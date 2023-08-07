https://ukraina.ru/20230807/1048537948.html

"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео

"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео - 07.08.2023 Украина.ру

"Белоруссия обязательно поучаствует": Акопов о сроках польской интервенции. Видео

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал об опасности для... Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T16:10

2023-08-07T16:10

2023-08-07T16:10

петр акопов

видео

россия

украина

сво

дональд трамп

сша

франция

африка

нигер

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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в акватории Чёрного моря, а также рассказал об опасности для жизни Дональда Трампа, после отмены ареста: 00:40 - О внимании мировой общественности к африканской повестке; 04:52 - О военных провокациях в Чёрном море; 07:00 - О военных целях Польши и белорусском сдерживании; 08:26 - О польской интервенции; 09:11 - Про отмену ареста для Дональда Трампа; 14:14 - О расширении списка недружественных стран.

нигер

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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