героя пропагандистского фильма "20 дней в Мариуполе", сотрудника полиции Владимира ранило в Покровске. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал VESTI

2023-08-08T11:54

2023-08-08T11:54

2023-08-08T11:54

новости

ранение

мариуполь

полицейский

удар

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Режиссер фильма Мстислав Чернов заверил, что Владимир попал под повторный ракетный удар, когда помогал людям после первого.У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице."20 дней в Мариуполе" - украинский фильм 2023 года режиссёра Мстислава Чернова. Повествует о 20 днях, которые Чернов провёл со своими коллегами в городе после начала российской спецоперации.

https://ukraina.ru/20230807/1048529177.html

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новости, ранение, мариуполь, полицейский, удар