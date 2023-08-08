Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе - 08.08.2023 Украина.ру
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Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе
Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе - 08.08.2023 Украина.ру
Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе
Героя пропагандистского фильма "20 дней в Мариуполе", сотрудника полиции Владимира ранило в Покровске. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал VESTI
2023-08-08T11:54
2023-08-08T11:54
новости
ранение
мариуполь
полицейский
удар
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Режиссер фильма Мстислав Чернов заверил, что Владимир попал под повторный ракетный удар, когда помогал людям после первого.У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице."20 дней в Мариуполе" - украинский фильм 2023 года режиссёра Мстислава Чернова. Повествует о 20 днях, которые Чернов провёл со своими коллегами в городе после начала российской спецоперации.
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новости, ранение, мариуполь, полицейский, удар
Новости, ранение, Мариуполь, полицейский, удар

Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе

11:54 08.08.2023
 
© VESTI/Telegram
© VESTI/Telegram
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Героя пропагандистского фильма "20 дней в Мариуполе", сотрудника полиции Владимира ранило в Покровске. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал VESTI
Режиссер фильма Мстислав Чернов заверил, что Владимир попал под повторный ракетный удар, когда помогал людям после первого.

"Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из оцепления, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области", – рассказал режиссер.

У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице.
"20 дней в Мариуполе" - украинский фильм 2023 года режиссёра Мстислава Чернова. Повествует о 20 днях, которые Чернов провёл со своими коллегами в городе после начала российской спецоперации.
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