Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону - 08.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230808/1048523586.html
Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону
Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону - 08.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону
Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T04:00
2023-08-08T04:00
новости
наступление
всу
вс рф
днр
запорожье
резервы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_143:0:1080:527_1920x0_80_0_0_df0ca39df166b659de17a49164f60101.jpg
Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого, рассказал экспертИзначально ВСУ ставили целью пробить российскую оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса, добавил специалист.У Украины ничего не получилось с "контрнаступом", несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться хотя бы пробить оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230806/1048503570.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_289:0:992:527_1920x0_80_0_0_7a1a755fc420149c0b12dd5efe2a94f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, всу, вс рф, днр, запорожье, резервы
Новости, наступление, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Запорожье, резервы

Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону

04:00 08.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина сейчас вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого, рассказал эксперт
Изначально ВСУ ставили целью пробить российскую оборону за 72-96 часов регулярными войсками, а затем бросить в прорыв резервы из девятого и десятого корпуса, добавил специалист.
"Всего в марте противник сформировал три корпуса на 65 тысяч человек. <...> Один двинулся бы на Донецк, - а другой – на Мелитополь с последующим выходом к Азовскому морю, расчленением нашей группировки и отрезанием сухопутного коридора в Крым", - подчеркнул Кнутов.
У Украины ничего не получилось с "контрнаступом", несмотря на катастрофические потери. Поэтому она бросает элитные корпуса, чтобы попытаться хотя бы пробить оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
6 августа, 09:16
Ростислав Ищенко: Ликвидация Украины – это вопрос времени, а не принципаЕсть еще люди, которые считают, что надо еще немножко потерпеть - и, все-таки, Запад Россию победит. На Украине таких людей достаточно много, потому что вся соль украинства заключалась в низкопоклонстве перед Западом., отмечает политолог Ростислав Ищенко.
 
НовостинаступлениеВСУВС РФДНРЗапорожьерезервы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Политолог рассказал, как Украина отомстила России за уничтожение портов и логистики ВСУ в Одессе
05:45Политический эксперт о том, почему без Одессы Украина превратится в "ручку без чемодана"
05:30Последние резервы. Военный эксперт раскрыл, какие силы накопила Украина для финального удара по России
05:30Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску
05:15Военный эксперт рассказал, как Россия готовит стратегический плацдарм для взятия Харькова
05:10Политическая клептомания. Украина по привычке крадет у России даже символы
04:57"Хотят нас сделать крепостными?". Украинские эксперты обсуждают, сколько людей останется в Украине
04:45"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины
04:31Хроника энергетической войны: последние события
04:30Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
04:24Конкуренция вместо благодарности. Киев обещает дружить с Варшавой только до конца боевых действий
04:15Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
04:06"Земля раздора". Почему американцы пытались претендовать на российский остров Врангеля
04:00Военный эксперт раскрыл, где элитные резервы ВСУ будут пробивать российскую оборону
04:00"Мы не расслабились". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ смогли ударить по Новороссийску
03:57Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим
03:51Журналист из Сербии Биляна Митринович-Рашевич о том, почему Зеленский стал проблемой для Запада
03:45Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под Угледаром
03:33Роман Насонов: У России есть "Изделие", которое не дает ВСУ сделать шаг и выдавливает США из Черного моря
03:30Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу
Лента новостейМолния