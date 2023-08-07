https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html

Петр Акопов: Франция привела Россию в Африку, а Польша и Белоруссия поделят Украину

Петр Акопов: Франция привела Россию в Африку, а Польша и Белоруссия поделят Украину - 07.08.2023 Украина.ру

Петр Акопов: Франция привела Россию в Африку, а Польша и Белоруссия поделят Украину

Западные элиты пытаются не допустить победы Дональда Трампа, потому что самим фактом своего возвращения Трамп просто обрушит Европу. Европа и сейчас уже ужасно дергается от того, что на нее свалят всю украинскую ситуацию, скажут - "разбирайтесь сами". Это вполне реально, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2023-08-07T23:56

2023-08-07T23:56

2023-08-07T23:56

интервью

петр акопов

африка

запад

сво

дональд трамп

выборы

политика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр, около недели в СМИ разных стран постоянно меняется информация о госперевороте в африканской стране Нигер. Многие о ней бы и не знали, если такового бы не случилось. Почему столько стран информационно втянуты в эту ситуацию, свидетелями чего мы становимся?– Потому что Нигер оказался в нужном месте в нужное время. Напомню, что у Франции и вообще у Запада последние несколько лет накапливались проблемы, связанные с Африкой. Макрон еще в 2021 году говорил, что Россия в Африке ведет себя неправильно, теснит Францию и не считается с интересами Парижа. Тогда французы только что потеряли ЦАР и стали терять Мали. В прошлом году добавилась Буркина-Фасо, а сейчас - Нигер. Таким образом, три страны Западной Африки и ЦАР выходят перестают быть частью Французской Африки.Это не значит, что они полностью разорвали связи с Францией и Америкой. Но влияние Запада там уменьшалось, а влияние России росло. Это очень нехорошая для них тенденция. Переворот в Нигере, совпавший с саммитом "Россия – Африка", стал последней каплей для Парижа и Вашингтона. Они действительно очень встревожены. И дело не только в уране, который поставляет Нигер в Европу и во Францию, не только в базе для американских беспилотников, которую там построили, и не только в тысячах американских и французских солдат. Дело в том, что Нигер был страной, которую им удавалось удерживать в своей орбите полностью. Вплоть до того, что это была одна из крупных западноафриканских стран, которая не поехала на саммит в Санкт-Петербург. Поэтому приход к власти военных вызывал такую внутреннюю реакцию. В этом перевороте изначально не было никакого российского влияния. Но именно своей реакцией Франция и Америка толкули Нигер в сторону России. И уже сейчас можно сказать, что ситуация развивается для них очень неприятно. Гораздо хуже, чем если бы они вели себя аккуратней. А заявление о том, что возможна военная интервенция в Нигер, стало совсем уж глупым. Никакой интервенции не будет. Нигерия, в которой сосредоточена основная военная сила региона, не пойдет на это. Но это заявление о возможной военной интервенции и намеки Парижа, что он тоже может вмешаться, привели к тому, что Мали и Буркина-Фасо, то есть, двое соседей Нигера, заявили, что они это восприняли как нападение на самих себя.Включился механизм поляризации и пророссийские страны оказали поддержку Нигеру. И Нигер теперь уже порвал все отношения с Францией в плане военных баз и оборонного сотрудничества.Свергнутый президент пишет статьи в американской прессе, что, если Запад не поможет, то вся Африка окажется в руках "Вагнера" и России. Они сами своими руками делают ситуацию еще хуже, пытаясь обвинить Россию и найти русский след там, где его нет. Поэтому все объективно идет к тому, что Россия там появится.– Поговорим о военных атаках в Черном Море, в том числе на базу в Новороссийске. Была ли возможность в этой ситуации принятия превентивных мер с нашей стороны? Чего ждать дальше?– Ждать продолжения. Естественно, наш флот оказался в уязвимом положении. Это было ясно и с прошлого года, когда был потоплен флагманский крейсер "Москва". Россия не готовилась к войне на море, потому что на Украине не было флота. Но это не означает, что киевский режим не может прибегать к помощи беспилотников, диверсий и ракет. Они будут это делать дальше, им терять нечего. Поэтому атаки на Крымский мост и на наши военные корабли будут только усиливаться. Чем мы могли бы это предотвратить? Понятно, что сейчас на Крымском мосту поставят специальные водные заграждения. Но прекратить эти атаки полностью мы сможем только после нескольких лет подготовки. Пока не будет закончена военная операция, пока Россия не вернет себе контроль над Черноморским побережьем полностью, эти украинские атаки продолжатся.