Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе
© VESTI/Telegram
© VESTI/Telegram
Героя пропагандистского фильма "20 дней в Мариуполе", сотрудника полиции Владимира ранило в Покровске. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал VESTI
Режиссер фильма Мстислав Чернов заверил, что Владимир попал под повторный ракетный удар, когда помогал людям после первого.
"Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из оцепления, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области", – рассказал режиссер.
У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице.
"20 дней в Мариуполе" - украинский фильм 2023 года режиссёра Мстислава Чернова. Повествует о 20 днях, которые Чернов провёл со своими коллегами в городе после начала российской спецоперации.
Вчера, 13:41Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей МариуполяУкраинского военнослужащего приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений против мариупольцев, сообщили в Следственном комитете России 7 августа