https://ukraina.ru/20230808/1048550592.html

"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ

"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру

"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУ

Мы - люди, а русские - нет. Это заявление стало первым публичным высказыванием нового официального спикера ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Соответствующее видео 7 августа было распространено Вооруженными силами Украины

2023-08-08T09:47

2023-08-08T09:47

2023-08-08T09:48

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О назначении Черилло на должность спикера ВСУ стало известно буквально несколько дней назад. Этот выбор военного ведомства Украины был раскритикован, однако министерство обороны страны вступилось за своего сотрудника. В ведомстве отметили, что ориентация не имеет значения, если человек удачно "информирует англоязычную аудиторию".Новому официальному спикеру ВСУ 46-лет, транс-переход он совершил в 2019 году. Имеет звание младшего сержанта.

https://ukraina.ru/20230803/1048448003.html

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2023

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новости, всу, украина, спикер, украинцы, русские, люди