https://ukraina.ru/20230807/1048537948.html
"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео
"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео - 07.08.2023 Украина.ру
"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал об опасности для... Украина.ру, 07.08.2023
2023-08-07T16:10
2023-08-07T16:10
2023-08-07T16:10
петр акопов
видео
россия
украина
сво
дональд трамп
сша
франция
африка
нигер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048538893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9de78badf000f0d9a0043531d30d7932.jpg
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал об опасности для жизни Дональда Трампа, после отмены ареста: 00:40 - О внимании мировой общественности к африканской повестке; 04:52 - О военных провокациях в Чёрном море; 07:00 - О военных целях Польши и белорусском сдерживании; 08:26 - О польской интервенции; 09:11 - Про отмену ареста для Дональда Трампа; 14:14 - О расширении списка недружественных стран.
нигер
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048538893_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_769247107e2faa52ccb4957e2d95b85f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петр акопов, видео, россия, украина, сво, дональд трамп, сша, франция, африка, нигер, переворот, арест, черное море, видео
Петр Акопов, Видео, Россия, Украина, СВО, Дональд Трамп, США, Франция, Африка, Нигер, переворот, арест, Черное море
"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал об опасности для жизни Дональда Трампа, после отмены ареста:
00:40 - О внимании мировой общественности к африканской повестке;
04:52 - О военных провокациях в Чёрном море;
07:00 - О военных целях Польши и белорусском сдерживании;
08:26 - О польской интервенции;
09:11 - Про отмену ареста для Дональда Трампа;
14:14 - О расширении списка недружественных стран.