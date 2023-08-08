Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром - 08.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром
Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром - 08.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром
На Угледарском направлении Киев хочет повторить сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T03:45
2023-08-08T03:45
новости
артёмовск (бахмут)
угледар
наступление
всу
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У противника еще остались резервы в размере 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны под Артёмовском или Угледаром, рассказал Кнутов.Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном, отметил Кнутов. Враг бьет по тылам и коммуникациям с целью лишить передовые войска ВС РФ подвоза резервов и ГСМ, пытаясь прорвать фронт и вынудить отступить.Российским подразделениям нужно, чтобы противник продолжал свои атаки. ВС РФ нужно сдержать противника и обескровить его резервы. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше будет шансов у России развить наступление в ближайшие месяцы, заключил собеседники здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, артёмовск (бахмут), угледар, наступление, всу
Новости, Артёмовск (Бахмут), Угледар, наступление, ВСУ

Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром

03:45 08.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На Угледарском направлении Киев хочет повторить сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
У противника еще остались резервы в размере 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны под Артёмовском или Угледаром, рассказал Кнутов.
"Часть из них (резервов ВСУ. - Ред.) может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху", - подчеркнул эксперт.
Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном, отметил Кнутов. Враг бьет по тылам и коммуникациям с целью лишить передовые войска ВС РФ подвоза резервов и ГСМ, пытаясь прорвать фронт и вынудить отступить.
Российским подразделениям нужно, чтобы противник продолжал свои атаки. ВС РФ нужно сдержать противника и обескровить его резервы. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше будет шансов у России развить наступление в ближайшие месяцы, заключил собеседники здания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 09:42
Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузуЕдинственной внятной реакций фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского на провалы прошедшей недели стала его надпись "Слава Украине!" в день военно-воздушных сил страны
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)УгледарнаступлениеВСУ
 
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