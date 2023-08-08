https://ukraina.ru/20230808/1048523586.html

Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону

Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону - 08.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону

Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T04:00

2023-08-08T04:00

2023-08-08T04:00

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Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого, рассказал экспертИзначально ВСУ ставили целью пробить российскую оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса, добавил специалист.У Украины ничего не получилось с "контрнаступом", несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться хотя бы пробить оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230806/1048503570.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, всу, вс рф, днр, запорожье, резервы