Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого, рассказал эксперт
Изначально ВСУ ставили целью пробить российскую оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса, добавил специалист.
"Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. <...> Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым", - подчеркнул Кнутов.
У Украины ничего не получилось с "контрнаступом", несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться хотя бы пробить оборону, заключил собеседник издания.
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