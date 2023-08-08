"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
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"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ
"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ
Мы - люди, а русские - нет. Это заявление стало первым публичным высказыванием нового официального спикера ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Соответствующее видео 7 августа было распространено Вооруженными силами Украины
2023-08-08T09:47
2023-08-08T09:48
новости
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украина
спикер
украинцы
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люди
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О назначении Черилло на должность спикера ВСУ стало известно буквально несколько дней назад. Этот выбор военного ведомства Украины был раскритикован, однако министерство обороны страны вступилось за своего сотрудника. В ведомстве отметили, что ориентация не имеет значения, если человек удачно "информирует англоязычную аудиторию".Новому официальному спикеру ВСУ 46-лет, транс-переход он совершил в 2019 году. Имеет звание младшего сержанта.
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новости, всу, украина, спикер, украинцы, русские, люди
Новости, ВСУ, Украина, спикер, украинцы, русские, люди

"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ

09:47 08.08.2023 (обновлено: 09:48 08.08.2023)
 
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
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Мы - люди, а русские - нет. Это заявление стало первым публичным высказыванием нового официального спикера ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Соответствующее видео 7 августа было распространено Вооруженными силами Украины
"В чем разница между нами и ими (русскими - Ред.)? Кроме того, что мы под этим (украинским - Ред.) флагом сражаемся за свободу, а они - за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они - практически наверняка нет", - сказал/а он/она.
О назначении Черилло на должность спикера ВСУ стало известно буквально несколько дней назад. Этот выбор военного ведомства Украины был раскритикован, однако министерство обороны страны вступилось за своего сотрудника. В ведомстве отметили, что ориентация не имеет значения, если человек удачно "информирует англоязычную аудиторию".
Новому официальному спикеру ВСУ 46-лет, транс-переход он совершил в 2019 году. Имеет звание младшего сержанта.
3 августа, 11:41
В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера Официальным спикером ВСУ на западную аудиторию стал трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло. Многие пользователи выразили недоумение по этому поводу, однако министерство обороны Украины вступилось за своего сотрудника. Соответствующий пост 3 августа ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале
 
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