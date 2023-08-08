https://ukraina.ru/20230808/1048528518.html

Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром

Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром - 08.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром

На Угледарском направлении Киев хочет повторить сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T03:45

2023-08-08T03:45

2023-08-08T03:45

новости

артёмовск (бахмут)

угледар

наступление

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c91314d320a3c60fe4347cd5f8d7b8e8.jpg

У противника еще остались резервы в размере 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны под Артёмовском или Угледаром, рассказал Кнутов.Это направление опасно тем, что там повторяется сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном, отметил Кнутов. Враг бьет по тылам и коммуникациям с целью лишить передовые войска ВС РФ подвоза резервов и ГСМ, пытаясь прорвать фронт и вынудить отступить.Российским подразделениям нужно, чтобы противник продолжал свои атаки. ВС РФ нужно сдержать противника и обескровить его резервы. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше будет шансов у России развить наступление в ближайшие месяцы, заключил собеседники здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), угледар, наступление, всу