Пока же нужно усиливать и вводить специальную морскую авиацию, которая будет контролировать подходы к Севастополю и к Новороссийску, ставить ограждения на воде. Принимать целый комплекс мер нужно было еще вчера. Сейчас это нужно делать ускоренными темпами. При этом нужно понимать, что это угроза навсегда. До того момента, пока Украина не будет лишена Черноморского побережья и пока украинское государство не будет ликвидировано.– Следующая тема - это Польша, Белоруссия, Россия и Западная Украина. Чего ждать на этом направлении? – Белоруссия реально сдерживает Польшу самим фактом своего существования. Тем, что она является Союзным с Россией Государством. Если бы Белоруссия была в Евросоюзе или неофициальным союзником Запада, ситуация для нас была бы гораздо хуже. Белоруссия не будет вмешиваться в конфликт до того момента, пока не начнется реальный раздел Украины. Когда к этому подойдет, тогда Белоруссия в этом поучаствует. Но не для того, чтобы какие-то земли получить, а чтобы помешать тем же полякам, как говорил Лукашенко, получить западную Украину.Часть Западной Украины поляки все равно получат. Но это будет сильно меньшая часть, чем они могли бы получить, если бы не было Белоруссии. Но это все перспектива не то, что не ближайшего месяца. Об этом можно будет говорить только через два-три года.– Со стороны Польши военная эскалация вполне возможна? Многие считают, что это просто разговоры.– В какой-то момент - да. Сейчас - нет. До конца 2023 и первой половины 2024 года я бы не ожидал никакой польской интервенции. За одним исключением – если вдруг мы не увидим реальный обвал управления ВСУ и политического управления на Украине. Тогда все ускорится. Но при нынешнем развитии событий я бы в ближайший год не ждал польской интервенции.– Поговорим о ситуации в США, о кандидатах, которые готовятся к выборам в предстоящем 2024 году. Суд над Дональдом Трампом, арест - все-таки не состоялся, его отпустят под обязательства явки и соблюдения законов. Почему правовое поле США все больше напоминает большую пиар-кампанию?– Это не только пиар-кампания. Идет реальная борьба за власть, попытка не допустить реванша Трампа на выборах следующей осенью. Это задача номер один. Причем не только для американских элит, которые стоят за Байденом, но и для западных элит вообще. Западные элиты англосаксонского мира и Европы, делают ставку на то, что Трамп не должен оказаться в Белом Доме. Потому что победа Трампа означает не только изменение курса американского внутриполитического, но изменение американского внешнеполитического курса.Самим фактом свой победы на выборах Трамп просто обрушит Европу, которая уже сейчас ужасно дергается, от того, что на нее свалят всю украинскую проблему и скажут: "разбирайтесь сами". Это более, чем реально.До выборов Трампа невозможно не допустить, нет такого механизма. Он соберет подписи и выдвинется. Все это прекрасно понимают. Но его противникам нужно сделать так, чтобы он вышел на эти выборы максимально ослабленным.А пока все, что делается, только усиливает его. Поэтому я боюсь, что у американского истеблишмента останутся только два варианта, которые будут более-менее эффективными.Вариант первый – это реально посадить Трампа. Потому что судебные процессы и оспариваемые приговоры – это не то, что им нужно. Им нужно посадить его, чтобы он был за решеткой. Вот тогда это реально, как показывают опросы, повлияет на его сторонников при голосовании.Трамп, который сидит в тюрьме, выборы в ноябре не выиграет. Не то, что он получит по результатам совсем мало, но - это повлияет. А посадить его по ускоренной программе тяжело, потому что процессы обжалования занимают долгое время. Грубо говоря, посадить его так, чтобы он в октябре 2024 года гарантированно сидел в тюрьме – очень сложно. Нужно будет идти на какие-то нарушения. Мало того, что судебные, так еще и с обжалованием и с опротестованием.Раньше я думал, что они на это не пойдут. Теперь я начинаю уже сомневаться в этом. И все-таки оставляю вероятность в 20% относительно того, что его реально "упакуют" и он будет сидеть за решеткой осенью следующего года. Хотя раньше я думал, что этот вариант из области фантастики, и отводил ему 5%.И второй вариант, все гарантирующий – это убийство Трампа. Я вообще удивлен, что он до сих пор живой. Я, честно говоря, когда его избрали, думал, что его в ближайшие год-два физически ликвидируют. Но этого не случилось.Убийство Трампа приведет к тому, что демократы потеряют Белый Дом. Потому что, застрелив Трампа, они поднимут рейтинги Десантиса или любого его сменщика до безоблачной высоты.Но ставки сейчас настолько велики, что они могут на это даже пойти. Десантис не представляет для них такой опасности. Он опасен, его не хотят, он неприемлем для истеблишмента, но - несравнимо в меньшей степени, чем Трамп. Они с ним смогут договориться и обложить его и все такое. Это не тот случай.Поэтому эти два варианта становятся все более и более реальными по мере приближения выборов.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, петр акопов, африка, запад, сво, дональд трамп, выборы, политика